خلال فعالية حصرية بمشاركة أمازون ويب سيرفيسز وبيسبن جلوبال

المُشاركون في جلسة المناقشة يؤكدون على دور الحكومات في مختلف أنحاء العالم في اعتماد الخدمات السحابية لتحديث تطبيقاتها مع ضمان أعلى مستويات الامتثال الأمني والتنظيمي وتعزيز الشفافية

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: كشفت مجموعة من أبرز استشاريّ خدمات الحوسبة والإدارة السحابية في الإمارات العربية المتحدة عن أهمية تقنيات الحوسبة السحابية للقطاع العام، وذلك خلال جلسة حوارية نظمتها المؤسسة الدولية للبيانات بالتعاون مع شركة بيسبن جلوبال وأمازون ويب سيرفيسز في منتجع عجمان سراي ماريوت.

وتطرقت الفعالية إلى واقع سوق الخدمات السحابية في الإمارات، حيث تناول الخبراء دور الحوسبة السحابية في تسهيل تقديم الخدمات وتعزيز كفاءتها من حيث التكلفة بالمقارنة مع البنية الأساسية التقليدية لتكنولوجيا المعلومات.

وشهدت الفعالية مشاركة كُلٌّ من مانيش رانجان، مدير برنامج أول– قطاع البرمجيات والخدمات السحابية لدى المؤسسة الدولية للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا؛ وأحمد عبدالحميد، الرئيس الإقليمي لشؤون الأمن والامتثال في القطاع العام لدى أمازون ويب سيرفيسز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ وباسل الشريف، نائب الرئيس للشؤون التجارية لدى بيسبن جلوبال، حيث تناولوا عدداً من المواضيع البارزة حول تعزيز اعتماد الحكومات في مختلف أنحاء العالم للخدمات السحابية لتحديث تطبيقاتها التقليدية مع ضمان أعلى مستويات الامتثال الأمني والتنظيمي وكامل الوضوح والشفافية.

أشار مانيش رانجان إلى نتائج دراسة أصدرتها المؤسسة الدولية للبيانات مؤخراً، حيث قال: "أوضحت 92% من المؤسسات الحكومية التي شملها الاستبيان في الإمارات إلى أن عدم القدرة على تلبية متطلبات الأعمال يرتبط بالاعتماد على النظم التقليدية، ما يسلّط الضوء على أهمية التحوّل لحلول الحوسبة السحابية، فيما أشارت 31% من الجهات المشاركة إلى أن اللوائح التنظيمية تشكّل عائقاً أمام تمكّنها من الاستفادة القصوى من السحابة العامة".

ومن جانبه، ناقش أحمد عبدالحميد موضوع "الأمن والامتثال في الحوسبة السحابية: تحسين الحماية وتعزيز الابتكار"، حيث سلّط الضوء على أبرز أولويات الأمن والامتثال التي يتوجب على مختلف المؤسسات أخذها بعين الاعتبار عند تحويل أعمالهم إلى السحابة. كما واستعرض عبدالحميد منهجية عمل أمازون ويب سيرفيسز في التعامل مع هذه الأولويات بما في ذلك بنيتها التحتية الآمنة ونطاق الخدمات الأمنية التي توفرها الشركة. وأشار عبدالحميد إلى الدور المهم لافتتاح مراكز البيانات الجديدة في الإمارات هذا العام في إتاحة فرصٍ جديدة أمام القطاع العام للاستفادة من التقنيات المتقدمة التي يوفرها أبرز مزودو الخدمات السحابية في العالم".

ومن ناحيته، سلّط باسل الشريف الضوء على دور بيسبن جلوبال، المزود المعتمد لحلول أمازون ويب سيرفيسز للقطاع العام، في دعم مؤسسات القطاع في جميع أنحاء الإمارات أثناء مشوارها لاستثمار مزايا الخدمات السحابية بطريقة آمنة وفعّالة. وأشار إلى الدور المحوري للحوسبة السحابية في إعادة رسم ملامح قطاعات كاملة بطُرق غير متوقعة. كما أوضح الشريف أنّ امتلاك الخبرات السحابية المناسبة والمعتمدة يُساعد

المؤسسات الحكومية على تعزيز أفكارها المبتكرة وتحسين مرونة أعمالها بالتوازي مع خفض التكاليف والارتقاء بمستوى الإنتاجية والمرونة التشغيلية.

وشارك المُقدّمون لاحقاً في جلسة مفتوحة تحدثوا فيها حول نجاح مؤسسات القطاع العام في الإمارات بالنهوض بالتطبيقات التكنولوجية التي تعتمدها بشكل ملحوظ. وتناولت الجلسة قضايا الاعتماد والبيئات المعقّدة في مكان العمل والانتقال إلى السحابة، فضلاً عن غيرها من اعتبارات الأمن والخصوصية التي تطرأ عند التحول نحو البنى القائمة على السحابة.

وجاء انعقاد الفعالية الحصرية على خلفية مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين مجلس الأمن السيبراني في الإمارات وشركة أمازون ويب سيرفيسز بهدف تسريع اعتماد الخدمات السحابية التي تُقدمها الشركة في جميع مفاصل القطاع العام الإماراتي وغيره من القطاعات الخاضعة للتنظيم، مثل الرعاية الصحية والخدمات المالية.

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لمحة حول بيسبن جلوبال:

تُعتبر بيسبن جلوبال مزوداً رائداً لحلول استشارات وإدارة الحوسبة السحابية، وتتخصص في مساعدة الشركات على تبني السحابة من خلال تقديم حلول وخبرات استشارية رائدة في إطار دفع عجلة التحول الرقمي. كما توفر الشركة خدمات متكاملة في مجالات استراتيجيات السحابة والترحيل والتطبيق والبيانات الضخمة ونظام ديف-أوبس ونظام فين- أوبس، وتم إدراجها على قائمة ماجيك كوادرنت كمزود رائد على مستوى العالم للخدمات المدارة والاحترافية للبنية التحتية السحابية العامة عام 2016، وكلاعب أساسي في مجال خدمات تحول تكنولوجيا المعلومات إلى السحابة العامة لعام 2021.

وتعتمد الشركة نهجاً متعدد السحابة يركز على العملاء بالدرجة الأولى، ويقدّم فريق العمل خبرة واسعة وتجربة عالمية لمساعدة العملاء في اختيار أفضل الخدمات والحلول والتقنيات التي يقدمها مختلف مزودو خدمات الحوسبة السحابية، بما في ذلك أمازون ويب سيرفيسز. كما طوّرت منصة إدارة السحابة الإلكترونية الشاملة أوبس- ناو التي تساعد العملاء على دمج الأصول الموزعة على بيئات سحابية متعددة ووضع رؤية خاصة بهم وإدارتها وتحسينها، مما يخفف من التكاليف بنسبة 30٪ أو أكثر.