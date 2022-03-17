شهدت المرحلة الثانية من برنامج "نظام تدريب حراس المرمى" حضورًا لافتًا من المدربين وحراس المرمى من الناشئين والشباب بأندية دبي الذين استفادوا من التدريبات التي تمت على مدار ثلاثة أيام في البرنامج الذي أطلقه إيكر كاسياس حارس مرمى وكابتن منتخب إسبانيا السابق وبطل كأس العالم 2010 وبطل أمم أوروبا 2008 و2012 وبطل أبطال أوروبا عدة مرات مع ريال مدريد، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ونادي فرسان إسبانيا، ويستهدف تدريب حراس المرمى بالأندية الرياضية والمنتخبات الوطنية المحلية والخليجية من عمر 7 إلى 21 عامًا، ومدربي حراس المرمى.

وأشرف نجم حراس المرمى العالمي إيكر كاسياس بشكل مباشر على التدريبات وورش العمل التي أقيمت في مدرسة جيمس وينشستر دبي، بحضور النجم ميشيل سلغادو نجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي، كما قاموا بتسليم الشهادات إلى الحراس والمدربين الذين شاركوا في المرحلة الثانية.

وقال كاسياس: "سعادتنا كبيرة بإقبال حراس المرمى والمدربين على المشاركة في البرنامج وحرصهم على الاستفادة من كافة التدريبات التي تضعهم على طريق الاحتراف، كما أني سعيد بالتقدم الذي أحرزه اللاعبين الصغار وهو ما يؤكد رغبتهم الكبيرة على التغيير والتعلم، كما أني متأكد من أن هذا البرنامج سيكون له أثر كبير وملحوظ على مستوى أداء حراس المرمى ومدربيهم في الأندية المحلية".

وشارك في المرحلة الثانية من البرنامج 25 حارس مرمى من الناشئين والشباب من أندية دبي الأربعة وهم من نادي الوصل: عبدالله أنور الحمادي، حسين علي الخلصان، عبدالله أنور إسماعيل، حسن راشد حسن، محمد ناصر البستكي، فرج خالد الخالدي، ومن نادي شباب الأهلي: فارس سعيد عتيق عبيد محمد، عمران عارف محمد الرضوان الحارثى، حسين محمد علي احمد توبجى، خليفة محمد حسن عبيد بن كته، مبارك محمد عبدالله ابراهيم البحر، عبدالرحمن كايد عبدالله عباس البلوشي، ومن نادي النصر كل من: سعد ناصر يعقوب حسن، عمار محمد حسين معروف البلوشي، ومنصور حمد الفلاسي، حارب خليل البلوشي، محمود خالد البلوشي، علاء الدين سعيد علي، ومن نادي حتا كل من: سيف عبدالله سيف عبدالله سعيد الكعبي، وأحمد عيد البدواوي، وسيف حمدان سعيد محمد البدواوي.

ويركز البرنامج التدريبي لحراس المرمى في المركز على الجوانب الفنية والتكتيكية والبدنية والنفسية، والقياسات، وسيكون التدريب وفقًا للنموذج الإسباني المعتمد في تدريب الكوادر الفنية الخاصة بتدريب حراس المرمى بالإضافة إلى الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها النجم العالمي إيكر كاسياس، ويتضمن البرنامج عدة مراحل حيث أقيمت المرحلة الأولى في شهر يناير الماضي على أن تستكمل المراحل الأخرى خلال الموسم القادم، ويعد هذا البرنامج هو أول برنامج تدريبي للنجم إيكر كاسياس خارج إسبانيا المتخصص في تدريب حراس المرمى ومدربي حراس المرمى، كما أنه أحد المبادرات والبرامج العديدة التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتطوير المواهب الوطنية الرياضية في الأندية ومن بينها برنامج حارس المستقبل ومهاجم المستقبل،.

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