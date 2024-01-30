الشارقة: تُشارك هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في الدورة الـ 53 من معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات، التي تنظم فعالياته تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 31 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل، بمشاركة أكثر من 500 عارض ونخبة من كبرى العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات.

وتستعرض الهيئة من خلال منصتها الفرص الاستثمارية والإمكانات المتاحة، ضمن قطاع صناعة الذهب والمجوهرات في إمارة الشارقة والامتيازات التي يمنحها مجمع الذهب والألماس والسلع التابع للهيئة، والذي يشهد تنامياً كبيراً من شركات إنتاج وتصنيع الذهب والألماس العالمية، ويشكل بيئة نموذجية للمستثمرين وتجار الأحجار الكريمة الراغبين بتوسيع أعمالهم والانطلاق نحو الأسواق العالمية، نظراً لما يوفره من تسهيلات استثنائية وخدمات نوعية وما يتميز به من المرافق والخدمات اللوجستية الأساسية والنظام السلس في منح التراخيص، والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن خدمات الأمن والمراقبة على مدار الساعة، والقرب من أهم مراكز تصنيع وإنتاج الألماس والذهب في مختلف قارات العالم، بالإضافة إلى خطوط النقل التي تربط المجمع مع كبرى الأسواق العالمية.

استقطاب الاستثمارات

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي أن مشاركة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي في معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات الذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يأتي في إطار جهودها لاستقطاب مختلف أنواع الشركات العالمية لتأسيس أعمالها في إمارة الشارقة، ودعمها للتوسع على مستوى المنطقة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي المجاور لمطار الشارقة الدولي وقربها من الموانئ البحرية، إلى جانب المرافق والبنية التحتية المتطورة، فضلاً عن المزايا والخدمات التنافسية والحلول الاستثمارية التي توفرها للمستثمرين والتي تسهل مزاولة الأعمال.

وأشار سعادة المزروعي نسعى من خلال المشاركة في المعرض إلى التأكيد على التزام المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي بتوفير البيئة المثالية التي تجذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة، خاصة من قبل الشركات المتخصصة بقطاعات الذهب والأحجار الكريمة، والتي تضم حرة مطار الشارقة الدولي مقاراً إقليمية للعديد منها، ضمن مجمع الذهب والألماس والسلع الذي يمثل جزء من رؤية إمارة الشارقة المتمثلة بالعمل على التنويع الاقتصادي، وخلق قطاعات جديدة تكون دعامة للاقتصاد الوطني والمسيرة التنموية التي تشهدها الشارقة.

ويوفر مجمع الذهب والألماس والسلع خدمات وتسهيلات غير محدودة للمستثمرين في المجمع، أبرزها إصدار الرخص في ساعة واحدة، وتوفير قيمة أفضل مقابل المال، وخدمات مصرفية متنوعة، ومجموعة واسعة من المساحات تناسب كافة الاحتياجات، وفق أسعار مدروسة، إضافة إلى خدمات إدارية تشمل المراقبة والاتصال والتأشيرات، وتوفير سكن للموظفين في موقع العمل.

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