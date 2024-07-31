الرياض، المملكة العربية السعودية: يسر جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) أن تعلن عن عقد "مجلس القيادة السعودي" السنوي يوم الثلاثاء الموافق الأول من شهر أكتوبر 2024 في الرياض.

وسيجمع هذا المجلس قادة العلاقات العامة والاتصالات المحليين والدوليين لمناقشة مستقبل الاتصالات الإبداعية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على مفهوم "الابتكار الملهم والمشاركة".

وسيتم خلال الفعالية عقد العديد من حلقات النقاش وإلقاء الكلمات الرئيسية التي تركز على تبني التغيير، وتعزيز الإبداع، وإشراك الشباب، ودمج التراث الثقافي في استراتيجيات الاتصالات الحديثة لقيادة حملات مؤثرة وذات صلة.

وقالت كيت ميدتون رئيسة مجلس إدارة الجمعية، "يسعدنا أن نُحضر مجلس القيادة (مبرة) إلى المملكة العربية السعودية، وهي منطقة غنية بالابتكار والإبداع اللامحدود. ويعكس موضوع هذا العام، "الاتصالات الإبداعية، الابتكار الملهم والمشاركة،" التزامنا بتمكين المتخصصين في العلاقات العامة لتسخير "قوة رواية القصص والاستراتيجيات المتطورة، من خلال تعزيز ثقافة الإبداع وإلهام المشاركة الهادفة".

وأضافت: "من خلال تعزيز ثقافة الإبداع والمشاركة الهادفة، نهدف إلى دفع مستقبل الاتصالات في الشرق الأوسط إلى الأمام، ووضع معايير جديدة للتميز والتأثير".

وتتضمن فعالية "مجلس القيادة" حلقة نقاش حول أهمية الإبداع في تمكين الشباب في المملكة العربية السعودية وإعدادهم لمواجهة التحديات المستقبلية في صناعة الاتصالات، واقتراح حلول لإلهام وتدريب الشباب السعودي في هذه المجالات.

كما يتضمن المجلس حلقة نقاش حول الاندماج الثقافي: مزج التقاليد مع التواصل الحديث والإبداعي في المملكة العربية السعودية. وستركز هذه الحلقة على أهمية المزج المتناغم بين العناصر الثقافية السعودية التقليدية واستراتيجيات الاتصال المعاصرة، واستشراف كيف يمكن للتراث الثقافي أن يعزز الحملات الإبداعية ويخلق تواصلًا أعمق مع الجمهور.

وستعود شركة "كارما" الرائدة في الرصد الإعلامي وتحليل البيانات، كشريك بلاتيني للفعالية، حيث ستقدم نتائج أحدث تقرير لها حول "سمعة المملكة". وستعزز خبرات "كارما" بشكل كبير فعاليات "مجلس القيادة" في المملكة العربية السعودية. ويشمل الشركاء الداعمون للمجلس أيضًا كلًا من شركة جمار للعلاقات العامة والاتصال وشركة SECNewgate Middle East.

وتختتم جلسات "مجلس القيادة" بتوزيع جوائز زمالة (مبرة)، والتي تعد أعلى مستوى من العضوية يمنحه مجلس الجمعية للمساهمات الاستثنائية في صناعة العلاقات العامة في الشرق الأوسط.

نبذة عن جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة):

جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة (مبرة) هي الهيئة الرائدة في صناعة العلاقات العامة والاتصالات في الشرق الأوسط. تأسست الجمعية عام 2001 وتضم أكثر من 1000 عضو حاليًا، وهي تعمل على تحفيز النمو، ووضع معايير التميز، وتعزيز مجتمع قوي ومتماسك من محترفي العلاقات العامة.

لمزيد من المعلومات: www.mepra.org

للتواصل: داليا محمد: dalya@mepra.org

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