المنامة، البحرين: استضافت "جيرسي فاينانس" المركز المالي العالمي دولي، وبالتعاون مع شركة "تراورز وهاملينز" اليوم، لقاءً جمع الشركات والمؤسسات للمكاتب العائلية في مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة موضوع "أساليب جمع رأس المال واستثماره".

وشارك خلال اللقاء الذي عقد في منتجع رويال سراي في المنامة، نخبة من أبرز الخبراء من البحرين ومنطقة الخليج و"جيرسي فاينانس"، حيث تمت مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بالمؤسسية الاستثمارية والمالية، وأساليب جمع وإدارة واستثمار رؤوس الأموال ذات الصلة بالشركات التجارية والعائلية والمؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك على المستوى العالمي.

وقال فيصل بهانا، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في جيرسي فاينانس: "تتميز منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة فريدة من التحديات والفرص، وبالنسبة للشركات التي تسعى إلى زيادة رأس المال واستثماره، فإن الفهم الواضح للسوق والإطار التنظيمي والقانوني، والرغبة في تحريك الموارد، تعد عناصر أساسية يتوجب استيعابها جيدًا. ومع وجود العديد من العوامل المؤثرة ودخول العديد من اللاعبين إلى السوق، فمن المهم أن نحفز الشركات والمؤسسات العائلية على المشاركة في مثل هذه اللقاءات المعرفية، لمناقشة مجموعة من الاعتبارات المؤسسية والمالية وفهم مختلف الفروق الدقيقة الإقليمية حول جمع وإدارة واستثمار رأس المال."

حضر اللقاء، خبراء من بينهم بريان هوارد، الشريك في شركة "تراورز وهاملينز"، وعبدالله بوري، المدير المساعد في شركة "تراورز وهاملينز"، وهدى سلمان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نوى امباكت"، ودانييل باسيتش، مدير الشرق الأوسط في شركة "أوجييه العالمية"، ومريم المؤيد، المستشارة القانونية في "برايفت إنفستمنت هاوس". وفادي حداد، مدير تطوير الأعمال في "أي كيو إي كيو"، وفيليب كويلينسكي، المستشار القانوني الأول ورئيس قسم العناية الواجبة القانونية والتشغيلية في شركة "ميراس مانجمنت المحدودة"، ووسام حداد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية والعقارات في "أي اس سي أو".

بالإضافة إلى الاعتبارات المؤسسية والمالية في جمع وإدارة رأس المال، تمت أيضًا مناقشة توجهات الصناديق السيادية وشبه السيادية والشركات والشركات العائلية، بما في ذلك اعتبارات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والاستدامة وتأثيرها.

ويأتي هذا اللقاء، ضمن لقاءات حوارية عديدة استضافتها "جيرسي فاينانس" في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العامين الماضيين، وجاء الموضوع الذي تمت مناقشته في اللقاء الأخير متزامنًا مع إعلان مصرف البحرين المركزي عن اللوائح الجديدة لخدمات الشركات العائلية. وتصنف "جيرسي فاينانس" نفسها كمركز مالي رائد، وتتبنى تفكيرًا تقديمًا يضع في اعتباره الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، فضلًا عن ريادتها في مجال الخدمات المصرفية وخدمات الشركات والتقنيات المالية والصناديق الاستثمارية وإدارة الاستثمار والمكاتب العائلية والثروات الخاصة، إضافة إلى ذلك، تتخصص الشركة في قطاع التمويل الإسلامي والعمل الخيري.

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نبذة عن جيرسي فاينانس:

تعتبر جيرسي فاينانس مركزًا ماليًا دوليًا رائدًا منذ أكثر من 60 عامًا. وتتمتع بتفكير تقدمي ونهج قائم على الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وهي في طليعة الخدمات المصرفية، وخدمات الشركات، والتقنيات المالية، والصناديق، وإدارة الاستثمار، والثروات الخاصة، والمجالات المتخصصة في التمويل الإسلامي والعمل الخيري. تقدم الشركات المالية في جيرسي خدماتها للعملاء في جميع أنحاء العالم.