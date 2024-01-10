• يشكل الثلاثي جزءًا من مجموعة الهواة المكونة من 60 اسمًا لامعًا في عالم الرياضة والترفيه والأعمال

• تضم النسخة الافتتاحية من بطولة برو-آم 60 محترفًا من جولة دي بي ورلد، من بينهم روري ماكلروي، لوك دونالد، تومي فليتوود، ريان فوكس ونيكولاي هوجارد.

• يقام الحدث بنظام 72 حفرة بالتزامن مع فريق برو-آم لمدة ثلاثة أيام، ويخصص يوم الأحد المحترفين فقط

دبي، الإمارات العربية المتحدة: تنطلق النسخة الافتتاحية من بطولة دبي انفيتيشينال غدًا الخميس، وتشهد انضمام نجم كرة القدم دوايت يورك إلى أساطير اتحاد كرة القدم، الأميركي جون إلواي ولاري فيتزجيرالد كجزء من فريق هواة المكون من 60 لاعبًا.

ويلعب إلى جانب الهواة 60 محترفًا من جولة دي بي ورلد، بما في ذلك روري ماكلروي المصنف الثاني عالميًا، وكابتن كأس رايدر الأوروبي لوك دونالد، والمصنف 15 عالميًا تومي فليتوود، والفائز بجولة دي بي ورلد أربع مرات، ريان فوكس، والفائز ببطولة جولة دي بي ورلد لعام 2023 نيكولاي هوجارد.

وتقام بطولة دبي انفيتيشينال في الفترة من 11 إلى 14 يناير 2024 في منتجع خور دبي، وتُلعب بنظام 72 حفرة، وتتضمن مباريات فريق برو-آم لمدة ثلاثة أيام، بينما يضم يوم الأحد منافسات المحترفين فقط. لا يزال بإمكان المشجعين التسجيل للحصول على تذاكر الدخول العامة والمجانية من هنا.

ويُنظر إلى إلواي على أنه أحد أعظم لاعبي الوسط في كل العصور، بينما يعد فيتزجيرالد، الذي قضى 17 موسمًا مع أريزونا كاردينالز، واحدًا من أعظم المستلمين الذين لعبوا اللعبة على الإطلاق. فاز يورك، الذي استمتع بمسيرة كرة القدم الاحترافية لمدة 19 عامًا، بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد.

يقول توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة دي بي ورلد في الشرق الأوسط: "لا يمكننا الانتظار للترحيب بجميع المحترفين والهواة وآلاف المشجعين من جميع أنحاء العالم في منتجع خور دبي غدًا. من المثير دائمًا إطلاق حدث جديد على تقويم جولة دي بي ورلد، ودبي بملاعبها المذهلة، وطقسها الرائع، وعشاق الجولف المتحمسين، هي المكان المثالي للقيام بذلك."

لن تقتصر فعالية دبي انفيتيشينال على عرض لعبة الجولف ذات المستوى العالمي فحسب، بل ستوفر أيضًا للمشاهدين مجموعة من الأنشطة والتجارب المثيرة للاستمتاع بها، بما في ذلك أنشطة الجولف، والترفيه العائلي، وعروض المأكولات، والمشروبات.

وأضاف جراهام جلين، مدير بطولة دبي انفيتيشينال وجولة دي بي ورلد: "لقد كان من دواعي سروري العمل مع جميع شركائنا والجهات الراعية والفريق الرائع هنا في منتجع خور دبي لتقديم مستوى عالمي للنسخة الافتتاحية من دبي انفيتيشينال. نحن نتطلع إلى بدء البطولة غدًا وتقديم حدث تاريخي ليستمتع به الجميع."

ويتكون فريق برو-آم من لاعب هاوٍ ولاعب محترف، أما بالنسبة للنقاط، فتحسب النقاط الفردية للفريق بمجموع أقل نقاط من بين اللاعبين الاثنين في كل حفرة على مدى ثلاث جولات. في الجولة الثالثة، يتم تشكيل ثنائيات تتكون من الهاوي الأفضل في مسابقة الفرق مع الاحترافي الرائد في مسابقة الفردي، وهكذا.

وتقدم بطولة دبي انفيتيشينال 3000 نقطة في الطريق إلى دبي بالنسبة للمحترفين، حيث يتنافس اللاعبون على صندوق جوائز بقيمة 2.5 مليون دولار ويحصل الفائز على 425000 دولار.

