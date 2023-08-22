بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

تحتفل مدينة إكسبو دبي بيوم المرأة الإماراتية في 28 أغسطس ببرنامج إبداعي موسع في جناح المرأة، يشمل افتتاح معرض رقمي يسلط الضوء على مساهمة المرأة الإماراتية في الفنون، بالتعاون مع متحف الفن الخليجي، وهو أول متحف رقمي يعرض أعمال الفنانين والمصورين من مواطني دول منطقة الخليج العربي والمقيمين فيها.

ويستضيف الجناح ضمن فعالية خاصة المغنية وكاتبة الأغاني سارة الهاشمي والباحثة والشاعرة الدكتورة عفراء عتيق، ويتيح بعدها للجمهور دخولاً مجانيا إلى الجناح بما في ذلك معرض متحف الفن الخليجي الذي يسلط الضوء على إنجازات دولة الإمارات وطموحاتها في مجال تمكين المرأة، من الساعة الثانية عشرة إلى الثامنة مساءً.

يمثل يوم المرأة الإماراتية فرصة لتسليط الضوء على الريادة العالمية للدولة في تمكين المرأة ومناقشة ما يتعين القيام به في هذا المجال. واختير موضوع هذا العام "نتشارك للغد" ليتوافق مع عام 2023 باعتباره عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويبرز أهمية تمكين المرأة في مكافحة تغير المناخ في الوقت الذي تستعد فيه دولة الإمارات لاستضافة قمة المناخ "كوب 28" في مدينة إكسبو دبي في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: "تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة نموذجاً يحتذى به في تعزيز التوازن بين الجنسين، وفي جناح المرأة، نؤمن أيضاً أن السبيل الوحيد لتحقيق الازدهار والاستدامة للجميع هو عبر المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة".

وأضافت: "إن يوم المرأة الإماراتية هو فرصة للاحتفال بإنجازاتنا ونجاحاتنا، والفن بجميع أشكاله هو الوسيلة المثالية لتقريب القضايا المهمة إلى قلوب الناس. ويتشرف جناح المرأة باستضافة هذه المجموعة الرائعة من الفنانات الإماراتيات الرائدات والملهمات”.

ويشارك في معرض متحف الفن الخليجي، الذي يستمر حتى 11 سبتمبر، ميثاء دميثان، المعروفة بتوظيف تقنيات المسح الضوئي؛ وروضة المزروعي، التي تتقاطع في لوحاتها الزيتية السريالية مع الفن العربي المعاصر؛ والمصورة علياء بنت سلطان الجوكر، التي تدمج أعمالها بين هوية دولة الإمارات العربية المتحدة في الماضي والحاضر؛ وفاطمة الفردان، التي تستكشف موضوعات الأنوثة والتسلسل الهرمي والعبث.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مدينة إكسبو دبي

· تستلهم مدينة إكسبو دبي روح إكسبو 2020 دبي وتقوم على أسس التعاون والعمل المشترك التي قام عليها وتواصل إرثه في تعزيز التقدم البشري عبر تضافر الجهود بين مختلف الفئات من أصحاب الشأن.

· مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل، محورها الإنسان ويقودها الابتكار، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، وقد صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني.

· توفر مدينة إكسبو دبي للأعمال منظومة متكاملة تشجع التعاون عبر القطاعات لتوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، ما يعزز مكانة دبي بصفتها مركزاً اقتصاديا ويدعم استراتيجية التنمية والتنويع الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

· تقدم مجتمعاتها السكنية تصورا جديدا للحياة الحضرية، يجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والرفيق بالبيئة مع التركيز على الرفاه والسعادة.

· تحتفي المدينة بالإبداع والابتكار وتهدف لإلهام أجيال المستقبل، وتحفل بالتجارب التعليمية والثقافية والترفيهية، وهي وجهة للأحداث العالمية.

· تعمل مدينة إكسبو دبي على ربط الشركات والحكومات والمؤسسات التعليمية والقاطنين والزوار، ما يمكنهم من العمل معا نحو مستقبل أفضل وأكثر إنصافا واستدامة للجميع.

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