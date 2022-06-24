دبي / في إطار حرص جمارك دبي على دعم الرياضة والرياضيين، كرم سعادة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة البطلة عائشة المهيري، إحدى موظفات جمارك دبي، لحصولها على الميدالية الذهبية في أولى مسابقات بطولة كأس العالم للرماية البارالمبية المقامة بمدينة شاتارو الفرنسية، وتم التكريم بحضور يوسف عزير مبارك، رئيس لجنة الأنشطة الرياضية والاجتماعية وخليل صقر غريب، مدير إدارة الاتصال المؤسسي، وفؤاد الشحي رئيس فريق غياث التطوعي.

ويأتي تكريم المدير العام انطلاقاً من استراتيجية جمارك دبي في دعم كافة المواهب الرياضية التي تساهم في رفع اسم جمارك دبي في المحافل الداخلية والخارجية والذي يعتبر تحفيزاً وتشجيعاً للموظفين لممارسة الرياضة والمشاركة في البطولات مما يساهم في رفع اسم دولة الإمارات في البطولات العالمية.

الجدير بالذكر أن اللاعب سعيد البلوشي واللاعبة عائشة المهيري تمكنا من الحصول على الميدالية الذهبية في مسابقة بندقية ضغط الهواء من الوضع وقوف

الزوجي المختلط، والتي تم اعتمادها لأول مرة في تاريخ مسابقات الرماية البارالمبية.

وأكد يوسف عزير أن جمارك دبي دائماً تدعم الأنشطة الرياضية كجزء من سياستها في تشجيع نمط الحياة الصحية ضمن بيئة العمل وخارجها، وأن الإنجاز الذي حققته عائشة المهيري في حصولها على الميدالية الذهبية يعتبر إنجازاً مشرفاً لجمارك دبي ودولة الإمارات ويعتبر حافزاً كبيراً للموظفين للاستمرار في المشاركات الرياضية.

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