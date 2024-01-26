دبي: توجت فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع بتنظيم منتدى اليوم العالمي للجمارك عبر تقنية الاتصال المرئي بمشاركة واسعة من المسؤولين والموظفين الجمركين، حيث ألقى سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة كلمة في المنتدى، تقدم فيها بالشكر للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ على مشاركتها في المنتدى، وكذلك شكر وتقدير لمنظمة الجمارك العالمية على مشاركة الأمين العام للمنظمة بكلمة مُسجلة خص فيها جمارك الإمارات، وأكد سعادة أحمد محبوب مصبح على أهمية الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بموعده السنوي في 26 يناير، وأضاف بأن تنظيم المنتدى يأتي ضمن فعاليات أسبوع جمارك دبي التاسع الذي ننظمه بهذه المناسبة تحت شعار "التمكين الرقمي نحو شراكات فاعلة" للتعريف بدور العمل الجمركي وأهمية التمكين الرقمي والشراكات في تعزيز قدراته.

وقال سعادته: "تُعد دولة الإمارات في مقدمة دول العالم التي تحقق تطور كبير في العمل الجمركي لدعم النمو المتصاعد في التجارة الخارجية، موضحاً أن وتيرة التطور في العمل الجمركي تتسارع في ظل التحولات التي يشهدها العالم بفعل ثورة الاتصال الرقمي، مشيراً إلى أن جمارك دبي تضع التمكين الرقمي في مقدمة أولوياتها فهو أحد المبادئ الأساسية لخطتها الاستراتيجية 2021 – 2026، كما أن لدى الدائرة سجل حافل بالإنجازات الرائدة التي حققتها في هذا المجال، من أبرزها تطوير نظام "مرسال 2" للعمليات الجمركية الذي يُمكنهُ انجاز 98 % من المعاملات الجمركية خلال دقيقتين، وقد استطاعت الدائرة بفعل هذا التقدم التقني تخليص أكثر من 30.4 مليون معاملة جمركية في العام 2023 ، لتدعم بذلك تحقيق مستهدفات اجندة دبي الاقتصادية D33 التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لمضاعفة قيمة تجارة دبي الخارجية.

وأضاف: " لقد عزز التمكين الرقمي قدرتنا على دعم التجارة الكترونية من خلال إطلاق منصة التجارة الكترونية عبر الحدود باستخدام تقنية "بلوك تشين"، كما أطلقنا مبادرة "أتمتة عمليات التدقيق اللاحق باستخدام الذكاء الاصطناعي" ونظام الإفصاح المبكر الذكي "iDeclar" للمسافرين، والنظام المتطور لفحص المركبات بالأشعة السينية ومشروع "تتبع حالة الشحنات" من قبل المتعاملين.

وقال: "بدعم من هذه الإنجازات الرائدة نعمل على مواكبة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها دولة الامارات مع شركاء رئيسيين، ونعزز الشراكة مع مجالس العمل والهيئات الدبلوماسية لهذه الدول من خلال مبادرة "ارتباط"، كما نحرص على تطوير الشراكة مع مجموعات التجارة والاعمال في دبي عبر المجلس الاستشاري لجمارك دبي، وندعم ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع الجهات الحكومية من خلال عقد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم معها في مختلف المجالات، وقد وقعنا في العام الماضي 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون مع الجهات الحكومية".

من جانه قال سعادة أحمد عبد الله بن لاحج مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ : تحتفل المؤسسات الجمركية باليوم العالمي للجمارك الذي يوافق 26 يناير من كل عام ، وقد توجت الاحتفالات حول تمكين التكنولوجيا واستخداماتها في العمل الجمركي للتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح في جميع العمليات الجمركية، مما أثمر عنه تقليص الوقت والجهد من خلال التعامل مع الكم الهائل من المعلومات والبيانات الوارد عبر الأنظمة الجمركية ، مشيراً سعادته إلى أهمية الشراكات الفعالة بين الجهات الجمركية وقدرتها الكبيرة على الجمع بين الكفاءات والمهارات والابتكارات لتحسين منظومة الخدمات المقدمة ، حيث أصبحت الخدمات الجمركية تقدم على مدار الساعة دون توقف في كافة مجالات العمل الجمركي .

وصرح بن لاحج إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية في قطاع الجمارك والعمل تحت مظلة واحدة لا سيما بعد اعتماد مسمى جمارك الامارات كمسمى رسمي موحد لقطاع الجمارك على مستوى الدولة، نتيجة لما حققه هذا القطاع من تحول رقمي رائد ساهم في الاستفادة من التطور التكنولوجي في كافة المشاريع من خلال استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وشهد المنتدى كلمة مُسجلة لسعادة إيان سوندرز الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية بمناسبة يوم الجمارك العالمي 2024 ، حيث قال اعرب سعادته عن خالص تحياته للجمارك في دولة الامارات وقال: "إن الاحتفال بهذه المناسبة المهمة يمثل انطلاق لمرحلة جديدة عنوانها (الجمارك تعمل على إشراك الشركاء التقليديين والجدد لتحقيق الهدف)، فنحن نسير على طريق يتحدانا لإعادة تأكيد شراكاتنا الطويلة الأمد وإقامة تحالفات جديدة بجرأة، وقد تغير عالمنا بشكل كبير على مدى العقد الماضي ولا يزال يتغير، مما يعرضنا لتحديات غير مسبوقة، بما في ذلك التقدم التكنولوجي السريع، والأزمات البيئية والصحية، والديناميكيات الجيوسياسية والاقتصادية المعقدة. وتتطلب هذه الظروف أن يتبع مجتمع الجمارك العالمي نهجاً تطلعي في عمله ويبحث عن حلول لا تعتمد فقط على معارفه وموارده الخاصة، بل يكملها بدعم الأطراف المعنية" .

وأضاف: "أن موضوع عام 2024 هو دعوة استراتيجية للعمل، تحثنا على توسيع وجهات نظرنا، والتفكير بشكل إبداعي، وتبني أساليب مبتكرة. ويعد هذا أمرًا ضروريًا لإدارات الجمارك للحفاظ على دورها في تسهيل التجارة العالمية وضمان الأمن في بيئة سريعة التطور، ويدور تعاوننا هذا العام حول مواءمة جميع شراكاتنا مع المهمة والقيم الشاملة لإدارات الجمارك لدينا. ونهدف إلى ضمان مساهمتهم بشكل نشط في تحقيق أهدافنا المتمثلة في تيسير التجارة وأمن الحدود ومرونة سلاسل التوريد العالمية".

#بياناتحكومية

-انتهى-