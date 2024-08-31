دبي، الإمارات العربية المتحدة: تتيح منصة هيئة كهرباء ومياه دبي المشاركة في الدورة الـ44 من معرض "جيتكس جلوبال"، لزوارها فرصة الفوز بجوائز قيّمة على مدار أيام المعرض المقام في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وتستضيف منصة الهيئة رقم A10 في قاعة H17 في مركز دبي التجاري العالمي باقة من الأنشطة التفاعلية والسحوبات، وتوفر لزوارها أيضاً فرصة التعرف على مبادرات الهيئة الرقمية المبتكرة الداعمة لجعل دبي نموذجاً عالمياً للتحول الرقمي، إلى جانب مشاريع وحلول الشركات التابعة لـ "ديوا الرقمية"، الذراع الرقمي للهيئة، التي تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، وشركة ديجيتال إكس، وشركة إنفرا إكس.

وتقدم الهيئة جوائز فورية لزوار منصتها الذين يشاركون في الأنشطة التفاعلية المقامة في المنصة. وتتيح الهيئة كذلك لمتعامليها فرصة الفوز بـ 40 قسيمة شرائية والدخول في سحب جيتكس السنوي، في حال استخدموا باقة من خدماتها الرقمية في الفترة من 1 أغسطس 2024 ولغاية 30 سبتمبر 2024. ويمكن التأهل لدخول "سحب جيتكس السنوي" من خلال استخدام موقع الهيئة الإلكتروني أو تطبيق الهيئة الذكي للحصول على مجموعة من خدمات الهيئة وهي: خدمة دفع الفواتير، شحن المركبات الكهربائية، خدمة تحويل الكهرباء/المياه، خدمة الاستجابة للبلاغات الفنية - كهرباء/مياه (الاستجابة الذكية)، تفعيل خاصية "خارج المنزل"، خدمة طلب استرداد المبالغ المستحقة، شمس دبي، المحادثة مع موظف الهيئة الافتراضي "رمّاس" المدعوم بتقنية "تشات جي بي تي" (للمتعاملين المسجلين فقط). ويدخل متعاملو الهيئة ممن يعيدون نشر منشورات الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة المعرض في سحوبات خاصة للفوز بـ 30 جهازاً لوحياً.

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