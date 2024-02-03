الدوحة: يُركّز جناح وايل كورنيل للطب - قطر "لايف هَب" في "إكسبو 2023 الدوحة" على مستقبل يُسهم فيه الابتكار والبحث والتطوير والذكاء الاصطناعي في النهوض بالصحة البشرية والاستدامة البيئية في آنٍ معاً.

ويستقبل جناح "لايف هَب" الزوار ضمن مركز الابتكار في المنطقة الدولية في حديقة البدع، ويمثّل تجربة تعليمية غامرة باستخدام التكنولوجيا الفائقة، حيث تنظمه وايل كورنيل للطب - قطر بالتعاون مع وزارة البلدية ووزارة البيئة والتغيّر المناخي في قطر.

في إطار التعليق على الفعالية، حرص سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية وسعادة الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة السيد محمد علي الخوري على الترحيب بأصحاب السعادة السفراء المشاركين في جولة تعريفية بجناح "لايف هب" اطلعوا خلالها على المعرفة الغنية التي يقدمها الجناح وتناقشوا في المساهمة المحتملة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المضي قدماً نحو مستقبل أكثر استدامة.

وأشاد سعادة وزير البلدية بالجهود التي يبذلها إكسبو 2023 الدوحة ووايل كورنيل للطب - قطر لتعزيز الوعي بالتغيير المناخي والنهوض بأجندة الاستدامة، مضيفاً: "تبقى دولة قطر ملتزمة بالنهوض بالممارسات المستدامة، وذلك انطلاقاً من أهمية توظيف التطور التكنولوجي لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030."

وتحدث الدكتور جاويد شيخ عميد وايل كورنيل للطب - قطر عن الصلة الوثيقة بين الصحة والاستدامة وعن التزام الكلية بدعم الجهود الدؤوبة المبذولة للنهوض بصحة البشر ومواجهة التحديات الناتجة عن التدهور البيئي والتغيّر المناخي. وقال: "لا يمكننا فهم تحديات الصحة العالمية التي تواجه البشرية فهماً عميقاً ما لم يكن ذلك في سياق صحة وسلامة كوكبنا. وتتمثّل مهمتنا كعلماء باحثين وأصحاب مهن طبية وأكاديميين في أن نقدّم الدعم والزخم القويّين لتلك الجهود من خلال إجراء بحوث متقدمة تثمر عن الحلول التكنولوجية المتقدمة والدراية العلمية العميقة اللازمة للتغلّب على التحديات المشتركة. وبذلك يمكننا أن نسهم إسهاماً فعلياً في تحقيق مستقبل أكثر صحةً واستدامةً للمجتمع وللأجيال القادمة، وهو ما يتجسّد بشكل فعّال في جناح "لايف هَب" القائم على مفاهيم ابتكارية مذهلة".

وتقوم فكرة "لايف هَب" على أربعة أبعاد رئيسة يمكن أن تلتئم وتتناغم لخلق مستقبل أكثر صحةً واستدامةً لكوكبنا، والأبعاد الأربعة هي: التغيّر المناخي، الاستدامة، التغذية والعافية، العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وتعرّف التجارب الغامرة في "لايف هَب" بمجموعة واسعة من القضايا الراهنة الملحّة تشمل ارتفاع منسوب مياه البحار، والاحتباس الحراري العالمي وتغيّر الأنماط المناخية، وتأثير النفايات البلاستيكية في الحياة البحرية وحياة الانسان.

وتستكشف الأقسام الأخرى في جناح "لايف هَب" كيف يمكن للأفراد تقليص بصمتهم الكربونية ليعيشوا حياة أكثر استدامةً، وأهمية المواظبة على الأنظمة الغذائية الصحية والمراعية للبيئة في آنٍ معاً، والتطبيقات الممكنة للذكاء الاصطناعي في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والنقل والزراعة وقطاعات أخرى، وأهمية ذلك في توفير زخم كبير لجهود الاستدامة وحماية الموائل الطبيعية. ويستقبل الجناح الزوار حتى 28 مارس 2024.

ولفت سعادة الأمين العام لإكسبو 2023 الدوحة السيد محمد علي الخوري: "تشرفنا بالتعاون مع وايل كورنيل للطب – قطر المرموقة، وتفتخر اللجنة المنظمة لإكسبو 2023 الدوحة بإلقاء الضوء على التطور الذي تم تحقيقه على مستوى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعريف زوارنا بقدراتها الشاملة. وفيما نمر بمرحلة دقيقة للغاية في معركتنا ضد التغير المناخي، نعيد التأكيد على التزامنا بالنظر في جميع الحلول المتاحة لمعالجة هذه التحديات بفاعلية."

فرض "لايف هب" نفسه كإحدى الوجهات المفضلة لدى الزوار المحليين والدوليين الذين يتقاطرون إلى موقع إكسبو 2023 الدوحة المهيب في حديقة البدع الخلابة، وأعرب الزوار من مختلف الفئات العمرية عن بالغ تقديرهم للرؤية المتفائلة والملهمة التي يقدمها الجناح لعالم أكثر صحة واستدامة.

وقالت السيدة نسرين الرفاعي، الرئيس التنفيذي للاتصال والشؤون الخارجية والتطوير في وايل كورنيل للطب - قطر: "نحن سعداء بأن أتيحت لنا فرصة إقامة جناح "لايف هَب" الذي يؤكد التزام وايل كورنيل للطب - قطر الثابت بالإسهام بالجهود المبذولة لتحقيق عالم أكثر صحةً واستدامةً لأجيال المستقبل. ونحن في وايل كورنيل للطب - قطر ممتنون لكلّ من إكسبو 2023 الدوحة، ووزارة البلدية، ووزارة البيئة والتغيّر المناخي لدعمهم المهم لنا في إقامة هذا الجناح ونشر رسالته بالغة الأهمية".

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