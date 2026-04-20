دبي، الإمارات — استضافت "جريد"، المنصة العقارية العاملة في مجالي التطوير والاستثمار، والتي تسهم في تحويل الطموحات إلى واقع من خلال نهج متكامل يشمل مختلف مراحل الرحلة العقارية، بدءاً من الاستثمار ووصولاً إلى تسليم الوحدات، وتمتلك محفظة تضم أكثر من 30 مشروعاً في الإمارات والمملكة المتحدة وقبرص، جلسة حصرية بعنوان "شاي بعد الظهيرة مع قادة القطاع: ما التالي لسوق عقارات دبي؟"*، جمعت خلالها نخبة مختارة من الوسطاء والشركاء في نقاش مركز تناول تطور السوق والفرص الناشئة وآليات التموضع الاستراتيجي.

وأُقيمت الجلسة في صالة مبيعات "جريد"، وصُممت بوصفها حواراً قيادياً مباشراً يتيح للحضور الاطلاع على قراءة معمقة لواقع سوق العقارات في دبي، والزخم الذي يرسم ملامح مرحلته المقبلة.

وقاد النقاش ديراج تشابرا، الشريك في "جريد"، إلى جانب ماوريا كريشنا، عضو مجلس الإدارة والشريك في "جريد"، حيث قدّما رؤى تستند إلى حركة السوق الجارية والاتجاهات الأوسع التي تشكل مسار القطاع.

وتعكس هذه المبادرة التزام "جريد" المتواصل بالتفاعل مع السوق من خلال حوار هادف، وتعزيز العلاقات، وترسيخ حضورها بصفتها طرفاً فاعلاً في المشهد العقاري.

وقال ماوريا كريشنا، عضو مجلس الإدارة والشريك في "جريد": "أظهرت دولة الإمارات باستمرار مرونة وطموحاً، وما نشهده اليوم يعكس ذلك بوضوح. فالسوق لا يقتصر على الاستقرار فحسب، بل يواصل التقدم مدفوعاً بثقة متجددة ووضوح أكبر. وخلال الأسابيع القليلة الماضية، تحسن المزاج العام، وبدأ النشاط في الارتفاع، كما نلحظ انتعاشاً واضحاً في القطاعات الرئيسية. وتظل الأسس قوية، فيما تبدو آفاق القطاع العقاري إيجابية بوضوح مع استمرار الدولة في مسارها التنموي."

ومن خلال مثل هذه اللقاءات النوعية، تواصل "جريد" ترسيخ موقعها في قلب حوارات السوق، من خلال الربط بين الرؤية والفرص والتنفيذ.

نبذة عن "جريد":

"جريد" شركة تطوير عقاري حائزة على جوائز، تأسست في عام 2019، وتمتلك محفظة تطوير تتجاوز قيمتها 2.2 مليار دولار، وتمتد على مساحة تزيد على 6.8 مليون قدم مربعة. ومنذ تأسيسها، أنجزت الشركة تسليم 1.9 مليون قدم مربعة من المساحات في الإمارات والمملكة المتحدة، شملت فئات متنوعة من الأصول، من بينها المساكن المرتبطة بعلامات تجارية، والفخامة الميسّرة، ومساحات التجزئة، والخدمات اللوجستية، ومشروعات الإقامة. وقد رسخت "جريد" حضورها في الإمارات ولندن وقبرص، مع تركيز واضح على النزاهة والمعايير العالمية والجودة، ما جعلها خياراً مفضلاً لدى المستثمرين العقاريين ومشتري المنازل. وقد أثمر هذا الالتزام عن نيل الشركة عدداً من الجوائز، من بينها جائزة أفضل مشروع تطوير جديد عن مشروع "ذا لوكان" في عام 2021.

