عقد مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية اجتماع مع رئيس هيئة الأشغال العامة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي بالتزامن مع انعقاد ندوة ناقشت "مشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية في المناطق الحضرية في دول مجلس التعاون، الأسباب والحلول العملية"، في الدوحة، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون المشترك، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

وناقش الطرفان المواضيع المتعلقة بمشكلة ارتفاع منسوب المياه الأرضية والحلول الفعّالة لهذه الظاهرة التي طرحتها الندوة بكل تفاصيلها، في الوقت الذي تمنى فيه رئيس هيئة الأشغال العامة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي لجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية مزيداً من التقدم والنجاح.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس عبد الرحمن المحمود أن هذا الاجتماع يأتي في سياق مساعي توثيق التعاون مع هيئة الأشغال العامة في قطر لكونها ستكون إن شاء الله شريك رئيسي لجمعية علوم وتقنية المياه الخليجية في المستقبل، لاسيما مع اقتراب انعقاد مؤتمر الخليج الخامس عشر للمياه الذي سيقعده الجمعية في الدوحة في الفترة من 28 إلى 30 أبريل المقبل، بالشراكة مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. مؤكداً أن الاجتماع عقد بهدف تدارس المقترحات تبادل الأفكار وبحث المبادرات الاستراتيجية المشتركة.

ومن جانبه، أوضح رئيس هيئة الأشغال العامة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي تطلع الهيئة إلى التعاون وبشكل مستمر مع المجمعيات الخليجية المهنية المتخصصة وعلى رأسها جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية لتفعيل وتحقيق التعاون الاستراتيجي وترسيخ الجهود الرامية إلى رفع الوعي بقضية الأمن المائي حفاظاً على أمن وحقوق الأجيال القادمة من خلال استضافة دولة قطر مؤتمر الخليج للمياه وباقي الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تنظمها الجمعية بهدف رفع الوعي بمختلف قضايا المياه.

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