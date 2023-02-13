- المصنع الجديد يحتل مساحة تتخطى 83 ألف قدم مربع وبسعة إنتاجية سنوية تصل إلى 120 ألف طن

- المزروعي: تتميز الشارقة بظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بمرونتها في مجال استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية ومحافظتها على اقتصاد متنوع وحيوي

- المزروعي: اعتراف دولي متزايد بأهمية ومكانة حرة الحمرية كمركز عالمي في مجال قطاع الصناعة ووجهة رائدة للصناعات التخصصية

- مدير عام شركة أريما للمعادن: مجموعة من العوامل شجعتنا على اتخاذ حرة الحمرية قاعدة لتوسيع نشاطاتنا وتصدير منتجاتنا إلى الهند والصين وأوروبا وماليزيا والسعودية وخدمة السوق الإماراتية

- المصنع ينتج ويفصل معادن تستخدم في العديد من الصناعات ومنها السيراميك وزراعة الأسنان وأجزاء الطائرات وصناعة الزجاج وصهر المعادن والأقمشة والأصباغ

الشارقة: في خطوة استثنائية تعكس المكانة المتنامية لهيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة كوجهة عالمية للاستثمارات النوعية، أعلنت شركة "أريما للمعادن Arima Minerals" الهندية، عن افتتاح مصنع متطور ومتخصص لمعالجة المعادن والمركزات المعدنية الصناعية والثقيلة في المنطقة الحرة بالحمرية، بقيمة استثمارية بلغت نحو 15 مليون درهم كمرحلة أولى، ويعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط، وأحد المصانع القليلة المتخصصة في نفس المجال خارج حدود الصين.

وكشفت الشركة الهندية، التي تعتبر جزءاً من مجموعة شركات هندية ضخمة متخصصة في العديد من المجالات مثل الأصباغ والإسمنت والمنسوجات والتعدين، أن مساحة المصنع الجديد تبلغ حوالي 83,000 قدم مربع، وتقدر سعة المصنع الإنتاجية السنوية من المركزات المعدنية ما بين 100-120 ألف طن.

وتم تدشين المصنع الجديد وقص الشريط للشركة الهندية من قبل سعادة سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وفي سوبرامانيان مدير عام شركة أريما للمعادن، وجال سعادة المزروعي برفقة عدد من مسؤولي الهيئة في أقسام المصنع الجديد، واطلعوا على آليات التشغيل والعمل، والمنتجات التي تصنعها الشركة لعملائها في الأسواق المحلية والعالمية، وتعرفوا على أحدث المعدات والتقنيات المبتكرة في مجال فصل المعادن، مثل معدات الفصل المغناطيسي، والفصل الكهربائي والفصل بالجاذبية. واستمع مدير هيئة حرة الحمرية إلى شرح وافٍ حول المنظومة المتكاملة من المعدات الحديثة للفصل الفردي لمعظم المعادن الصناعية.

ويأتي انضمام شركة "أريما للمعادن" إلى المنطقة الحرة بالحمرية لتضاف إلى قائمة الشركات الصناعية العالمية الرئيسية التي تتخذ من المنطقة قاعدة للتأسيس والتوسع في الأسواق العالمية، خصوصاً وأن الشركة متخصصة بقطاع إنتاج وتصنيع المعادن الصناعية، وهو القطاع الذي يعتبر من الصناعات الحيوية والتخصصية.

وجهة للصناعات النوعية

وأكد سعادة سعود سالم المزروعي، أن إمارة الشارقة تتميز في ظل التوجيهات الحكيمة والدعم المستمر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمرونتها في استقطاب الاستثمارات الصناعية النوعية، ومحافظتها على اقتصاد متنوع وحيوي يشكل عامل قوة لمسيرة تنموية رائدة، مؤكداً أن المناطق الحرة بالشارقة تشكل الوجهة الأمثل للشركات العالمية الراغبة بالاستثمار والوصول إلى قاعدة واسعة من العملاء والمستهلكين والأسواق المستهدفة.

