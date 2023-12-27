القاهرة، مصر: تعلن حكومة باكستان بكل فخر عن إطلاق مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية الرابع ومعرض الدولة الموحد المقرر عقدهما من 9 إلى 11 يناير 2024، وسيتم استفاضة هذا الحدث الضخم والمرتقب في مركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات. تجدر الإشارة إنّها المرة الأولى التي تنظم فيها باكستان فعالية مشتركة للحكومات والأعمال التجارية في مصر. ويذكر أن المؤتمر في دوراته الثلاث السابقة نُظم في كينيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

تسعى باكستان إلى تعزيز التجارة الثنائية والتواصل مع القارة الإفريقية، وقد وقع الاختيار على مصر لكونها تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي متميز إذ تربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتُعد واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة وذلك بفضل حجم سوقها الاستهلاكي الضخم.

سيشهد مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الرابع ومعرض الدولة الموحد تميزاً بمشاركة من الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك الأردن وقطر والمملكة العربية السعودية والجزائر وبوركينا فاسو ومالي وموريتانيا، وحضور ما يزيد عن 100 شخصية باكستانية من رواد الأعمال وكبار التجّار للمشاركة في هذا الحدث الذي يغطي القطاعات التجارية الرئيسية بمختلف أنواعها مثل الزراعة والنسيج والهندسة والخدمات.

يذكر أنَّ مؤتمر تنمية التجارة الباكستاني الإفريقي الثالث ومعرض الدولة الموحد الذي عقد في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا العام الماضي، حقق نجاحاً كبيراً وصدى واسعاً، إذ تم توقيع أكثر من 20 مذكرة تفاهم، وعقد صفقات رائدة بقيمة 24 مليون دولار بين الشركات الباكستانية والجنوب إفريقية، وتتوقع حكومة باكستان نشاطًا تجاريًا أكبر ونتائج أكثر إيجابية في النسخة الرابعة من مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الأفريقية الرابع ومعرض الدولة الموحد.

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