أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت »تريند مايكرو«، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، جولتها العالمية الأضخم في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وحملت الجولة عنوان "حماية البيئة الرقمية من المخاطر الأمنية" وهي مدعومة من قبل خدمات أمازون ويب للحوسبة "AWS"، وتهدف إلى تمكين الشركات من مواجهة التحديات في مجال الأمن السيبراني عن طريق تعزيز قدراتها الدفاعية ومساعدتها على إعادة النظر في المشهد المتغير للأمن السيبراني. وأقيمت الحملة الترويجية بأبوظبي في "عالم فراري" تحت رعاية كل من شركة " مايندوير"؛ وشركة " يونيكرون "، بالإضافة إلى شركة " إنجرام مايكرو" ؛ و" جي بي إم"؛ و"هلب أي جي"؛ وشركة "ستارلينك".

وقد شهد الحدث حضور معالي الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تناول كضيف شرف خلال الحدث مراحل التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتطور الملحوظ الذي شهدته البلاد على مستوى تطور دفاعات الأمن السيبراني.

وفي إطار فعاليات وأجندة الحملة، ستقام الحملة في 13 مدينة في جميع أنحاء المنطقة من أصل أكثر من 100 مدينة مخطط لها في جميع أنحاء العالم. وتشمل المدن تونس، ومسقط، والرباط، والمنامة، والدوحة، والكويت، وجدة، والرياض، وأبوظبي، ودبي، والقاهرة، وعمان وجوهانسبرغ.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أشار الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لتريند مايكرو في الشرق الأوسط وأفريقيا بأن الهجمات الإلكترونية أصبحت تشكل خطرًا عالميًا، مؤكداً أن الطلب على استراتيجية شاملة للأمن السيبراني أصبح أمرًا أكثر أهمية من أي وقت مضى. وأضاف قائلًا: "نحن في تريند مايكرو نحرص على الابتكار المستمر، حيث نسعى لتمكين وحماية المستقبل الرقمي للمجتمعات التي نعيش فيها. وأود التنويه أن جولتنا العالمية التي انطلقت تحت شعار "حماية البيئة الرقمية من المخاطر الأمنية" خير دليل على التزامنا نحو تمكين المؤسسات المختلفة في المنطقة، وذلك من خلال تزويدهم بالمعرفة المناسبة والأدوات اللازمة لمكافحة الجهات المنفذة للهجمات السيبرانية بشكل فعال وتعزيز موقفهم الأمني. ويتمحور هدفنا الرئيسي حول وضع معايير جديدة في مجال الأمن السيبراني لمواكبة العصر الرقمي المعقد.

وقد شملت الجولة نخبة من الخبراء وقادة القطاع والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات الذين ناقشوا أحدث الصيحات التقنية والتحديات والحلول في مجال الأمن السيبراني. وستساهم الفعالية في تعزيز معرفة المشاركين حول التهديدات المحتملة وكيفية تطبيق حلول عملية لحماية أعمالهم من الجهات المنفذة للتهديدات السيبرانية المتطورة.

ووفقًا لتقرير الأمن السيبراني السنوي الصادر عن شركة تريند مايكرو لعام 2022 بعنوان "إعادة التفكير في الاستراتيجيات الأمنية"، نجحت الحلول الأمنية من تريند مايكرو في رصد وإيقاف أكثر من 870 مليون تهديد سيبراني في عام 2022 في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتؤكد هذه الأرقام على الحاجة الماسة للشركات لإدارة "سطح الهجوم السيبراني" واتخاذ تدابير استباقية للحماية من الهجمات السيبرانية المحتملة عن طريق توخي الحذر واعتماد نهج أمني سيبراني يتضمن خطوط دفاعية متعددة الطبقات.

ويجدر بالذكر أيضًا أن جولة »تريند مايكرو« العالمية تناولت مجموعة من الموضوعات القيمة التي ستمكّن المنظمات من تحسين أنظمة الأمن السيبراني، وتعزيز إدارة المخاطر، وتسريع مرونة بيئة العمل، واتخاذ قرارات استباقية قائمة على دراسة المخاطر المحتملة. وهذا بالإضافة إلى موضوعات متعلقة بسد فجوات المهارات من خلال أدوات مساعدة وأتمتة سير العمل، وتعزيز الرؤية، وتقليل التكاليف، وتحسين النتائج الخاصة بالأمن السيبراني، وتسهيل متطلبات العمل.

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نبذة عن "تريند مايكرو"

تلعب 'تريند مايكرو إنكوربوريتد'، إحدى الشركات العالمية الرائدة في حلول الأمن الرقمي، دوراً كبيراً في المساعدة على جعل العالم مكاناً أكثر أماناً لتبادل المعلومات الرقمية. وتقدّم الشركة حلولاً مبتكرة للمستهلكين والشركات والحكومات لحماية مراكز البيانات وبيئات الحوسبة السحابية والشبكات والنقاط الطرفية. وتعمل جميع منتجات الشركة معاً لتحقيق تبادل سلس لمعلومات التهديدات، وتوفير دفاع متصل ضد التهديدات مع سهولة في النشر والإدارة المركزية بشكل يتيح حماية أفضل وأكثر سرعة. وبفضل موظفيها الذين يتجاوز عددهم 7000 شخص في أكثر من 65 دولة حول العالم، وامتلاكها لأحدث المعلومات بشأن التهديدات العالمية، تكفل 'تريند مايكرو' تأمين العالم المتصل. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.trendmicro.com