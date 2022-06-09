نظمت المتحدة لخدمة وسائل الإعلام النسخة السابعة من مؤتمر العصر الجديد للصيرفة 2022 في قصر البستان - فندق الريتز كارلتون تحت رعاية سعادة طاهر بن سالم العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، وبمشاركة كبار المسؤولين التنفيذيين في القطاع المصرفي وقطاعات التمويل والاستثمار والتأمين.

استعرضت النسخة السابعة من المؤتمر نماذج الأعمال الجديدة التي تجعل البنوك ملائمة لعملاء الجيل القادم، وتمكنهم من ابتكار مسارات نمو جديدة وتعزيز مستوى الكفاءة في التشغيل والأداء، وتطورات النظام الاقتصادي المالي في ظل هذا العصر الرقمي وجاهزية البنوك المحلية للمستقبل من خلال اعتماد استراتيجيات جديدة وابتكار منتجات وخدمات للوصول إلى العملاء عبر المنصات الرقمية،

وخلال كلمته على هامش المؤتمر تناول سعادة طاهر العمري الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني نجاح عمليات التحولات الرقمي في الخدمات المالية والتطور الذي تشهده أنظمة الدفع والتسوية والتحديات المتزايدة التي تواجه الرقمنة.

تضمن المؤتمر حلقة نقاشية تناولت "مستقبل الخدمات المصرفية والمالية" ناقش خلالها عدد من الخبراء والمتخصصين في القطاع البنكي ومقدمي حلول التكنولوجيا المالية، الاتجاهات الجديدة في الخدمات المصرفية الرقمية والمدفوعات ومستقبل قطاع الخدمات المالية مع تطور احتياجات العملاء. وضمت القائمة علي بن حسن موسى، الرئيس التنفيذي لجمعية المصارف العمانية. بدر الشنفري، الرئيس التنفيذي للعمليات، مجموعة أومنفست؛ إيوان جون ماكليود رئيس التحول الرقمي بصحار الدولي؛ مجاهد الزدجالي، مدير عام تقنية المعلومات والعمليات، ببنك نزوى؛ والمهندس مقبول الوهيبي، الرئيس التنفيذي، عمان داتا بارك. وعلي بن محسن اللواتي المدير الإقليمي لشركة سيسكو في عُمان واليمن، وحسين الميمني، رئيس المصارف والطاقة، في شركة الخليج للحاسبات الآلية.

وفر المؤتمر منصة مهمة للمختصين في المجال المصرفي والمالي لمناقشة آخر التطورات في الخدمات المصرفية العالمية وتناول مجالات التركيز للبنوك العمانية. وقد استضافت الفعالية مجموعة من المتحدثين بما في ذلك حسن عبد العلي، المدير العام -مكتب تقديم الخدمات وإدارة المشاريع، بشركة عمان داتا بارك، ومناهل عبد الحسين جعفر، مديرة دائرة خدمات المؤسسات بمركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)، ودليل مغربي، مدير حلول الأعمال الرقمية في شركة الخليج للحاسبات الآلية عمان، وشادي الشامي مهندس نظم أول في شركة سيسكو.

كما جرى على هامش المؤتمر تنفيذ ورشة عمل حول "تبني الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في قطاع مؤسسات الخدمات المالية والمصرفية" قدمها عماد الفاضل، المؤسس والشريك الإداري، (ESG Integrate)، الإمارات العربية المتحدة.

حظي المؤتمر بدعم عدد من الشركات الرائدة مثل شركة الخليج للحاسبات الآلية (GBM). وسيسكو كشريكين رائدين؛ وبنك نزوى الشريك الاستراتيجي. وصحار الدولي شريك التحول الرقمي؛ والبنك الأهلي والأهلي الإسلامي شريكي التعاون؛ وتأجير للتمويل الشريك المالي. وعمان داتا بارك شريك الخدمات السحابية، وشركة iTS العالمية الشريك التكنولوجي للحدث؛ والوطنية للتأمين على الحياة والعام شريك

التأمين؛ وبدعم من المتحدة للأوراق المالية وصندوق المتحدة لأسواق الخليج، وأوبار كابيتال شريك المعرفة؛ وشركة ESG Integrate)) شريك الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وUMS Digital شريك الدعم الرقمي.

كما جرى على هامش المؤتمر التوقيع على مذكرة تفاهم مع بين عمان داتا بارك وبنك نزوى تركز على خدمات مركز البيانات بهدف تعزيز التطور الرقمي، كما وقعت عمان داتا بارك وشبكة ألاينس نتوورك اتفاقية شراكة استراتيجية في استضافة مراكز البيانات مع توفير الحلول الآمنة في مجال بطاقات الدفع المصرفية وغيرها من الخدمات المتخصصة

كما احتفل خلال المؤتمر بتوزيع جوائز عُمان للصيرفة والمالية 2022، والمقدمة من مجلة عمان ايكونوميك ريفيوOER) ) وحصل بنك مسقط على جائزة أفضل بنك في فئة البنوك الكبيرة. وحصل بنك نزوى على جائزة أفضل بنك في فئة البنوك متوسطة الحجم، وذهبت جائزة البنك الأسرع نموًا في فئة البنوك الكبيرة إلى صحار الدولي. وفازت الوطنية للتمويل بجائزة أفضل شركة للتمويل والتأجير غير المصرفي.

تم اختيار الفائزين بهذه الجوائز وفق مسح اجرته المجلة بالتعاون مع شركة أوبار كابيتال؛ وذلك بناء على الأداء المالي للبنوك والشركات المالية غير المصرفية وفق عدد من المعايير. وتمت مراجعة نتائج المسح من قبل أبو تمام جرانت ثورنتون. كما جرى كذلك تكريم عدد من الشخصيات والشركات الرائدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكريم العديد من الشركات والشخصيات الرائدة في مجال البنوك والتأجير والتأمين والتكنولوجيا المالية والاستثمارات بجوائز خاصة. وقد تم اختيار الفائزين بالجوائز الخاصة من قبل هيئة تحرير مجلة عمان إيكونوميك ريفيو.

القائمة الكاملة للفائزين هي كما يلي -

التميز في الاستثمار

العُمانية العالمية للتنمية والاستثمار (أومنفيست)

التميز في تجربة العملاء في التمويل والتأجير

تأجير للتمويل

التميز في إدارة الأصول والوساطة

المتحدة للأوراق المالية

التميز في خدمات التأمين

الوطنية للتأمين على الحياة والعام

التميز في التحول الرقمي في التمويل والتأجير

تأجير للتمويل

ريادة الصناعة في مراكز البيانات الافتراضية

عمان داتا بارك

التميز في حلول إدارة علاقات العملاء لشركة خدمات مالية ومصرفية وتأمين

ITS العالمية

أفضل شريك في التحول الرقمي للعام

شركة الخليج للحاسبات الآلية(GBM)عمان

شخصية العام في مجال التكنولوجيا

علي بن محسن اللواتي المدير الإقليمي لشركة سيسكو في عُمان واليمن

التميز في خدمات المعلومات الائتمانية

مركز عُمان للمعلومات الائتمانية والمالية (ملاءة)

التميز في التحول الرقمي في البنوك

صحار الدولي

التميز في الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتنقل

بنك نزوى

التميز في الخدمات المصرفية للشركات

البنك الأهلي

أفضل شركة تمويل وتأجير غير مصرفي

الوطنية للتمويل

أفضل بنك - متوسط الحجم

بنك نزوى

أسرع البنوك نموًا - البنوك الكبيرة

صحار الدولي

أفضل بنك – فئة البنوك الكبيرة

بنك مسقط

#بياناتحكومية

- انتهى -