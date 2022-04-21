دبي : تحرص جمارك دبي على دعم دورها في جانب المسؤولية المجتمعية بمبادرات وأنشطة تستهدف كافة شرائح المجتمع، وانطلاقاً من هذا الدور نظم قسم المسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي مبادرة "سفرة الجمارك" وإقامة مأدبة إفطار حضرها 30 شخصاً من كبار المواطنين (ذكور وإناث) في المبنى الرئيسي بالدائرة، وذلك بمشاركة موظفي الدائرة وأعضاء فريق غيّاث التطوعي.

وجاءت الفعالية لترسيخ علاقة الحوار والروابط الإنسانية مع كبار المواطنين، وتقديراً لدورهم الكبير ومساهمتهم في بناء المجتمع، من خلال التواصل معهم في أجواء أسرية يحث عليها ديننا الإسلامي وعاداتنا الاصيلة تجاههم، للمساهمة في بث روح المحبة والأمل والتفاؤل لهم مما ينعكس أثره على المجتمع بأكمله.

كما تأتي مبادرة سفرة الجمارك في إطار برنامج الحملة الرمضانية التي أطلقتها جمارك دبي "خيرُ الأيام" والتي من ضمنها التواصل مع كبار المواطنين لتعزيزاً دور الدائرة في جانب المسؤولية المجتمعية، وتحقيق توجهات دولة الإمارات العربية المتحدة

وتطلعات ورؤية قيادتها الرشيدة في دعم فئة كبار المواطنين لإخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.

وتحرص جمارك دبي على دعم التواصل والتفاعل مع كبار المواطنين من خلال تكرار الزيارات واللقاءات معهم، لرد جزء بسيط لما قدموه في بناء هذا الوطن الغالي ولمساهمتهم في بناء جيل جديد يحمل راية الوطن إلى مستقبل مزدهر، إذ كانت المبادرة فرصة للموظفين للتواصل وتعزيز العلاقات الاجتماعية في شهر الخير، مما كان له أثراً إيجابياً في نفوس آبائنا وامهاتنا من كبار المواطنين، وفي ختام اللقاء تم توزيع هدايا وشكرهم على تلبية دعوة الإفطار بالدائرة.

#بياناتحكومية

- انتهى -