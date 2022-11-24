مستفيدة من زخم الأحداث والأنشطة المتلاحقة

دبي : أطلقت جمارك دبي حملة توعوية حول خدماتها الرقمية ومبادراتها المبتكرة الخاصة بالإجراءات التي تكفل تسهيل حركة السياح والمسافرين، و تسعى الدائرة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الحملة نظراً لتضاعف أعداد المسافرين القادمين إلى الدولة حالياً ، نتيجة زخم الفعاليات والأحداث المتلاحقة حيث تتميز الإمارات بموسمها الشتوي، بالإضافة إلى استقبال عشرات الألاف من مشجعي كأس العالم قطر 2022 ، وكذلك قرب انطلاق مهرجان دبي للتسوق والذي يستمر خلال الفترة من 15 ديسمبر 2022 حتى 29 يناير2023 ، وتهدف جمارك دبي من هذه الحملة التي تنطلق من مطار آل مكتوم الدولي إلى تعريف المسافرين و رفع مستوى وعيهم بالأنظمة الذكية التي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم في دقائق معدودة من خلال الأجهزة الذكية، وكذلك التعريف بما هو مسموح وممنوع حمله مع المسافر.

وتضمنت الحملة لوحات ارشادية لتطبيق "الإفصاح المبكر الذكي" والذي يتيح للقادمين إلى دبي الإفصاح المسبق عن (البضائع، الأمتعة الشخصية والهدايا، العملات المعدنية، والمبالغ النقدية) الواردة بصحبة المسافر، كما يوفر التطبيق خاصية طلب انجاز المعاملات الواردة قبل الوصول إلى الدولة، بما يختصر وقت عبورهم عبر المسار الأحمر لإنهاء الإجراءات

الجمركية في أقل من 4 دقائق، وتشمل المرحلة الثانية من تطوير النظام تفعيل خاصية الذكاء الاصطناعي بتمكين التطبيق من التعرف على السلع المراد الإفصاح عنها بمجرد تصويرها ومن ثم تقديم رمز المنسق وتحديد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما سيشمل التحديث تفعيل الماسح الضوئي لقراءة وتخزين معلومات السفر دون الحاجة إلى تعبئتها، والاطلاع على خدمات مبنى مطار دبي الدولي بتحديد مواقع المطاعم، والسوق الحرة، وبوابات الخروج ومناطق تواجد موظفي جمارك دبي.

أيضا تشمل الحملة التوعوية التعريف بالدليل الجمركي للمسافرين وتوفر جمارك دبي الدليل عبر موقعها الإلكتروني www.dubaicustoms.gov.ae والذي يتضمن تعريف المسافرين بالأمتعة التي يصرح بها عند السفر، والمواد الممنوعة، والأمتعة المعفاة من الرسوم والضرائب الجمركية، وتحصيل رسوم الأمتعة الزائدة على المسموح بنقله.

وحددت جمارك دبي في الدليل شروطاً للإعفاء من الرسوم الجمركية، منها أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات محدودة غير تجارية، وألا يكون المسافر من العاملين في تجارة المواد التي بحوزته، وتفرض الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع المسافر، أما فيما يخص الكميات والقيم الزائدة مع المسافرين لأغراض التجارة فتطبق عليها جميع الإجراءات الجمركية المطبقة على البضائع المستوردة، من حيث التعريفة الجمركية، والقيمة، وإجراءات تنظيم البيان الجمركي.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي :" تحرص جمارك دبي على تعزيز النجاحات التي تحققها دبي في مستويات التجارة والسياحة عبر تطوير برامج وخدمات رقمية تدفع نحو تسهيل الإجراءات الجمركية بما يعود بالنفع على المتعاملين ، ولترسيخ هذه النجاحات أطلقت الدائرة حملة ضمن خطتها الترويجية للعام 2022 لتعريف المسافرين بخدمات إنجاز كافة معاملاتهم عبر التطبيقات الذكية التي توفرها الدائرة ، حيث تقود دبي التعافي في القطاع السياحي بعد جائحة كورونا فقد استقبل مطار دبي الدولي 18.5 مليون مسافر خلال الربع الثالث من العام الجاري ، ليسجل بذلك المرة الأولى التي يتجاوز فيها أعداد المسافرين خلال ثلاثة أشهر مستويات ما قبل الجائحة مقابل 17.8 مليون مسافر خلال الربع الأول من 2020 قبل بداية الجائحة.

وأضاف أن الحملات التسويقية المبتكرة لجمارك دبي تتميز بالتنوع والإبداع، وتلعب دوراً حيوياً في استقطاب المزيد من التجار والمستثمرين، وكذلك تعزيز الوعي عند المسافرين والسائحين من مختلف أنحاء العالم بقنوات إنجاز الإجراءات الجمركية بكل سهولة ويسر، والتعريف بكل ما هو جديد في الخدمات التي توفرها جمارك دبي، وتسليط الضوء بشكل منهجي ومتكامل على مقومات دبي التجارية والسياحية باعتبارها وجهة مثلى للسياحة والتجارة، وسهولة ممارسة الأعمال بما يدعم موقع دبي ودولة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية.

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