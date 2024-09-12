القاهرة: اختتمت فعاليات معرض فارماكونكس، الرائد لتصنيع الأدوية في افريقيا، تحت رعاية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وهيئة الدواء المصرية، حيث شهدت هذه النسخة من المعرض تطوراً كبيراً تمثل في زيادة عدد الحاضرين بنسبة 30%، إلى جانب زيادة عدد الشركات العارضة بنسبة 40%، ويؤكد ذلك الأهمية المتزايدة لقطاع الصناعات الدوائية في مصر، وضرورة التواصل وتبادل الخبرات في هذا المجال بكافة مراحله للوصول إلى أعلى مستوى من الجودة العالمية.

وشهد المعرض الذي أقيم تحت مظلة المعارض العالمية ““CPHI، والتي تنظمها شركة إنفورما ماركتس، عدة فعاليات وورش عمل لمشاركة التجارب والتحديات للعاملين في القطاع مثل ورش العمل التي أقيمت على مدار أيام المعرض مع هيئة الدواء المصرية وشركة آجون، ما سيعود بالنفع على قطاع الدواء في مصر والذي تشهد مؤشرات النمو فيه تصاعداً ملحوظاً، حيث بلغت قمية صادرات مصر خلال العام الماضي 530 مليون دولار.كما يوفر المعرض سنوياً إمكانية إلتقاء كبرى الشركات المحلية والعالمية في مكان واحد في عدة اجتماعات لمناقشة سبل التعاون، وهو ما ينجم عنه التوصل لاتفاقيات هامة وعقد شراكات استثنائية وتعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والخاص في مصر وإفريقيا.

بدورها صرحت سمر عوض، مديرة معرض فارماكونكس، قائلةً: " شهدت مصر نمواً ملحوظاً خلال الفترة الماضية في قطاع صناعة الدواء، حيث تعد مصر أكبر منتج ومستهلك للأدوية في إفريقيا بقيمة سوقية تبلغ 56.6 مليار دولار، كما أن فرصها للاستثمار في هذا القطاع كبيرة للغاية، لاسيما وأن الحكومة تستهدف تعميق وتوطين صناعة الدواء في مصر سعياً لتوفير ما نستورده من أدوية، من خلال التعاون مع شركات الدواء المحلية والعالمية. ونثمن دور كل من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، كذلك هيئة الدواء المصرية المصرية، وذلك لدورهم الكبير في خروج المعرض للعام الحادي عشر على التوالي في أفضل صورة."

وأضافت عوض: "نفخر بالنجاحات التي تمكن المعرض من تحقيقها في هذه النسخة، كما نعتز ونقدر الجهود المبذولة من قبل العاملين في قطاع التصنيع الدوائي، ولذلك قدمنا جوائز مختلفة، عبر مباردة Pharma Awards، لتغطية فئات متعددة وهي تطوير المكونات الصيدلانية الفعالة، والتغليف، والميكنة، والتحول الرقمي، والرقمنة، والاستدامة."

جدير بالذكر أن إنفورما ماركتس "Informa Markets"، وهي شركة رائدة في تنظيم المعارض والفعاليات الدولية، تنظم أكثر من 450 حدثًا دوليا يخدم مجموعة متنوعة من الصناعات والأسواق المتخصصة، بهدف توفير منصات فريدة للعملاء والشركاء والمجتمعات للتبادل التجاري والنمو، وذلك على مدار العام.

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