صالح السويدي: يمثل المنتدى إضافة هامة للقطاع العقاري ويوثق العلاقات بين الدولتين

حظي المنتدى بدعم العديد من الجهات الحكومية والخاصة ومشاركة بارزة لشركة نخيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت فعاليات منتدى الإمارات العقاري الأول في فندق تيفولي مفاريج، ساو باولو، البرازيل، والذي استضافته سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في البرازيل والقنصلية العامة في ولاية ساو باولو على مدار يومين، بمشاركة كبار المطورين العقاريين في الإمارات بهدف تعزيز النمو والتعاون في المجال العقاري وتوثيق العلاقات بين الدوليتين.

تم تنظيم المنتدى بالتعاون مع معرض (IPS) للعقار المنصة الرائدة لعرض أحدث التطورات في القطاع العقاري، والذي من المقرر عقده هذا العام في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 27 إلى 29 فبراير 2024، ويوفر على مدار ثلاثة أيام فرصة فريدة لقادة الصناعة والمهنيين والمستثمرين للتواصل وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب من خلال المشاركة في حوارات ومناقشات هادفة تسهم في تشكيل المشهد العقاري.

وأكد سعادة صالح أحمد السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية البرازيل على أهمية تنظيم واستضافة مثل هذه الفعاليات ودورها في توثيق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية.

وقال السويدي: " يمثل المنتدى إضافة هامة للقطاع العقاري من خلال استعراضه أبرز الفرص الاستثمارية والمشاريع العقارية الإماراتية أمام المستثمرين البرازيليين بالإضافة إلى دوره في تعزيز التواصل بين الزوار والعارضين والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين، ومناقشة أكثر الفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها القطاع العقاري. فضلًا عن تبادل المعارف والخبرات والتجارب لاستكشاف سبل التعاون المحتملة."

وأضاف سعادته: " يسطر هذا الحدث صفحة جديدة من علاقات الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية البرازيل الاتحادية." كما توجه بالشكر لكافة الشركات العقارية التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات في مختلف المجالات كالعقارات والسياحة والضيافة والبناء.

وعلى هامش المنتدى التقى سعادة صالح السويدي، ورشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة نخيل، وداوود الشيزاوي رئيس معرض IPS للعقار، مع أعضاء منصة GRI Club، وعدد كبير من المستثمرين العقاريين في البرازيل لاستعراض فرص الاستثمار العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسليط الضوء على المشاريع العقارية لشركة نخيل، وتعريفهم بالحوافز والبيئة الاستثمارية في الدولة.

وبدوره قال داوود الشيزاوي رئيس معرض (IPS) للعقار: " يفخر معرض IPS للعقار بدعم منتدى الإمارات العقاري الأول في البرازيل، انطلاقًا من إيماننا بضرورة التعاون والعمل المشترك ومساهمته في تحقيق نمو وازدهار صناعة العقارات، بما يتماشى مع أهداف معرض IPS للعقار منذ إنشائه قبل 20 عامًا."

كما أشار الشيزاوي إلى نجاح المنتدى الذي أتاح للمشاركين فرصة بحث واقع السوق العقاري العالمي، وتبادل الرؤى حول مستقبل وتحديات القطاع وفرصه المتاحة، فضلًا عن توفيره منصة للمستثمرين اطلعوا من خلالها على مؤشرات وأوضاع وصلابة القطاع العقاري في دولة الإمارات ووفرة الفرص الاستثمارية فيه، ما يسهم في تعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية من مختلف أنحاء العالم.

وقالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة نخيل: "نحن سعداء بالاهتمام الكبير الذي أبداه المستثمرون البرازيليون بالمشاريع العقارية في دولة الإمارات وخاصة مشاريع شركة نخيل الفاخرة والفريدة من نوعها. حيث يؤكد اهتمامهم وإقبالهم نجاح جهود التسويق العالمية التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية عالمية. كما يعكس نجاح المنتدى فعالية السياسات والمبادرات الاستراتيجية التي تنتهجها دولة الإمارات في القطاع العقاري."

وشهد المنتدى مشاركة أبرز المطورين العقاريين في دولة الإمارات ومنهم شركة نخيل وهومز فير Homesphere وشركة أروزا، إلى جانب مشاركة مؤسسة AIM العالمية، وقد حظي المنتدى بدعم العديد من الجهات الحكومية والخاصة أبرزها غرفة دبي العالمية، مجموعة موانئ دبي العالمية، طيران الإمارات، شركة مبادلة للاستثمار، الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بنك أبوظبي الأول، مجموعة ايدج (EDGE)، والشامسي للسفريات.

وتم على هامش المنتدى توقيع مذكرات تفاهم مع عدة جهات محلية وعالمية لغايات تعزيز جهود التعاون المشترك، وتبادل الخبرات وعقد اللقاءات المشتركة، للارتقاء بواقع القطاع العقاري أبرزها مذكرة تفاهم بين مؤسسة AIM العالمية وغرفة التجارة العربية البرازيلية. كما عقدت مؤسسة AIM العالمية اجتماعات عمل مع كل من جواو دوريا، رئيس مجموعة ليد العالمية LIDE، وأوسمار شحفي، رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وبيدرو سيروتسكي ميلزر، الشريك المؤسس لشركة Igah Ventures و شريك في Patria Investments، أكبر منصة للاستثمار البديل في أمريكا اللاتينية، ومع ممثلي مجلة لويزا Magazine Luiza، واحدة من أكبر تجار التجزئة البرازيليين.

يمثل المنتدى علامة بارزة في الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والبرازيل. كما يوفر منصة مثالية للمهتمين وأصحاب المصلحة ومحترفي الصناعة والمستثمرين، ما يسهم في نمو وازدهار صناعة العقارات العالمية.

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