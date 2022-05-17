استضاف برنامج الموهوبين والمتميزين من طلبة كلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي أخصائي الذكاء الاصطناعي أحمد بوحوله بالمعهد الفدرالي للتكنولوجيا بزوريخ “ETH Zurich” في سويسرا، لتقديم ورشة عمل حول "أساسيات الذكاء الاصطناعي" حضرها الطلبة المنتسبين للبرنامج، في سياق برنامج متكامل يشتمل على دورات تخصصية متقدمة في العلوم الطبية والبحث العلمي، إضافة للرحلات العلمية والبرامج الصيفية وحضور المؤتمرات الدولية.

وقدم أحمد بوحوله ورشة عمل شرح خلالها المفاهيم الأساسية لخوارزميات التعلم الآلي وتطبيقاته، مثل تصميم الأدوية أو تشخيص الأمراض، ودرّب الطلبة على أساسيات البرمجة عن طريق لغة بايثون، وكيفية إنشاء نموذج لتصنيف وتحليل صور الصدر بالأشعة السينية للمساعدة على تشخيص الحالات المصابة بفيروس "كوفيد 19" بدقة تصل إلى 99 %.

ومن جانبه، أوضح رئيس ومؤسس البرنامج، رئيس قسم الموهوبين في كلية الدراسات العليا الدكتور أحمد العباسي إن جامعة الخليج العربي تسعى لتقديم تعليم نوعي يخرّج كوارد طبية تتميز بجودة عالية على المستوى البحثي والإكلينيكي والإداري، ويعول عليها في تحديث المنظومة الطبية في مجتمع الخليج العربي، مؤكداً أن هذه الورش التخصصية المتقدمة تأتي ضمن برنامج يهدف إلى تعزيز مهارات طلبة الطب الإبداعية وتنمية الحس الابتكاري لديهم ليستطيعوا خدمة دول الخليج ويساهموا في إيجاد حلول ابتكارية لمعضلاته الطبية.

وأضاف قائلاً: "صمم البرنامج بطريقة جديدة ومبتكرة على مستوى كليات الطب ليتيح للطلبة الموهوبين التواصل والعمل مع مجموعة من الخبراء على المستوى المحلي والعالمي، ويمكنهم من بناء شبكة اتصالات مع المتخصصين والأستاذة والأطباء المحترفين حول العالم، وتأتي هذه الورشة المتقدمة لتطلعهم على أحدث ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي مما يمكنهم من إنجاز الأبحاث الطبية وهم متمكنين وملمين بمهارات البحث العلمي لينجزوها بقدر عالي من الاحترافية والاتقان.

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