كبار الطهاة العالميين يواصلون عروض الطهي من أشهر مطابخ العالم

جلسات نقاشية حو ل مستقبل الغذاء في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يستمر أكبر معرض للطهي لليوم الرابع في معرض جلفود 2024، الحدث العالمي الأكبر لقطاع الأغذية والمشروبات، والذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي حتى 23 فبراير.

وفي إطار فعاليات مؤتمر جلفود إنسباير، أضاء د. مورجين جاي، خبير مستقبل الغذاء العالمي على اتجاهات الأغذية والمشروبات القادمة، وركز بشكل أكبر على الاستدامة والمنتجات الصديقة للبيئة، وأهمية تقليل وإعادة استخدام المواد والتغليف صديق البيئة، وضرورة الاهتمام بالمنتجات المحلية، والعودة إلى النكهات المحلية التراثية المنسية، وزيادة الاهتمام بالمنتجات المصنوعة يدوياً.

وقال تريسي رينولدز، قنصل عام كندا في دبي والإمارات الشمالية: "تعد دولة الإمارات العربية المتحدة سوقاً رئيسياً بالنسبة لنا، ونقطة حيوية في المنطقة. صدرت الإمارات العربية المتحدة إلى كندا في العام الماضي منتجات غذائية بقيمة وصلت إلى 50 مليون دولار، في حين تصدر كندا منتجات بقيمة 700 مليون دولار سنوياً إلى الإمارات. وشكلت الشركات الكندية العام الماضي 45% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي. كما نعلم جيداً ان تواجدنا في جلفود سيمكننا من تجاوز سوق الإمارات العربية المتحدة والخليج فقط، يمكن الوصول إلى أسواق أخرى في جميع أنحاء المنطقة".

وأضاف بندر عقرين، الرئيس التنفيذي للجميل العالمية ومؤسسة العلامة التجارية كينزا: "إننا فخورون بمشاركتنا للعام الثاني على التوالي في جلفود. حققت كينزا حجم نمو كبير خلال العام الحالي وصل إلى حوالي 1000%، ويعتبر مشروب كينزا كولا الأكثر مبيعاً بين منتجاتنا ثم الليمون والحمضيات والبرتقال ، وقدمنا خلال جلفود 2024 أربعة منتجات جديدة، وهي نكهات كينزا رمان ، وكينزا الليمون زيرو، والسعودي كوكتيل، والمياه الغازية، ووقعنا خلال المعرض شراكات للوصول إلى عشرة أسواق جديدة أخرى، وهناك مفاوضات مع عدد من الشركاء التجاريين للوصول إلى فتح مزيد من الأسواق العالمية".

قال محمد بن حمد الشايع، الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية: "تعتبر شركة الدواجن الوطنية كأكبر شركة منتجة للدواجن في الشرق الأوسط، تضع المشاركة في معرض جلفود كل سنة من الأولويات، حيث يوفر لنا منصة عالمية المستوى للقاء العملاء والتفاعل معهم، حيث التقينا العديد من مملثي الشركات الكبيرة ومناقشة سبل التعاون وإبرام الصفقات. تلتزم شركة دواجن الوطنية بالمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي في المنطقة والارتقاء بجودة القطاع إلى أفضل المستويات. كما تمتلك الشركة محفظة متنوعة من المنتجات تضم أكثر من 150 منتجاً غذائياً، ولاقت جميع المنتجات التي استعرضناها خلال مشاركتنا في المعرض استحسان الجميع، الذين أتيحت لهم فرصة تذوقها من خلال ركن خاص للتذوق ضمن الجناح. وفي هذا اليوم 22 فبراير يوم التأسيس نقف جميعًا، قيادةً وشعبًا، لنعبر عن اعتزازنا وفخرنا بتاريخنا الغني وإرثنا العظيم، ونجدد الالتزام بالحفاظ على هذه الإنجازات والبناء عليها لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة. إن يوم التأسيس هو يوم للتأمل في مسيرتنا وتقدير الدروس المستفادة من الماضي لتكون منارة تضيء طريقنا نحو الغد. ونؤكد على التزامنا الدائم بالمساهمة في تطوير ونمو اقتصاد المملكة وتمثيلها في الفعاليات العالمية مثل جلفود".

وعلق مارتن كامو، نائب الرئيس للمشتريات، دناتا الولايات المتحدة الأمريكية بالقول: "جلفود حدث رائع هذا العام، ولقد تمكنت من مقابلة الموردين من جميع أنحاء العالم. وكانت أبرز الاتجاهات الرئيسية التي لاحظتها هذا العام هي التركيز على المرونة والجودة في سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى المزيد من الاهتمام بسلاسل التوريد والاستدامة".

وعلى مدار أيام المعرض الخمسة، يقوم نخبة من الطهاة المشهورين الحاصلين على نجمة ميشلان باستعراض طرق الطهي التقليدية، وكيفية تحسين مذاق المكونات الأصلية، والحديث عن تاريخ الأطباق الشعبية المشهورة حول العام في أكثر من 90 درساً ومحاضرة. ويشارك أيضاً مجموعة من الطهاة المعروفون في فعالية Chef Talks، حيث يستعرضون بعض الآراء والأفكار حول الأطباق التي ستصبح مشهورة حول العالم هذا العام، إضافة إلى بعض النصائح في عالم الطهي.

وشملت قائمة الطهاة المشاركين في البرنامج: الشيف آلان باسارد من لاربيج، والشيف جوان روكا من إل سيلر دي كان روكا، والشيف إنريكو سيريا من دا فيتوريو، والشيف مارك دونالد من ذا جلانتيريت. وتشمل المواهب المحلية: الشيف فلاديمير موخين من وايت رابيت كراسوتا في دبي. ويسلط موضوع هذا العام الضوء على الدمج بين التراث العريق وممارسات الطهي التقليدية مع التقنيات المبتكرة الحديثة والعصرية.

وتعود هذا العام فعالية دبي للمأكولات العالمية، وهي سلسلة من تجارب تناول الطعام في مختلف أنحاء دبي. وتوفر منصة للطهاة في دبي للتعاون بسلاسة مع أشهر الطهاة من أوروبا، والمساهمة في رسم ملامح الهوية الثقافية لدبي وتعزيز مكانتها العالمية في قطاع الطهي. وقد تم إقامة ستة فعاليات في عدد من أبرز مطاعم دبي، كراسوتا، لوي، تاكاهيسا، أرماني ريستورانتي، فولي، وF.R.N.D.S. جراند كافيه. يشهد اليوم تعاوناً بين الشيف أكيرا باك الحائز على نجمة ميشلان وبيبي سولا، الشيف والمالك في مطعم Casa Solla الحائز على نجمة ميشلان، والشيف كلفن تشيونغ من Jun's، دبي، وبيغونا رودريغو من La Salita الحائز على نجمة ميشلان.

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