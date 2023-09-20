عقد مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية الاجتماع الثاني لمجلــس الإدارة في الدورة 2023-2024، برئاسة رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد الرحمن المحمود، في العاصمة القطرية الدوحة بالتزامن من تنظيم ندوة خليجية ناقشت مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون، الأسباب والحلول العملية.

وأشاد أعضاء مجلس الإدارة بنجاح انعقاد الندوة التي تم تنظيمها بالشراكة مع هيئة الأشغال العامة القطرية "أشغال"، بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون وحضر افتتاحها سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وعدد من المسؤولين والأكاديميين والباحثين المهتمين في موضوع الندوة من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين أهمية موضوع الندوة التي ناقشت ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون.

وفي بداية الاجتماع، أثنى رئيس الجمعية المهندس عبد الرحمن المحمود على جهود اللجان التي شاركت في تنظيم الندوة، مثمناً في الوقت نفسه الجهود المبذولة في مراجعة ملخصات البحوث والأوراق العلمية المشاركة في مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه الذي سيقعد في الدوحة في الفترة من 28 إلى 30 أبريل المقبل بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، مشيداً أيضا بمشاركة الجمعية الفاعلة في المؤتمر الدولي المعنى بمناقشة "تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول"، الذي نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين في سبتمبر الجاري بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة وفاعلة في المجال الحقوقي.

هذا، وناقش الاجتماع مناقشة أعمال اللجان العلمية، شؤون الأعضاء، المالية والاستثمار والإعلام المنجزة خلال الدورة السابقة، وتم استعراض تقرير الأمين المالي عن حسابات الجمعية وتعيين مدقق الحسابات، كما ناقش الفعاليات والأنشطة المستقبلية وانعقاد الندوات المتخصصة والورش التدريبية كندوة "اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه في دول المجلس" التي ستقعد في نوفمبر المقبل عبر الحضور الفعلي والمرئي حيث يمكن للمهتمين المشاركة في الندوة إما حضورياً أو افتراضياً، والتي ستنظمها الجمعية بالتعاون مع هيئة التقييس للتعريف بأهم ما جاء باللائحة ومناقشة طرق تنفيذها المثلى على مستوى الدول، حيث تم اعتماد اللائحة الفنية من قبل اللجنة الوزارية لشؤون التقييس لدول مجلس التعاون في 11 مايو الماضي، وستدخل مرحلة التطبيق الإلزامي اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

هذا، وناقش الاجتماع ايضاً انعقاد دورة المياه عديمة الدخل بالتعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه ACWUA في ديسمبر المقبل إلى جانب مشاركة الجمعية في ندوة المياه المعبأة التي تنظمها وكالة موارد المياه بوزارة الثروة السمكية والزراعية وموارد المياه في سلطنة عمان في فبراير المقبل.

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نبذة عن جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية:

جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية هي جمعية رائدة وفاعلة في مجال علوم وتقنيات المياه في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، شكلت بجهود فردية من بعض المهتمين بشؤون المياه في دول المجلس، حيث وافقت حكومة مملكة البحرين على تسجيل الجمعية في البحرين وتم إشهارها رسميا في سبتمبر 1987، لتكون أول جمعية علمية غير حكومية تعنى بعلوم وتكنولوجيا المياه في منطقة الخليج، وتضم في عضويتها جميع العاملين في مجال المياه، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية، والمعاهد التعليمية، والاستشاريين، والشركات ذات الصلة بالمياه.

وتتلخص رسالة الجمعية في إبراز قضايا وتحديات المياه لدى متخذي القرار واقتراح الحلول المناسبة لتطوير الموارد المائية. ويتكون مجلس إدارة الجمعية من أحد عشر عضواً من الأعضاء العاملين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتقوم الجمعية بدورها من خلال مجموعة من الفعاليات أبرزها مؤتمر الخليج الذي يعقد في إحدى الدول الأعضاء إلى جانب تنظيم الندوات والدورات التدريبية وورش العمل التخصصية وتقديم الاستشارات.