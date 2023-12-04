الشركة تستعرض دور حلولها المتخصصة بمراكز البيانات في المساهمة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030 خلال مشاركتها في قمة مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية في الرياض

جدة، المملكة العربية السعودية: استعرضت جونسون كنترولز العربية، الشركة الرائدة في مجال حلول الأنظمة الذكية في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدور المحوري لقطاع التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد في تمكين التحول نحو مراكز البيانات الخضراء في المملكة، وذلك خلال مشاركتها في قمة مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية 2023، التي استضافتها الرياض مؤخراً؛ كما سلطت الشركة الضوء على أحدث حلولها العصرية والمتقدمة والخاصة بكفاءة استخدام الطاقة والتي تتيح اعتماد ونشر مراكز البيانات الخضراء.

وتكتسب صناعة مراكز البيانات في المملكة العربية السعودية أهمية بارزة، حيث تتوقع التقارير الصادرة عن شركة ResearchAndMarkets أن تصل قيمة سوق مراكز البيانات في المملكة إلى 2.08 مليار دولار بحلول عام 2028، بعد أن وصلت إلى 1.31 مليار دولار في عام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 7.98٪. وفي إطار السعي لجعل المملكة المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز البيانات في المنطقة، أطلقت الحكومة استراتيجية بقيمة 18 مليار دولار أمريكي بهدف تعزيز الشراكة مع المستثمرين المحليين والدوليين وإنشاء شبكة وطنية من مراكز البيانات واسعة النطاق.

وقال د. مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية: "تشكّل صناعة مراكز البيانات مكوناً رئيسياً في إنجاز التحول الرقمي والتنويع الاقتصادي الذي تشهده المملكة وما يلحقهما من تطور تكنولوجي، كما تساهم الاستثمارات الملحوظة والنمو المضطرد في سوق التجارة الإلكترونية إلى جانب العديد من العوامل الداعمة في مواصلة نمو سوق مراكز البيانات المحلية، بما يعزز مسيرة البلاد نحو اقتصاد قائم على المعرفة والريادة الرقمية في المنطقة."

وأضاف الشيخ: "تلعب حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء المبتكرة والمتكاملة التي نوفرها دوراً أساسياً في تمكين التحول نحو صناعة مراكز البيانات خضراء وتعزيز معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والحد من الأثر البيئي، حيث تتيح خدماتنا المتنوعة المجال لمشغلي مراكز البيانات لتخطي التحديات المتنوعة المرتبطة بهذا المجال في كافة مراحل ومجالات عملهم."

وتتيح مراكز البيانات الخضراء خفض استهلاك الطاقة المطلوبة لتأمين احتياجات التبريد الخاصة بهذه المراكز، بالإضافة إلى الحد من انبعاثات الكربون. ويكتسب هذا التوجه أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية نظراً للظروف المناخية القاسية في الكثير من الأحيان والتي تستوجب اعتماد حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ذات الكفاءة العالية لتأمين احتياجات هذا القطاع، لا سيما في ظل الطلب المتزايد على مراكز البيانات في المملكة.

واستعرضت جونسون كنترولز العربية خلال مشاركتها في فعاليات في قمة مراكز البيانات والبنية التحتية السحابية منصة OpenBlue التي توفر مجموعة من حلول الذكية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التشخيص عن بعد والصيانة الوقائية ومراقبة الامتثال وتقييمات المخاطر المتقدمة وغيرها، والتي تعزز معايير الكفاءة والاستدامة في المباني تحت إطار الخطط الطموحة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري في المملكة بحلول العام 2060.

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