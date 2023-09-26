أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت حديقة الإمارات للحيوانات لقب أول حديقة حيوانات في الشرق الأوسط تنال الاعتماد الذهبي المرموق من رابطة حدائق الحيوان والأسماك (AZA)، بفضل سعيها المتواصل لتحقيق التميز والرفق بالحيوان.

ويعزز هذا الإنجاز الهام من دور دولة الإمارات ومؤسساتها سواء الحكومية أو الخاصة كأحد الوجهات الرائدة في مجال حدائق الحيوان. وتنضم حديقة الإمارات للحيوانات إلى نخبة حدائق الحيوان حول العالم والتي حازت على اعتماد رابطة حدائق الحيوان والأسماك (AZA) ، والذي يعتبر المعيار الذهبي في مجال إدارة حدائق الحيوانات. وتقام عملية الحصول على الاعتماد كل خمسة أعوام، وتتميز بالصرامة الشديدة في معاييرها حيث تتضمن تقييماً شاملاً لمختلف عوامل ومحاور إدارة حدائق الحيوان بما في ذلك العناية والرفق بالحيوان وبرامج الطب البيطري، ومبادرات الحفاظ على البيئة المحيطة، وبرامج التعليم والتدريبات وتدابير السلامة والأمان.

وعبّر الدكتور وليد شعبان، المدير والرئيس التنفيذي لحديقة الإمارات للحيوانات، عن فخره بتحقيق الحديقة لهذا الإنجاز وقال: "أنا فخور للغاية بفريق العمل والتزامه ومجهوده لإيصال الحديقة إلى هذا المستوى من التميز والرقي، خصوصاً مع تطور معايير الاعتماد باستمرار لضمان تحقيق الحديقة لأعلى مستويات الحفاظ على الحيوانات الموجودة فيها والعناية بها. كما نفخر أيضاً بالتجربة المميزة التي نقدمها لضيوفنا بدءً من الفطور مع الزرافات إلى حديقة الحيوانات الأليفة التي تضمن للضيوف تجربة تفاعلية مع الحيوانات. وتساعدنا هذه التجارب المميزة في دعم مهمتنا في احترام الطبيعة ونشر الوعي حول الحياة البرية والحفاظ عليها وذلك لتمهيد الطريق أمام الأجيال القادمة لإنقاذ الحيوانات البرية والمساحات الطبيعية من الانقراض".

ويُعتبر الاعتماد من رابطة حدائق الحيوان والأسماك (AZA) بمثابة شهادة التزام لحديقة الإمارات للحيوانات للحفاظ على أعلى معايير الرفق والعناية بالحيوانات. وتعطي هذه المعايير الأولوية للرفق بالحيوان، وبرامج الطب البيطري وجهود الحفاظ على الطبيعة والبيئة، وبروتوكولات السلامة. ويقوم فريق التفتيش بفحص المرافق بدقة شديدة، ويجمع تقارير مفصلة، لتقوم لجنة الاعتماد بعد ذلك بتقييم كافة التفاصيل.

وأضاف الدكتور وليد شعبان: "أتوجه بالتهنئة لحديقة الإمارات للحيوانات لنجاحها في تلبية متطلبات هذا المعيار الذهبي الذي يمثل تقديراً للالتزام الكبير لفريق عملنا وشركائنا في تقديم تجارب استثنائية لرواد الحديقة والمبادرات البيئية تماشيا مع رؤية القيادة الرشيدة لدولة الامارات العربية المتحدة والتي تعتبر البيئة وتحدياتها أحد أهم أولوياتها حيث تقوم دولة الإمارات العربية ومؤسساتها بتوفير كافة السبل للوصول إلى مصاف حدائق الحيوان العالمية وإصدار المبادرات البيئية الرائدة في المنطقة."

وتؤكد رابطة حدائق الحيوان والأسماك على التزامها بالحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية والتشغيلية والإدارية في مجال حدائق الحيوان والأسماك. ويقتصر الحصول على اعتماد رابطة حدائق الحيوان والأسماك على عدد قليل جداً من حدائق

الحيوان والأسماك حول العالم. ويعكس هذا الإنجاز إلتزام وتفاني حديقة الإمارات للحيوانات بحماية الحياة البرية وتقديم البرامج التعليمية في هذا المجال والإسهام في زيادة التقدير لعالم الطبيعة.

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حول حديقة الإمارات للحيوانات:

حديقة الإمارات للحيوانات هي حديقة حيوانات رائدة في أبوظبي وتضم أكثر من 1400 حيوان من الثدييات والطيور والزواحف والأسماك وتلتزم حديقة الإمارات للحيوانات بالرفق بالحيوان والحفاظ على الحياة البرية. وتتميز الحديقة بموقع رائع، وتقدم تجارب تعليمية وترفيهيه رائدة للزوار، وتشارك في مبادرات متنوعة للحفاظ على الحياة البرية وتعلم الكثير من الجوانب المتعلقة بها.

حول رابطة حدائق الحيوان والأسماك:

رابطة حدائق الحيوان والأسماك هي مؤسسة غير ربحية تكرس كافة جهودها لتحقيق التقدم في حدائق الحيوان والأسماك في مجالات الحفاظ على الحياة البرية والتعليم والعلوم. وتُمثل رابطة حدائق الحيوان والأسماك أكثر 240 مرفق في أمريكا الشمالية وشتى المناطق حول العالم، وتُكرس كل تلك الحدائق والمنشآت جهودها بشكل جماعي للحفاظ على الحياة البرية وتعليم وتثقيف مختلف شرائح الجمهور. وتلتزم المرافق والحدائق الحاصلة على اعتماد رابطة حدائق الحيوان والأسماك بأعلى معايير الرفق والعناية بالحيوان.