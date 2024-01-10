دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة جينيتك، الرائدة عالمياً في مجال تطوير الحلول الأمنية الموحدة وحلول السلامة العامة وعمليات الأعمال وذكاء الأعمال، عن مشاركتها في معرض إنترسك 2024، والذي ستقوم خلاله باستعراض أحدث إصدار من منصتها الأمنية الموحدة الرائدة، سيكيوريتي سنتر (Security Center)، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من حلول الأمن التي تدعم السحابة.

ويقام إنترسك 2024 في الفترة من 16 إلى 18 يناير، ليقدم فرصة مثالية لزواره للمشاركة في عروض حية لأحدث منتجات الأمن المادي، بما يتيح لهم رؤى مهمة حول تقنيات جينيتك المتقدمة التي تساعد الشركات في بناء وصياغة خارطة طريق للنمو عبر أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

نسخة جديدة من منصة سيكيوريتي سنتر

ومع التحول نحو نهج التسليم المستمر للبرمجيات، يمثل الإصدار الجديد من منصة سيكيوريتي سنتر حقبة جديدة في الطريقة التي يمكن للعملاء من خلالها البقاء على اطلاع بأحدث ميزات وتحديثات المنصة. ويوفر الإصدار الأحدث من هذه المنصة تحسينات ووظائف جديدة لرسم الخرائط، توفر تجربة أكثر سلاسة للمشغلين، لا سيما في عمليات النشر الكبيرة على مستوى المدينة أو في مواقع متعددة. كما يتضمن الإصدار الجديد تحسينات تكوين جديدة لخدمات المصادقة، بما في ذلك معالج تكوين جديد يرشد المستخدمين خلال عملية الإعداد، وأنشطة سير عمل متقدمة، مما يسمح للمشغلين بالتركيز على المهام التي تحتاج إلى إيلاء اهتمام أكبر.

حلول السحابة الهجينة تكتسب زخماً متنامياً في منطقة الشرق الأوسط

ستشهد صناعة الأمن المادي خلال العام الجديد زيادة كبيرة في تبني السحابة المختلطة في المؤسسات المتوسطة والكبيرة. وقد أشارت أبحاث حديثة أجرتها شركة جينيتك وشملت أكثر من 5500 متخصص في مجال الأمن المادي، إلى أن 44% من المؤسسات تدير بالفعل أكثر من ربع عمليات نشر الأمن المادي الخاصة بها في بيئة سحابية أو في سحابة مختلطة. كما ذكرت 60% من المؤسسات المشمولة بالدراسة إنها تفضل السحابة المختلطة كاستراتيجية طويلة المدى.

ومع تزايد تبني السحابة، سيكون هناك اهتمام متزايد بأجهزة التوصيل والتشغيل الجديدة التي تدعم السحابة، لا سيما وأنها لا تعمل على تبسيط الوصول إلى الخدمات السحابية فحسب، بل تعزز أيضاً من قوة الحوسبة الطرفية.

Axis Powered by Genetec

وفي إطار التعامل مع هذه التحولات الكبيرة، ستقوم جينيتك خلال إنترسك 2024 باستعراض مجموعة من الحلول التي تدعم السحابة، بما في ذلك برنامج Axis Powered by Genetec، والذي يعد أول عرض في الصناعة للتحكم في الوصول على مستوى المؤسسة، والذي يجمع بين برنامج جينيتك للتحكم في الوصول مع وحدات Axis للتحكم بأبواب عن طريق الشبكة، في برنامج واحد سهل النشر يتم تقديمه ضمن عرض واحد متكامل. وتم تصميم برنامج Axis Powered by Genetec بما يتيح تشغيله من داخل مقر الشركة أو في بيئات سحابية أو ضمن بيئة سحابة مختلطة، وهو يتضمن ميزات متقدمة للتحكم في الوصول يتم تحديثها باستمرار بإضافة أحدث تحسينات الأمن السيبراني.

وفي تعليقه على مشاركة الشركة في معرض إنترسك 2024، قال فراس جاد الله، المدير الإقليمي لشركة جينيتك في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "يوفر معرض إنترسك 2024 لنا منصة لعرض التزامنا الراسخ بتعزيز الأمن المادي والعمليات التجارية للمؤسسات في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وبالتزامن مع استمرار تطور هذه الصناعة، فقد قمنا بتصميم حلولنا المتطورة لدعم الاستراتيجيات الأمنية الحالية والمستقبلية لعملائنا، والمساهمة في بناء عالم أكثر أمانًا وذكاءً".

لمعرفة المزيد عن جينيتك، يرجى زيارة فريق الشركة المشارك في معرض إنترسك 2024، والذي سيكون متواجداً في جناح S1F11. ولتنزيل نسخة كاملة من تقرير جينيتك لحالة الأمن المادي لعام 2024، يرجى زيارة الرابط التالي: https://www.genetec.com/a/physical-security-report.

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نبذة عن جينيتك:

جينيتك هي شركة تكنولوجيا عالمية تعمل منذ أكثر من 25 عاماً لإحداث تحول في صناعة الأمن المادي. وتقوم الشركة اليوم، بتطوير حلول مصممة لتحسين الأمن والاستخبارات والعمليات للمؤسسات والحكومات والمجتمعات التي نعيش ونعمل فيها. أما منتجها الرئيسي، سيكيوريتي سنتر "Security Center"، فهو عبارة عن منصة ذات بنية مفتوحة توحد عمليات المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحة التسجيل، والاتصالات، والتحليلات. تأسست شركة جينيتك في عام 1997، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال، كندا، وهي تقدم الخدمات لعملائها عبر شبكة واسعة من شركاء التوزيع المعتمدين والاستشاريين الذين ينتشرون في أكثر من 159 دولة حول العالم.

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