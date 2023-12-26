العديد من الجوائـز: الجائزة الكبرى بقيمة مليون درهم إماراتي، 5 سيارات من طراز (T5 EVO)، محتويات عربة تسوق مجانية من "لولو هايبر ماركت"، بطاقة (لَـكَ) للهدايــا بقيمة 20,000 درهم إماراتي؛

روعة التسوق والترفيه عبر ثلاثـة عشر مركـز تسوق تابـع لشركـة "لايـن للاستثمـار و العقارات، مجموعة اللولو العالمية"؛

مجموعة متنوعة من الأنشطة، والعروض الترفيهية، والخصومات، والتخفيضات المقدمة خلال العروض التي تشهدها الحملة؛

أنشطة تفاعلية جذابة، وحملات تشاركية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أبوظبـي، الإمارات العربية المتحدة: تعتزم شركة "لاين للاستثمار والعقارات ش.ذ.م.م" الارتقاء بمستوى الإثارة والبهجة في حملة "مول مليـونير " عبر الكشف عن مجموعة من الفعاليات والأحداث الفريدة التي تهدف إلى إضفاء المزيد من المتعة على الاحتفالات، ودعوة المتسوقين لتجربة أجواء الفرح والإثارة خلال موسم الأعياد بطريقة فريـدة وتفاعلية.

باعتباره حدث التسوق الأكثر إثارة لهذا العام؛ مع جائزة كبرى تبلغ قيمتها مليون درهم إماراتي مقدمة من شركة "لايـن للاستثمـار و العقارات ، مجموعة اللولو العالمية"، بالإضافة إلى سيارات من طراز (T5 EVO) برعاية من شركة "فورثينج"، والعديد من الجوائز المثيرة الأخرى؛ تدعو الحملة المتسوقين للانضمام إليها في مسابقة "البحث عن الكنز" في الوحـدة مـول (في الفترة من 20-27 ديسمبر) والتي تعِد بمغامرة مثيرة لا تُنسى، بالإضافة إلى «مهرجان المأكولات» في مشرف مول والذي يعِد الجميع بإثارة حاسة التذوق لديهم مع الطهاة المتمرسين والعروض الفنية المصاحِبة المقدمة بواسطة مجموعة من الفنانين المميزين، بجانب الخالدية مول والذي يحتفل بـ "أعياد الميلاد" من خلال ألعاب الكرنفال وعروض أزياء الأطفال (في الفترة من 24-25 ديسمبر)، بالإضافة إلى أجواء الإثارة الممتعة مع لعبة "أدِر العجلة واربح" في مركز مدينة زايد للتسوق، المكان المثالي للمفاجآت، في حين يمكن للمتسوقين أيضًا الاستمتاع بزيارة "وينتر كاندي لاند" في الراحة مول، والاستمتاع بالعروض الترفيهية المستوحاة من أجواء الغابات في الفوعة مول.

تنطلق فعاليات "مول مليونير" خلال الفترة من 8 ديسمبر 2023 وحتى 6 يناير 2024 في ثلاثة عشر مركز تسوق مشارك، وذلك في كلٍّ من أبوظبي والعين والظفرة، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتجربة تسوق ممتعة مع عروض وخصومات مذهلة من العلامات التجارية الكبرى، بالإضافة إلى مجموعة رائعة من الجوائز، والعروض الترفيهية، والأنشطة المثيرة عبر كافة المولات ومراكز التسوق المشاركة، وذلك في فعالية تسوق رائعة حيث يمكن للجميع أن يصبحوا فائزين.

وبهذه المناسبة؛ صرح السيد/ واجب الخوري، مدير شركة “لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م- الإمارات العربية المتحدة”؛ قائلا: ”يسعدنا أن نقدم عالماً خيالياً من الفعاليات، يقوم من خلاله كل مركز من مراكز التسوق بخلق تجربته السحرية الخاصة به. تمثل حملة (مول مليونير) أكثر من مجرد تجربة للتسوق، إنها مغامرة احتفالية للجميع مع فرصة إضافية للفوز بجوائز يومية رائعة على مدار 30 يومًا في 13 مركزًا تجاريًا مشاركًا، بالإضافة إلى خمس سيارات وجائزة كبرى بقيمة مليون درهم خلال الحملة، بالإضافة إلى محطات التقاط صور السلفي والتي تتيح للأسر والعائلات الفرصة للمشاركة في السحب على جوائز حملة (مليونير المول)".

وبدوره، صرح السيد/ بيجو جورج، المدير العام لشركة “لاين للاستثمار والعقارات ذ.م.م”؛ قائلا: ”لقد قمنا بصياغة أنشطة وعروض ترويجية وألعاب متنوعة لزوارنا من الشباب داخل مراكز التسوق لدينا، فيما يسعدنا توجيه دعوة مفتوحة للجميع، وحثهم على الاستمتاع بالانغماس في التجارب الاستثنائية التي تنتظرهم في مراكز التسوق المشاركة بالحملة مع احتفالات يومية وأسبوعية للفائزيـن".

تشمل مراكز التسوق المشاركة كلاً من: الوحدة مول، مشرف مول، الخالدية مول، الراحة مول، مزيد مول، فرسان سنترال مول، الفلاح سنترال مول، مركز مدينة زايد التجاري ومركز الذهب، حميم مول، المفرق مول في مدينة أبوظبي، بالإضافة إلى الفوعة مول، وبراري أوتلت مول في العين، والظفرة مول في الظفرة.

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