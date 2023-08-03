دبي : انطلاقاً من الحرص على نشر ثقافة التميز وتبادل التجارب مع كافة الجهات والمؤسسات في مجال تحقيق الريادة، استقبلت جمارك دبي ممثلةً بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي وفداً زائراً من بلدية مدينة العين للاطلاع على تجربة الدائرة وانجازاتها في مجال التميز والآليات التي تتبعها لتحقيق التميز في مجال التوطين، والتقى الوفد الزائر بفريق من قسم التميز المؤسسي في جمارك دبي ضم كلاً من محمد المزروعي خبير تميز والدكتورة هالة اليوسفي خبير تميز ونيلا درويش أخصائي تميز، كما ضم الفريق مهى الكوز من قسم التميز المؤسسي بالإضافة إلى عفاف آل محمد مساعد ضابط شراكة حكومية، فيما ضم الوفد الزائر من بلدية مدينة العين أحمد عبدالله الجابري المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي بالإنابة مدير إدارة التميز المؤسسي وعلياء راشد الدرمكي رئيس قسم التميز وفاطمة هلال الدرمكي اخصائي تميز.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض توضيحي للوفد الزائر حول أبرز معالم تجربة جمارك دبي في مجال الريادة والتميز وجرى توضيح المعايير والإجراءات التي تطبقها الدائرة في المشاركة بجوائز التميز كما تم عرض الآلية المعتمدة في الإعداد والتحضير لوثيقة التميز في مجال التوطين.

وأبرز العرض المقدم للوفد الزائر جهود جمارك دبي لتحفيز الموظفين على المشاركة في تحقيق الريادة والتميز، حيث أطلقت الدائرة جائزة الريادة الجمركية لتطبيق متطلبات ومعايير برنامج دبي للتميز الحكومي من خلال إطلاق روح التنافس الإيجابي بين كافة الموظفين والإدارات ومجموعات العمل داخل الدائرة للارتقاء بمستوى التميز في الأداء، وتشمل جائزة الريادة الجمركية 13 فئة ضمن أربع محاور رئيسية هي الريادة الإدارية، الريادة المؤسسية، أوسمة التميز الوظيفي، التكريم الخاص.

وأوضح العرض أن الدائرة حققت أفضل الإنجازات في التميز الحكومي وتوجت سجلها الحافل بأهم الجوائز في برنامج دبي للتميز الحكومي بالحصول على جائزة النخبة في دورة 2020 – 2021، بعد أن فازت جمارك دبي في العام 2018 بجائزة أفضل جهة حكومية داعمة لإكسبو 2020 وفي العام 2017 بالمركز الاول عن الجهات التي حققت مستويات عالمية من التميز وفي العام 2016 بجائزة أفضل جهة حكومية متميزة – عن الفئة المتوسطة.

وأعرب وفد بلدية مدينة العين عن تقديره الكبير لتجربة جمارك دبي وتفوقها في مجال الريادة والتميز، مؤكداً حرصه على الاستفادة من هذه التجربة وسعيه الدائم لتعزيز التعاون مع الدائرة في تبادل الخبرات والتجارب لنشر ثقافة التميز وتحويلها إلى تطبيقات عملية ليشارك الجميع في تطوير إنجازات دولة الامارات في مجال التميز.

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