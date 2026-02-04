بن لام الرئيس التنفيذي لشركة Colossal Biosciences : الفضول وروح المبادرة وبناء فرق علمية متخصصة المحرك الأساسي للمشروع

: الفضول وروح المبادرة وبناء فرق علمية متخصصة المحرك الأساسي للمشروع جيفري كاتزنبرج الشريك المؤسس لـ" WndrCo ": المشروع يجمع بين البعد الإبداعي والإنساني ويدمج التكنولوجيا المتقدمة مع جهود حماية الطبيعة

الإمارات العربية المتحدة: استعرضت جلسة "هل تستطيع الحكومات مواكبة خيال الإنسان؟" ضمن أعمال اليوم الثاني من القمة العالمية للحكومات 2026 التوجهات العلمية والتقنية المرتبطة بإمكانية إعادة إحياء بعض الأنواع الحيوانية المنقرضة، بالاعتماد على أحدث تطبيقات الهندسة الوراثية وعلوم الجينات، وما يحمله هذا المسار البحثي من انعكاسات محتملة على مستقبل التنوع البيولوجي وجهود حماية الأنظمة البيئية، إضافة إلى آفاقه المتصلة بتطوير المعرفة العلمية والتطبيقات الحيوية ذات الصلة بصحة الإنسان والبيئة.

وتحدث في الجلسة بن لام، الرئيس التنفيذي لشركة Colossal Biosciences، وأدارها جيفري كاتزنبرج الشريك المؤسس لـ"WndrCo".

بعد إبداعي وإنساني

واستهل كاتزنبرج الحوار بالتأكيد أن المشروع يجمع بين البعد الإبداعي والإنساني، إذ يدمج التكنولوجيا المتقدمة مع جهود حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي، قبل أن يطرح تساؤلاً مباشراً حول نشأة الفكرة وآليات تنفيذها علمياً.

وأوضح بن لام أن نقطة الانطلاق جاءت بعد لقائه بالعالم جورج تشيرش، أحد أبرز رواد علم الأحياء التركيبي ورئيس قسم الوراثة في جامعة هارفارد، والذي حذّر من احتمال فقدان ما يصل إلى 50% من التنوع البيولوجي خلال 25 عاماً إذا لم تُتخذ إجراءات جذرية. وقال إن هذا التحذير شكّل دافعاً لتحويل الفكرة إلى مشروع طموح، مؤكداً أن الفضول وروح المبادرة وبناء فرق علمية متخصصة كانت المحرك الأساسي للمشروع.

وأكد أن المؤشرات العلمية الأولية مشجعة، وأن البشرية تحتاج إلى مشاريع كبرى ملهمة، شبيهة ببرامج الفضاء، لدفع حدود المعرفة والتقنية.

كما كشف عن خطط لإنشاء شبكة عالمية من «المستودعات الحيوية» لحفظ المواد الوراثية للأنواع المهددة، وربطها ببرامج تعليمية تستهدف الأطفال والشباب لتعزيز الاهتمام بالعلوم البيئية.

انعكاسات صحية وبيئية

وأشار بن لام إلى أن أبحاث الأنواع المنقرضة قد تسهم في تطوير تطبيقات طبية للبشر، بما يشمل مجالات مقاومة الأمراض وتعزيز كفاءة الجهاز المناعي، ما يمنح المشروع بعداً صحياً إلى جانب أثره البيئي.

واختتم لام بالتعبير عن تطلعه إلى أن يشهد خلال العقدين المقبلين إعادة توطين أنواع منقرضة في بيئاتها الطبيعية، بما يعزز الوعي البيئي ويدعم الجهود العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي.

-انتهى-

#بياناتحكومية