مدينة الكويت، الكويت - في إنجازٍ مهم على صعيد التزامها تجاه دولة الكويت، استضافت شركة جوجل كلاود اليوم النسخة الافتتاحية من فعالية "يوم السحابة". واستعرضت الشركة خلال هذه الفعالية أحدث ما توصلت إليه في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، كما سلطت الضوء على كيفية مساهمة هذه الابتكارات في تمكين الشركات والمؤسسات من تسريع رحلاتهم للتحول الرقمي.

وخلال الحدث ألقى معالي وزير الدولة لشئون الاتصالات المهندس عمر سعود العمر كلمة أكد خلالها على الخطوات الهامة التي قطعتها الكويت في رحلة التحول الرقمي منذ دخولها في شراكة مع جوجل كلاود للتقدم على صعيد رؤية الكويت 2035.

وقال الوزير العمر: "أن التعاون مع جوجل كلاود يعد إنجازاً مهماً في سياق سعي دولة الكويت نحو التقدم التكنولوجي، خاصة على صعيد رؤيتها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، و أن هذا التعاون بمثابة محفز للابتكار والتحول الرقمي في جميع القطاعات في الكويت، مما سيمكننا من الاستفادة من الخدمات الرقمية الجديدة، وتحسين العمليات الحالية، وتطوير خدمات مبتكرة لخلق فرص غير مسبوقة للنمو والتطوير".

وبين الوزير العمر أن الشراكة بين الكويت وجوجل كلاود أسهمت في خلق برنامج وطني لتطوير المهارات الرقمية، والذي يستهدف تأهيل موظفي الحكومة والمواطنين، وخصوصًا الشباب، على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات، وحلول الأمن السيبراني مؤكدين على أهمية الاستفادة من هذه الدورات والشهادات المهنية، فهي تسهم بشكل كبير في تطوير المهارات وزيادة كفاءة الأفراد للتكيّف مع المتغيّرات السريعة في عالم التكنولوجيا، مما يعزز فرصهم في سوق العمل ويسهم في تعزيز الأمن الرقمي والقدرات التكنولوجية في الكويت.

تمكين الشباب الكويتي عبر برنامج Cloud Hero

وأشار الوزير العمر إلى الدور الحاسم الذي يلعبه الشباب في تشكيل مستقبل الكويت عبر إطلاق ورشة عمل Cloud Hero، والتي تعد تجربة تدريبية من جوجل كلاود تقام في حرم جامعة الكويت بالشراكة مع جامعة الكويت ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي في 12 أكتوبر، حيث ستوفر ورشة العمل التدريبية هذه للشباب تجربة غامرة في عالم تكنولوجيا الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتزودهم بالمهارات الأساسية للعصر الرقمي من خلال نهج التعلم التفاعلي في بيئة تعليمية ممتعة.

واختتم معالي الوزير عمر العمر كلمته بدعوة إلى العمل، قائلاً: "يتعين علينا تسريع تبني الحوسبة السحابية في جميع القطاعات، والاستثمار في تنمية المهارات لدى أبنائنا، وتعزيز ثقافة الابتكار للاستفادة بشكل كامل من إمكانات جوجل كلاود والمضي قدماً في بناء المستقبل الرقمي للكويت".

التزام جوجل كلاود تجاه الكويت

وقد سلطت هذه الفعالية الافتتاحية الضوء على التزام جوجل كلاود تجاه الكويت، والذي تم تعزيزه من خلال افتتاح مكاتب جديدة لها في الكويت مؤخراً، واستضافتها العديد من دورات التدريبات في إطار مبادرتها الوطنية للتطوير المهني بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات. ويهدف برنامج التدريب هذا إلى تعزيز مهارات الموظفين الحكوميين والمواطنين الكويتيين في مجالات التقنيات المتطورة، مثل تحليل البيانات والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي وحلول الأمن السيبراني.

وفي تعليقٍ لها حول التزام جوجل كلاود بدعم المستقبل الرقمي في الكويت، قالت شيماء التركيت، مديرة جوجل كلاود في الكويت: "نحن فخورون جداً بشراكتنا مع الكويت في رحلتها الطموحة للتحول الرقمي. كما أننا ملتزمون بمواصلة توفير التكنولوجيا والتدريب والدعم اللازم لمساعدة الشركات والمؤسسات من جميع الأحجام على النجاح في مجال الحوسبة السحابية".

وفي سياق حديثها حول أهمية ورشة عمل Cloud Hero، قالت التركيت: "إن شباب هذه الأمة هم أعظم أصولها، ونحن فخورون بإطلاق ورشة عمل Cloud Hero، والتي تمثل تجربة تدريبية مبتكرة لإلهام الجيل القادم من قادة التكنولوجيا في الكويت".

جدير بالذكر أن ورشة عمل Cloud Hero ستوفر للمشاركين مختبرات عملية وتعليماً تفاعلياً وفرصاً مهمة للتواصل وبناء العلاقات، بما يساهم في تعزيز مجتمع تعليمي نابض بالحياة، وإلهام الشباب لدفع حدود ما هو ممكن باستخدام التكنولوجيا نحو آفاق أبعد.

نبذة عن جوجل كلاود:

تمثّل Google Cloud الطريق الجديد إلى السحابة الإلكترونية. فهي تقدّم مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية الحديثة وأدوات التطوير والبيانات والأمن السيبراني والتعاون الإلكتروني، التي بُنيت خصّيصًا لتلبية احتياجات اليوم والغد. وتقدّم Google Cloud حزمةً من خدمات الذكاء الاصطناعي الحديثة والمدمجة بالكامل في بنيتها التحتية العالمية وشرائح مخصّصة التصميم ونماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي ومنصة تطوير، فضلاً عن تطبيقاتها القائمة على الذكاء الاصطناعي بهدف دعم المؤسسات في مسيرتها نحو التحوّل الرقمي. وتمثّل Google Cloud اليوم الشريك التكنولوجي الموثوق لعُملاء موزّعين في أكثر من 200 بلد ومنطقة.

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