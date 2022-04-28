الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة جلف كرافت، إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت والقوارب، عن أفضل وجهات اليخوت في دولة الإمارات لعشاق المغامرات البحرية الذين يبحثون عن تجربة بحرية استثنائية مع أفراد العائلة والأصدقاء خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

تتنامى مكانة دبي سريعاً كواحدة من أفضل الوجهات الناشئة لليخوت في العالم. ويعود الفضل في ذلك إلى مرافقها البحرية عالمية المستوى، وموقعها الاستراتيجي وسط طرق السياحة العالمية، وإرثها البحري الغني.

ومع تجهيز موانئها الرئيسية - مثل دبي هاربور وميناء راشد – بالمرافق المناسبة لتلبية احتياجات القوارب واليخوت من مختلف الأحجام، توفر دولة الإمارات الكثير من التجارب المميزة لعشاق الرحلات البحرية من جميع أنحاء العالم؛ بدءاً من مظاهر الثقافة العربية التقليدية وحفاوة الضيافة، وانتهاءً بالمعالم المعمارية الرائعة، وتجارب الطعام الغنية، والشواطئ النظيفة الخلابة.

وتختص "جلف كرافت" بصناعة القوارب واليخوت لمجموعة متنوعة من الأنشطة والميزانيات، بدءاً من مراكب صيد الأسماك وقوارب الاستخدامات اليومية، مروراً بالقوارب الرياضية الصغيرة واليخوت المخصصة للمسافات الطويلة، وانتهاءً باليخوت الفاخرة. وفيما يلي الوجهات الإماراتية الخمسة الأبرز التي يمكن استكشافها على متن يخت "أوريكس 379"، والذي يعتبر الشريك الأمثل لاصطحاب أفراد العائلة والأصدقاء في مغامرات شيقة عبر مياه الخليج العربي.

جزيرة صير بني ياس، أبوظبي

تقع جزيرة صير بني ياس الرائعة على مسافة 170 كيلومتر تقريباً جنوب غرب العاصمة أبوظبي. وتعد بمثابة محمية طبيعية للحياة البرية، وتوفر مجموعة متنوعة من أنشطة المغامرات العائلية الممتعة، فضلاً عن احتوائها على العديد من المواقع الأثرية. وتعتبر جزيرة صير بني ياس، التي يمكن الوصول إليها فقط عن طريق القوارب، واحدة من ثماني جزر طبيعية يجري تطويرها ضمن مشروع جزر الصحراء في الظفرة. وتعد كذلك الشاطئ الأول والوحيد من نوعه المخصص للرحلات البحرية السياحية في المنطقة.

جزر العالم، دبي

تقع جزر العالم على بعد 4 كيلومترات من ساحل دبي، وهي عبارة عن 300 جزيرة اصطناعية تمثل جميع قارات العالم. تمتد هذه الجزر بطول 9 كيلومترات وعرض 6 كيلومترات، ويمكن الوصول إليها فقط عن طريق القوارب والمروحيات.

جزيرة نخلة جميرا، دبي

تمتد جزيرة نخلة جميرا على مسافة 5 كيلومترات داخل مياه الخليج العربي؛ وقد تم إنشاؤها على شكل شجرة النخيل، وتعتبر واحدة من أشهر الأرخبيلات الاصطناعية في العالم. ويمكن للزوار استكشاف الجمال الداخلي للجزيرة، والاستمتاع بتجارب الرياضات المائية مثل ركوب الدراجات المائية وألواح التجديف، بالإضافة إلى تناول الطعام في العديد من المطاعم المطلة على شاطئ البحر.

جزيرة القرش، خورفكان

تقع جزيرة القرش قبالة ساحل خورفكان، وهي جزيرة صخرية صغيرة تحفل بمجموعة متنوعة من التجارب الرائعة لمحبي الغوص والغطس والسباحة. وتوفر التشكيلات الصخرية الجميلة والحياة المائية المتنوعة وجهة مثلى لعشاق رحلات الاستكشاف البحرية.

جزيرة سنوبي، الفجيرة

إحدى الجزر الجميلة الأخرى التي تتيح الاستمتاع بالرياضات المائية والمناظر الطبيعية الرائعة. وتعد هذه الجزيرة واحدة من أجمل المناطق البكر في الدولة، وتجتذب إليها عشاق الغوص من جميع أنحاء العالم.

يعتبر "أوريكس 379" (Oryx 379) من اليخوت المتطورة تقنياً، يبلغ طوله 37 قدماً و9 بوصات، وعرضه عند أوسع نقطة 12 قدماً، مع غاطس بارتفاع قدمين و3 بوصات. ويمتاز هذا اليخت بتصميمه الكلاسيكي الأنيق، وأدائه الممتاز، وتوفيره أعلى مستويات القيمة والراحة لجميع أفراد العائلة الذين يتطلعون لخوض مغامرات بحرية ممتعة. لمعرفة المزيد عن "أوريكس 379"، يمكن زيارة: https://oryx.gulfcraftinc.com/oryx-379-nxt-gen.

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