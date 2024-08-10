الدوحة، قطر: أسدل مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، الستار يوم الخميس على فعاليات النسخة السادسة من برنامجه السنوي "مهنتي - مستقبلي" الذي نظمه بالتعاون مع وزارة العمل بمشاركة 13 جهة من القطاعين العام والخاص قدموا تجربة المعايشة المهنية لأكثر من 80 طالبًا وطالبة على مدار أسبوع كامل.

وشهد اليوم الختامي المنعقد في ملتقى (مركز طلاب المدينة التعليمية) تكريم الطلبة والجهات المشاركة تقديرًا لجهودهم في إنجاح البرنامج بحضور ممثلي المؤسسات وعلى رأسهم وزارة العمل.

وسلط حفل الختام الضوء على تجارب الطلبة وإنجازاتهم طوال فترة البرنامج، وتكريم الفائزين في المسابقات المصاحبة التي برهن الطلبة من خلالها على مدى استيعابهم للمعارف والمهارات التي اكتسبوها.

من جهته، أكد السيد سعد عبد الله الخرجي، مدير البرامج والخدمات المهنية في مركز قطر للتطوير المهني، على الأثر العميق والمستدام لبرنامج "مهنتي - مستقبلي" في نسخته السادسة، قائلًا: "فخورون بما أنجزناه على مدار سنوات حتى الآن بعد أن بات البرنامج عنصرًا أساسيًا على أجندتنا السنوية وأحد الركائز الرئيسية في جهودنا الرامية لتزويد طلبة المرحلة الثانوية بالتجارب والخبرات العملية في القطاعات الاقتصادية المحوريةً لدفع عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر".

وتابع الخرجي: "يقتضي تحقيق هدفنا المتمثل بتجهيز شباب اليوم بالمهارات والمعارف والوعي اللازمين للنجاح مستقبلًا التعاون المستمر مع سائر الجهات المعنية بتنمية رأس المال البشري، ولا يكتمل تحقيق تلك الغاية إلا بتضافر الجهود. ونود أن نعرب عن خالص امتنانا لكل المنظمات المشاركة على دعمهم وإنجاحهم لهذه النسخة من البرنامج، والتعاون المتواصل مع وزارة العمل في تحقيق هذا الهدف. كما نشكر أبنائنا وبناتنا الطلبة على تفانيهم وحماسهم منقطع النظير بالالتزام بأنشطة البرنامج والاستفادة منه".

من جهته قال السيد عبد الرحمن محمد تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل: "يسرني بهذه المناسبة أن أشيد بالشراكة الاستراتيجية بين وزارة العمل ومركز قطر للتطوير المهني، كما أتقدم بالشكر للطلبة لحرصهم على المشاركة في البرنامج. ونؤكد أن وزارة العمل ستواصل بذل الجهود بهدف الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية، وإعداد أجيال من الطلبة الماهرين لتأسيس قاعدة كفاءات وطنية ذات مهارات عالية للمستقبل".

معرض جامعي مصاحب

وشهد اليوم الختامي لفعاليات "مهنتي – مستقبلي" معرضًا جامعيًا نظمه مركز قطر للتطوير الوطني بالتعاون مع جامعة قطر، وجامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الريان الجامعية الدولية، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، وأكاديمية قطر لعلوم الطيران.

ويهدف المعرض لتقديم نبذة عن الجامعات المحلية واستعراض معلومات عن الأقسام والتخصصات المتاحة أمام الطلبة، وتعريفهم بالدرجات العلمية المتاحة، وكيفية التقديم وشروط القبول ليبني المشاركون على ما تعلموه استعدادًا للمرحلة الجامعية وتحديد مساراتهم الأكاديمية بشكل واعٍ ومستنير.

وشملت قائمة الجهات المشاركة في النسخة السادسة هذا العام كلا من: الخطوط الجوية القطرية، والهلال الأحمر القطري، وسدرة للطب، والمركز الطبي البيطري للخيل، وشركة مواصلات "كروة"، وفودافون قطر، ومجموعة رتاج العقارية، وإذاعة صوت الخليج، وبنك الدوحة، ومركز ماربل الطبي، والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، ضمن جهودها المشتركة بالتعاون مع مركز قطر للتطوير المهني لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل المحلي وتجهيز الطلبة بالمهارات الأساسية للنجاح في المسارات المهنية المتنوعة.

لمزيد من المعلومات حول برنامج "مهنتي - مستقبلي" وسائر مبادرات مركز قطر للتطوير المهني، يرجى زيارة: https://qcdc.org.qa/.

نبذة عن مركز قطر للتطوير المهني:

يسعى مركز قطر للتطوير المهني، من إنشاء مؤسسة قطر، إلى مساعدة الأجيال الشابة، لا سيما الطلبة من مختلف المسارات والمراحل التعليمية المتاحة في قطر، ومن ضمنهم الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة، على تحديد وتحقيق أهدافهم التعليمية والمهنية. ولهذا يوفر لهم المركز مجموعة رفيعة المستوى من برامج وخدمات وأنشطة التطوير المهني المتخصصة، كما يعمل على توفير الدعم والمعرفة التي يحتاجونها لاتخاذ القرارات ووضع الخطط المهنية السليمة وتنفيذها، وتحقيق النمو والتطور المهني بما يساعدهم على بلوغ أهدافهم، والمساهمة في مسيرة تنمية وازدهار دولة قطر.

وإلى جانب الشباب، يعمل مركز قطر للتطوير المهني على توفير الدعم لمجموعة متنوعة من الأطراف والشركاء، من أفراد ومؤسسات، ممن يحظون بتأثير على الشباب. وتضم هذه المجموعة المختصين في مجال التطوير المهني ورأس المال البشري، والإداريين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين، وأولياء الأمور، وصانعي السياسات. ويسعى المركز إلى إشراك جميع هذه الفئات في عددٍ من المبادرات والمشروعات والبرامج، بهدف دعمهم وتمكينهم وتثقيفهم بشأن الدور الحيوي والأساسي الذي يؤدونه للتأثير في مستقبل الشباب.

للاطلاع على مبادرات مركز قطر للتطوير المهني وبرامجه، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.qcdc.org.qa

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