دبي: أكد سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على أن إحياء ذكرى يوم الشهيد كمناسبة وطنية تجسد فخر واعتزاز أبناء الإمارات بتضحيات الشهداء من أجل إعلاء راية الوطن خلف قيادتنا الرشيدة التي وجهت بإحياء يوم للشهيد تأكيداً على الافتخار بشهدائنا الأبطال الذين يشكلون مصدر إلهام واعتزاز للأجيال.

وأحيا موظفو جمارك دبي ذكرى يوم الشهيد بالوقوف دقيقة دعاء صامت في تمام الساعة 11:30 صباحاً، متضرعين إلى الله تعالى أن يتغمد شهداء الوطن بواسع رحمته وأن يدخلهم فسيح جناته، وبالتزامن مع السلام الوطني رفع سعادة أحمد محبوب مصبح علم الدولة في المبنى الرئيسي للدائرة بمشاركة المدراء التنفيذين ومدراء الادارات والمراكز الجمركية.

وذكر سعادة مدير عام جمارك دبي نستلهم من قصص الشهداء قيم الولاء للوطن والتفاني في ترسيخ أسس مجده بفضل أبنائه الاوفياء. مؤكداً على أن تخصيص الدولة يوما لذكرى الشهيد ليظل ذكراهم حاضرة في عقولنا وقلوبنا والتي من خلال نتذكر بطولات جنودنا البواسل الذين بذلوا الغالي والنفيس لرفع راية وطننا الغالي شامخة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستبقى وفية لتضحيات أبنائها، معتبرة بطولاتهم مصدر فخر لنا جميعاً، ووجه سعادته تحية إعزاز وتقدير لأسر الشهداء وذويهم، لما قدمنه من أروع آيات الوطنية والتضحية والفداء للوطن الغالي .

#بياناتشركات

- انتهى -