وأضاف المزروعي:" يشكل اختيار شركة "أريما للمعادن" لحرة الحمرية لافتتاح مصنعها المتخصص بالتعدين، اعترافاً عالمياً متزايداً بأهمية إمارة الشارقة ومناطقها الحرة كمركز عالمي في قطاع الصناعة، ووجهة رائدة للصناعات الثقيلة التخصصية. نتيجة لحرصنا على تلبية تطلعات عملائنا بكفاءة عالية وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية بما ينسجم مع الرؤى والاستراتيجيات والخطط المستقبلية الصناعية لإمارة الشارقة".

وأعرب مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية عن الالتزام الدائم بتوفير كافة التسهيلات والدعم لكل المستثمرين على اختلاف أنواع وأحجام استثماراتهم، معتبراً أن حرة الحمرية حريصة على توفير بيئة عمل مثالية واستثنائية، توفر النمو والتطور والازدهار لكل الشركات العاملة بالمنطقة.

استخراج وفصل معادن تدخل بصناعات متنوعة

وتمتلك شركة "أريما للمعادن" مصانع لها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند وأفريقيا، وتعمل على استخراج وفصل المعادن والتي تدخل في طيف واسع من الصناعات. وتتنوع منتجات الشركة من المعادن التي يتم استخراجها من الرمال والصخور والترسبات ومناجم التعدين، لتشمل كل من الجارنيت، والزيركون، والروتيل، وسليمانيت، والالمينايت وليوكوكسين.

وتدخل هذه المعادن التي يتم فصلها في عدد من الصناعات الحيوية مثل تنقية المياه وصقل وصناعة الزجاج، وصناعة الأصباغ والبلاستيك والأوراق والأقمشة ومستحضرات التجميل، بالإضافة إلى صناعة أجزاء الطائرات وعمليات الزراعة الطبية وزراعة الأسنان، والسيراميك والمواد المقاومة للحرارة وصهر المعادن.

ويحتوي مصنع شركة "أريما للمعادن" على مختبر متطور يضم أحدث الأجهزة المخصصة لفحص المعادن ومنها ميكروسكوبات تحليل الصخور، وأجهزة فلورية الأشعة السينية، وهي تقنية تستخدم لتحليل المواد المترسبة المائية والمعادن الثقيلة وغيرها من الأجهزة المتطورة.

قاعدة للتوسع الخارجي

ومن جانبه، قال في سوبرامانيان، مدير عام شركة "أريما للمعادن": إن اختيار حرة الحمرية كمركز لنشاطات الشركة التوسعية وتأسيس مصنعها جاء نتيجة مجموعة من العوامل والحوافز التي توفرها المنطقة الحرة بالحمرية، وتخدم أهداف الشركة، مؤكداً أن انخفاض كلفة التشغيل، والموقع الاستراتيجي الهام، والبنية التحتية اللوجستية المتطورة، والسياسات الداعمة للاستثمار، وتوفر ميناء يخدم خطط الشركة بالتصدير للأسواق العالمية كأهم العوامل التي شجعت الشركة على اتخاذ حرة الحمرية قاعدة لنشاطاتها وعملياتها الإقليمية والعالمية.

وأضاف في سوبرامانيان قائلاً:" مصنعنا في الشارقة سيساعدنا في تصدير منتجاتنا من المعادن والصناعات المرتبطة بها إلى كل من الهند والولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والسعودية وماليزيا وخدمة السوق الإماراتية أيضاً، بالإضافة إلى تركيزنا على توسيع نطاق نشاطاتنا إلى قارتي إفريقيا وآسيا، حيث يتنوع عملاؤنا من مقاولي شركات النفط إلى مصنعي الأصباغ ومطاحن الزركون".

وتعتبر المنطقة الحرة بالحمرية من أكبر المناطق الحرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتضم أراضٍ صناعية وتجارية، وتتميز ببنية متطورة ومرافق حديثة تعزز من خطط التوسع الخارجي للمستثمرين فيها خصوصاً في الاستيراد وإعادة التصدير إلى أسواق العالم، كما تقدم مزايا تنافسية عديدة أبرزها توفير نافذة عمليات واحدة تعزز كفاءة الأداء وتسهل ممارسة الأعمال، إلى جانب الإعفاءات الضريبية المتعددة وحرية إعادة رأس المال والأرباح، وملكية كاملة للأعمال، وتواصل سريع مع الأسواق الإقليمية والعالمية.

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