وقد تم إضافة بطولة دبي انفيتيشينال إلى جدول فعاليات جولة دي بي ورلد لأول مرة هذا العام 2024 على أن تقام في الأعوام 2024 و2026 و2028. ويمكن للمشجعين الحضور مجانًا عن طريق التسجيل للحصول على تذاكر الدخول العامة هنا.

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بسمة خليفة

Basma.khalifa@dune23.me

لمحة حول جولة دي بي ورلد



تُعد جولة دي بي ورلد أبرز منافسات محترفي الجولف ضمن مجموعة الجولة الأوروبية، وتزخر أجندتها العالمية بما لا يقل عن 39 بطولة في 26 دولة خلال عام 2023.



وتشمل أجندة جولة دي بي ورلد 2023، والمعروفة سابقاً باسم الجولة الأوروبية منذ انطلاقتها الأولى في عام 1972، خمس من بطولات سلسلة رولكس وأربع بطولات رئيسية وواحدة من بطولات العالم للجولف، وغيرها من البطولات المنظمة برعاية دي بي ورلد في مختلف أنحاء العالم، والتي يصل الحد الأدنى لجوائزها النقدية إلى 2 مليون دولار أمريكي.



ويختتم الموسم منافساته بالبطولة النهائية لسلسة رولكس وبطولة جولة دي بي ورلد العالمية للجولف - دبي، حيث يُتوج الفائز بالمنافسة الممتدة طول الموسم بالشراكة مع رولكس بتصنيف "السباق إلى دبي".



كما أنّ دي بي ورلد، المزود العالمي الرائد لحلول سلاسل التوريد واللوجستيات المتكاملة، هي الشريك الاسمي لجولة دي بي ورلد، التي تُدار من قبل مجموعة الجولة الأوروبية.



لمحة حول مجموعة الجولة الأوروبية



تتولى مجموعة الجولة الأوروبية، العلامة المؤسسية الشاملة، إدارة أربع علامات هي: جولة دي بي ورلد دورة التحدي وجولة الأساطير وكأس رايدر، أعظم منافسات الفرق التي تُديرها العلامة بالتعاون مع رابطة لاعبي الجولف المحترفين الأمريكية بصفتها الشريك الإداري لها. وتلتزم مجموعة الجولة الأوروبية، التي تأسست عام 1972، بالارتقاء برياضة الجولف بالاعتماد على مبادئنا التوجيهية التي تتمحور حول الابتكار والشمولية والعالمية.

الابتكار: نقود جهود الابتكار في رياضة الجولف، إذ نسعى إلى صياغة محتوى ينجح في حصد جوائز عالمية وبناء بطولات تعتمد أحدث الأنظمة وتحرص على أفضل مستويات التفاعل مع عشاق اللعبة. كما نلتزم باستقطاب شرائح جديدة من الجمهور، مع الحفاظ على التقاليد التي ترتكز عليها هذه الرياضة.



الشمولية: نتعهد بتعزيز مشاركة كل من يعشق رياضة الجولف، ويقودنا في هذا شغفنا بتعميق التعاون مع جولف السيدات وذوي الاحتياجات الخاصة وسعينا إلى التوعية بالمنافع الصحية التي تحققها ممارسة رياضة الجولف على المستويين الذهني والبدني.

العالمية: شهدت الجولة الأوروبية منذ تأسيسها في عام 1972 فوز لاعبين من 38 دولة ببطولاتها، علماً أن تغطيتنا الحية لبطولاتنا تصل إلى أكثر من 490 مليون منزل في أكثر من 150 دولة أسبوعياً، حيث نوفر أكثر من 2,200 ساعة بث حول العالم لكل واحدة من بطولاتنا. كما تتمتع الجولة بدعم عدد من أبرز العلامات التجارية العالمية مثل دي بي ورلد، ورولكس، وبي إم دبليو، وطيران الإمارات، وفورتي نت، وهيلتون، وزووم كشركاء رسميين.



وعقدت مجموعة الجولة الأوروبية تحالفات استراتيجية مع كل من جولة رابطة لاعبي الجولف المحترفين، وجولة ذا سان شاين، وجولة أي إس بي إس هاندا لرابطة لاعبي الجولف المحترفين في أستراليا، بينما نحرص دوماً على ترك الأثر الإيجابي طويل الأمد على الملاعب والدول والمجتمعات التي نزورها من خلال برنامج "الجولف من أجل الخير"، والذي يشمل التزام مجموعة الجولة الأوروبية بالارتقاء برياضة الجولف بطريقة مستدامة من النواحي البيئية والاجتماعية.