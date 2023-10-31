شارك أكثر من 230 معلماً متمرساً في البكالوريا الدولية في مؤتمر جيمس للبكالوريا الدولية بدورته الأولى

كلمة ملهمة لمنال رستم، وهي رياضية مصرية وناشطة في مجال حقوق المرأة، خلال حفل الافتتاح

تخلل المؤتمر ورش عمل متنوعة هدفت إلى الارتقاء بأساليب التعليم في الفصول الدراسية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: دعت أكاديمية جيمس العالمية في دبي أكثر من 230 معلماً ومعلمة في 12 مدرسة تقدم منهاج البكالوريا الدولية في الإمارات العربية المتحدة للمشاركة الفاعلة في مؤتمر جيمس للبكالوريا الدولية بدورته الأولى، وذلك بحضور ضيوف بارزين في البكالوريا الدولية، بمن فيهم باسكال أشقر، مدير مدارس البكالوريا الدولية في منظمة البكالوريا الدولية.

وشكّل المؤتمر حدثاً بارزاً، حيث تخللته سلسلة من ورش العمل التفاعلية التي أتاحت للحاضرين الفرصة للتعلم والتواصل مع زملائهم ومشاركة تجاربهم وممارساتهم التي شكلّت مصدر إلهام لهم لتطبيقها في مدارسهم. كما ناقش الحاضرون التوصيات الرئيسة الصادرة عن المؤتمر العالمي للبكالوريا الدولية الذي عقد مؤخراً في دبلن بأيرلندا.

وقالت الدكتورة صايمة رنا، رئيسة الشؤون الأكاديمية في مجموعة جيمس للتعليم ومديرة أكاديمية جيمس العالمية - دبي: "تشكل الدورة الأولى من مؤتمر جيمس للبكالوريا الدولية دلالة واضحة على التزامنا بالتميّز في مجال التعليم، والأهمية القصوى التي نوليها لتعزيز فلسفة البكالوريا الدولية والعقلية العالمية، وتنمية المواهب المتعددة الأوجه لطلابنا. كما يعتبر المؤتمر فرصة فريدة لاستكشاف أساليب مبتكرة للتعليم، وتعزيز تطوير الأفراد الذين يحققون التفوق الأكاديمي، كي يبرزوا أيضاً كمواطنين عالميين متمكنين وواعين، وعلى استعداد لمواجهة التحديات التي يشهدها عالمنا المتطور باستمرار".

وتخلل حفل الافتتاح كلمة ملهمة ألقتها منال رستم، وهي رياضية مصرية أصبحت في عام 2022 أول امرأة مصرية تتسلق جبل إيفرست، والناشطة في مجال حقوق المرأة ومؤسسة مجموعة Surviving Hijab للسيدات، قالت فيها: "أشعر بالحماسة لمشاركتي في مؤتمر جيمس للبكالوريا الدولية، إذ أن الانسان لا ينسى التجربة الأولى. رسالتي للجميع أن يتحلوا بالشجاعة ويواجهوا الخطر وأن يسعوا جاهدين لتحقيق أحلامهم. تذكروا دائماً أنه إذا كانت أحلامكم لا تخيفكم، فهي ليست عظيمة بما يكفي. وإذا كنت تستطيع أن تحلم بتحقيق هدف ما، فالبطبع يمكنك تحقيقه".

كما شارك الحاضرون في سلسلة من ورش العمل التي شملت مجموعة متنوعة من المواضيع المهمة ذات الصلة بمناهج البكالوريا الدولية. وتضمنت ممارسات عدة تهدف إلى جعل العالم مكاناً أفضل من خلال الخدمة، وركزت على أهمية التوازن بين العمل والحياة للمعلمين في البكالوريا الدولية، وتصميم مناهج شاملة في نظرية المعرفة IBDP، والتدريس من خلال التفكير التصميمي، وقياس التأثير المجتمعي المستدام.

من جهته، قال سايمون هربرت، مدير مدرسة جيمس الدولية – الخيل في دبي: "شكلّ المؤتمر فرصة لمشاركة أفضل ممارسات التعليم والتعلم بين معلمي البكالوريا الدولية في دولة الإمارات من خلال التواصل مع الزملاء ذوي التفكير المماثل والتعمق في فلسفة البكالوريا الدولية، المنطلقة من قيم ملامح المتعلم وأساليب ومناهج التعلم والتركيز على المعرفة ومهارات المستقبل على حدٍ سواء. وتعتبر البكالوريا الدولية من المناهج الدراسية الأسرع نمواً في الإمارات، في وقت تواصل فيه مجموعة جيمس للتعليم جهودها لعقد شراكة استراتيجية مع منظمة البكالوريا الدولية التي نأمل من خلالها تعزيز فرص التعليم لجميع الحاضرين وبالتالي إحداث تأثير في فصولنا الدراسية في المستقبل".

وتضم مجموعة جيمس للتعليم حالياً 8 مدارس تقدم منهاج البكالوريا الدولية وهي أكاديمية جيمس العالمية - دبي، وأكاديمية جيمس العالمية - أبوظبي، ومدرسة جيمس الدولية – الخيل في دبي، ومدرسة جيمس ولينغتون الدولية، وأكاديمية جيمس ولينغتون - واحة السيليكون، وجيمس مودرن أكاديمي، وأكاديمية جيمس الأمريكية- دبي وأكاديمية جيمس الأمريكية- أبوظبي.

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حول مجموعة "جيمس للتعليم"

تعتبر "جيمس للتعليم" واحدةً من أضخم وأعرق مزودي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر في العالم، وهي أيضاً أفضل خيار للتعليم الخاص رفيع المستوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحظى المجموعة، وهي شركة محلية إماراتية تأسست عام 1959، بسجل استثنائي لناحية تنوع المناهج والخيارات التي تقدمها لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية. وتقدم "جيمس للتعليم" اليوم خدماتها لأكثر من 130 ألف طالب في 63 مدرسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وهي تعمل عبر شبكتها المتنامية من المدارس ومؤسستها الخيرية على تحقيق رؤية مؤسسها في توفير أرقى مستويات التعليم لكل طفل.