الشركات الناشئة التي تقود الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وتمويل رأس المال الجريء والتكنولوجيا في الهند والإمارات تستعرض أبرز التوجهات في مجالاتها خلال اليوم الثاني من المعرض

الإمارات العربية المتحدة: أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في الآونة الأخيرة، وتعتبر الشركات الناشئة جزءاً لا يتجزأ من هذه الثورة. واستُهلت ظاهرة الذكاء الاصطناعي الحالية بإطلاق تطبيق "تشات جي بي تي" ChatGPT في نوفمبر الماضي. واليوم، بات الذكاء الاصطناعي التوليدي قادراً على تحقيق قيمة تصل إلى 4.4 تريليون دولار عبر مختلف القطاعات.

استضاف معرض "إكسباند نورث ستار" اليوم فعالية "اثنين الذكاء الاصطناعي" لاستعراض إبداعات ما يزيد على 400 شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي الذي كان موضوعاً مشتركاً بين مختلف أنشطة الفعالية.

وأقيمت جلسة نقاشية بعنوان "خارطة سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي بقيمة 98 مليار دولار: تعطش صناديق رأس المال الاستثماري تجاه الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا العميقة: هبّة مؤقتة أم بداية حقبة جديدة؟"، والتي تناولت دور ابتكارات شركات الذكاء الناشئة في تحويل المؤسسة. وأدار الجلسة كل من علي مادافجي، الشريك الإداري في صندوق مؤسسي Blockchain.

وخلال الجلسة ناقش المشاركون التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وإجراءات العناية الواجبة المطلوبة مع اتساع نطاق هذه الشركات. وأشار كل من دان بوير، الشريك في شركة SuperSeed VC التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها؛ وشيراج جوبتا، الشريك الإداري في شركة 8X Ventures، الهند؛ إلى أن البيئة الكلية المليئة بالتحديات وتقييد الإنفاق يدفعان الشركات إلى خفض التكاليف. وتلجأ الشركات إلى الذكاء الاصطناعي الذي أثبت فعاليته الاستثنائية في حلّ مكامن الضعف هذه لتبسيط عملياتها التشغيلية. وفي هذا السياق، قال بوير: "ستتحول جميع الشركات في نهاية المطاف إلى الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعكس قدرة هذه التقنية على التغيير ومكانتها لهذا الجيل، والتي أعتبرها نقلةً نوعية تُضاهي في أهميتها ظهور الإنترنت".

الإمارات والسعودية في صدارة مشهد التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

وفقاً لتقرير استثمارات رأس المال الجريء - الأسواق الناشئة للربع الثالث من عام 2023 الالصادر عن شركة "ماجنيت" (MAGNiTT ) المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، بلغت تمويلات الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الربع الثالث 250 مليون دولار عبر 78 صفقة، بزيادة قدرها 32% قياساً بالربع الثاني من عام 2023. وتصدرت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مشهد جذب رأس المال الجريء في المنطقة، حيث سجلت المملكة زيادة بنسبة 172% على أساس ربع سنوي. وفي المقابل، سجلت دولة الإمارات ارتفاعاً بنسبة 55% في حشد التمويلات الجديدة. كما شهدت الإمارات أكبر قدر من عدد الصفقات، حيث استحوذت على حصة الثلث من إجمالي عدد الصفقات المبرمة في المنطقة للأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

وخلال فعالية "اثنين الذكاء الاصطناعي" التي أقيمت على هامش فعاليات "إكسباند نورث ستار"؛ أعزى فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ماجنت"، أداء الربع الثالث إلى سلسلة من الصفقات الضخمة (100 مليون دولار بالإضافة إلى الصفقات الاستثمارية) في جميع أنحاء المنطقة. وفي حديث إلى وسائل الإعلام قبل إطلاق التقرير، أشار باهوشي إلى زيادة صناديق رأس المال الجريء الجديدة. ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أطلقت شركتا "شيميرا كابيتال" و"ألف كابيتال" في دولة الإمارات صناديق جديدة، أما في المملكة فقامت كل من شركة تأثير المالية (IMPACT46) وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بجمع التمويل لدعم الشركات المحلية الناشئة. وقال باهوشي: "سنتابع عن كثب كيف سيتم تحويل هذه الاحتياطات النقدية إلى استثمارات. وفي الواقع، سيكون النشاط الاستثماري في الربع الرابع من عام 2023 مؤشراً جيداً لاستشفاف مدى قوة مشهد رأس المال الجريء في عام 2024".

الهند في دائرة الضوء مع توطد العلاقات بينها وبين الإمارات العربية المتحدة

يستضيف معرض "إكسباند نورث ستار 2023" أكبر تجمع للشركات الهندية الناشئة على الإطلاق خارج الهند. ومع استمرار توطد العلاقات الاقتصادية بين الهند والإمارات العربية المتحدة، ثمة اهتمام متزايد بين عمالقة قطاع التكنولوجيا في الهند لدعم قطاع الاقتصاد الرقمي الناشئ في دولة الإمارات. وناقشت جلسة نقاشية تضم كوكبة من أبرز رواد الأعمال ذوي الأصول الهندية، أهمية تطور العلاقات بين البلدين بالنسبة للشركات الناشئة والخطوة التي يتعين على هذه الشركات من شبه القارة الهندية اتخاذها في المرحلة التالية لترسيخ مكانتها في ثاني أكبر اقتصادات العالم العربي.

وناقش روهيت تشيناماني، المؤسس لشركة "داروين بوكس"؛ وأبهيراج سينغ بهال، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك في شركة "أوربن كومباني"؛ وأميت زوتشي، المؤسس والشريك الإداري لشركة "مورفوسيس فينشر كابيتال المحدودة"؛ وراماكانت شارما، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ليف سبيس"، معاً سبل التوسع عبر الحدود، حيث أوصوا بوجود إيرادات أساسية لا تقل عن 50 مليون دولار قبل التفكير في التوسع دولياً. ومن المهم للشركات التي تقدم خدماتها لقطاع الأعمال، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، أن تتمتع بحضور قوي واستمرار في دورة التجديد لضمان القدرة على تحديد السوق الأنسب لكل مُنتج.

ووفقاً للخبراء المشاركين، فإن الوجود المادي وامتلاك الخبرة المحلية، وذلك بما يتناسب مع سياق المنطقة، تعد عناصر أساسية لاكتساب قدرة تنافسية. وفي نهاية المطاف، يجب أن تتبنى شركات خدمة العملاء مبادئ أساسية متسقة، مع تكييف جميع العوامل الأخرى بما يتناسب مع كل سوق، بما في ذلك الخدمات ونماذج التشغيل واستراتيجيات الدخول إلى السوق الأولية.

وينظم معرض "إكسباند نورث ستار"، والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، أكبر نسخة له على الإطلاق هذا العام خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر 2023 في مساحة العرض الجديدة في دبي هاربر. ويستضيف هذا الحدث العالمي التاريخي، عبر فعاليتي "جيتكس جلوبال" و"إكسباند نورث ستار"، أكثر من 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة. كما يجمع الحدث أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة إجمالية تفوق 1 تريليون دولار أمريكي في إمارة دبي التي استطاعت خلال فترة قياسية أن ترسخ مكانتها في قلب الاقتصاد الرقمي العالمي.

#بياناتحكومية

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نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي:

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة حيث حقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 200 مليار درهم إماراتي، واستضاف أكثر من 30 مليون زائر على مدى العقود الأربعة الماضية.