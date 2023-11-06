المنامة ـ جامعة الخليج العربي: اختتمت اعمال ورشة عمل "القيادات و الكفاءات المهنية" التي نظمها مركز جامعة الخليج العربي ل جامعة الخليج العربيخدمة المجتمع والاستشارات بالتعاون مع قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب والعلوم الطبية بجامعة الخليج العربي، والتي دربها فيها المشاركين كلاً من رئيسة قسم الكيمياء الحيوية الدكتورة مي صلاح ساتر ، والبروفيسور رولاند بروك، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة رادباود في هولندا، وشارك فيها عدد من طلبة الدكتوراه و الماجيستير و أعضاء الهيئة الاكاديمية والإدارية بالجامعة.

وتناولت الدكتورة مي صلاح ساتر محاور عدة منها تطوير أساليب فعالة لاتخاذ القرارات القيادية والتواصل بشكل فعال في موقع العمل، بالإضافة الى كيفية وضع استراتيجيات للتغلب على التفاوضات الصعبة، موضحةً المكونات الأساسية لدعم ثقافة الثقة والسلامة النفسية في اطار العمل.

وأكدت رئيسة قسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب والعلوم الطبية الدكتورة مي صلاح ساتر أن الورشة التدريبية غطت موضوعات وعناوين محورية مهمة يحتاجها الجميع في مجال العمل، مقدرةً في الوقت ذاته الدعم المستمر من قبل ادارة الجامعة التي تحرص على تطوير وتمكين كوادرها الاكاديمية و الإدارية وبناء وتطوير قدراتهم على الدوام.

ومن جانبه، بيّن البروفيسور رولاند بروك الذي يعمل كأستاذ منتدب في قسم الكيمياء الحيوية بجامعة الخليج خلال التدريب أفضل الأليات لتكوين فريق عمل بشكل متكامل في المجالات البحثية المختلفة، مشيراً إلى أهمية تقييم الذات وتقييم عمل الفريق بشكل مستمر لتحديد نقاط الضعف والقوة، مع الحرص على اختيار فريق متكامل يعزز اعضاءه بعضهم البعض بشكل متبادل.

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