-تقام البطولة في مدينة الملك عبدالله الرياضية في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2023

-آرثر فيلس المصنف الأول: "لنرى من يستطيع الصمود مع هذه القوانين الجديدة، ومن سيحقق الفوز"

جدة، المملكة العربية السعودية: تستعد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة لاحتضان منافسات النسخة الافتتاحية من نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، حيث تقام البطولة في الفترة من 28 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، مع انطلاق أولى المواجهات يوم غد في الساعة 3 مساءً بين الفرنسي آرثر فيلس، والإيطالي لوكا ناردي.

وتتجه أنظار عشاق ومحبي رياضة التنس لعروس البحر الأحمر مع استعداد 8 من نخبة لاعبي الرياضة عالميًا تحت سن 21 عامًا للمنافسة على لقب بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس والتي يبلغ مجموع جوائزها مليوني دولار. ومن المواهب التي شاركت فيها سابقًا، تبرز أسماء كل من: الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثاني عالمياً والفائز ببطولتين كبرى (جراند سلام)؛ والإيطالي يانيك سينر، المصنف الرابع عالمياً؛ واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المصنف السابع عالمياً، مع تقديم الحدث لمجموعة من الابتكارات الجديدة التي تُشكّل مستقبل رياضة التنس.

وتتميّز البطولة في نسختها الحالية التي تستمر حتى يوم السبت القادم، بعدّة ابتكارات من بينها عدم إجراء عمليات الإحماء في الملعب، وبدء المباريات مباشرة بعد رمية العملة المعدنية، وتقليل وقت الإرسال (8 ثوان بين الإرسال الأول والثاني). والسماح للاعبين بتتبع وتصور البيانات خلال اللعب عبر الأجهزة القابلة للارتداء.

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحفياً اليوم بمناسبة إطلاق نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس، المُقدمة من نيوم، قال فيه الشاب الفرنسي البالغ من العمر 19 عشر عاماً، حول حماسته واستعداده لخوض البطولة: "سأبذل قصارى جهدي للفوز بالبطولة، وألتزم بالقوانين الجديدة التي لا نعلم بعد من سيتمكن من الصمود والفوز في ضوئها، ولست بصدد التقليل من مستوى أي أحد، الجميع متميزون بشكل رائع، فلنترقب النتائج التي ستحكم من هو الفائز".

كما صرح الشاب الأردني عبد الله شلباية، قائلاً: "انتظر بفارغ الصبر لأمثل الأردن في المنافسات المميزة في المملكة العربية السعودية. حيث سيكون الفوز ثمرة ختام هذا الموسم، أنا متحمس جداً للمنافسة، واستمتع بوقتي داخل وخارج الملعب، في هذا البلد المميز بالنسبة لي. تنتظرنا منافسات شرسة ضد المتنافسين الذي يسعون جميعاً لإظهار أفضل ما لديهم من قدرات، لذا تنتظرنا الكثير من الحماسة".

وكان جميع اللاعبين المشاركين في البطولة قد قاموا يوم أمس بزيارة لموقع "البلد" في مدينة جدة، حيث تعرفوا على الثقافة السعودية وموروثها الغني، واستمتعوا بالتجول في أرجاء الموقع التاريخي الذي يُعد ميناءً جمع مختلف الأفراد من كل أنحاء العالم منذ القرن السابع.

من جانبه، قال اللاعب الدولي السويسري دومينيك ستريكر، الذي سبق له أن شارك في اللعب بالمملكة العربية السعودية: "هذه هيه مشاركي الثانية، ولدي بعض الذكريات الجميلة عندما كنت في الرياض العام الماضي. سررت كثيراً بعودتي وزيارة مدينة أخرى من المملكة العربية السعودية. تصميم الملعب مُذهل، وأعتقد أن الجميع تواقين لبدء المنافسات. وقد استمتعنا جميعاً برحلة الأمس إلى المدينة القديمة. تصاميم المباني كانت خلابة. لقد سررنا كثيراً بهذه الرحلة وأنا كان لي الحنين في العودة إلى هذا البلد الجميل، آما أن أظفر بعودتي هذه المرة، ولنترقب النتائج"

ونتيجة القرعة، يتواجه في المجموعة الخضراء كل من فيلس وستريكر، وناردي ضد فلافيو، ويتصدر الفرنسي لوكا فان آش البالغ من العمر 19 عاماً المجموعة الحمراء التي يتنافس فيها أليكس ميكيلسن وحمد ميديدوفيتش وعبدالله شلباية.

وتعتبر بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس 2023 المقدمة من نيوم، أول حدث عالمي معتمد من قبل رابطة محترفي التنس يقام في المملكة العربية السعودية وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للتنس. وتُمثّل النسخة الافتتاحية التاريخية بداية عقد يمتد لخمس سنوات، لتعكس التزام المملكة بتطوير مواهب التنس، وكونها مركزًا للأحداث الرياضية والترفيهية العالمية.

وتحظى المملكة بمجموعة من المواهب في رياضة التنس ومنهم يارا الحقباني وشقيقها عمّار الحقباني المصنفان رقم 1 في السعودية، وعبّرت يارا عن حماسها لإقامة البطولة الاحترافية الأولى على أرض المملكة قائلة: "".

وتتوفر تذاكر حضور بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس للشراء على الموقع الإلكتروني (اضغط هنا). حيث سيكون الزوار على موعد مع المنافسات الممتعة والمثيرة، والابتكار، والأنشطة الجماهيرية في الحدث العالمي الذي سيشهد انطلاق عصر جديد لرياضة التنس.



لمعرفة المزيد من التفاصيل وآخر المستجدات حول بطولة نهائيات الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.nextgenatpfinals.com

برنامج الثلاثاء 28 نوفمبر

مباراة أرثر فيلس ضد لوكا ناردي الساعة 3:00 ظهراً

تليها مباراة دومينيك ستريكر ضد فلافيو كوبولي

الفترة المسائية

مباراة لوكا فان آش ضد عبدالله شلباية الساعة 8:00 مساءً

تليها مباراة أليكس ميكيلسن ضد حمد ميديدوفيتش

#بياناتحكومية

-انتهى-



نبذة عن البطولة:

تستضيف مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية نهائيات بطولة الجيل القادم لرابطة محترفي التنس المقدمة من نيوم في الفترة من 28 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، وذلك تحت شراكة مع الرابطة لمدة خمس سنوات بداية من 2023 حتى 2027، بعد نجاح خمس نسخ سابقة استضافتها ميلانو بإيطاليا. تعرض البطولة أفضل لاعبي التنس من الشباب تحت سن 21 عاماً من مختلف أنحاء العالم. وستقام النهائيات بتنظيم مشترك من وزارة الرياضة السعودية والاتحاد السعودي للتنس. كما تمثل هذه المسابقة المرموقة معلماً آخر لظهور المملكة كوجهة رياضية عالمية.

نبذة عن الاتحاد السعودي للتنس

رؤية الاتحاد السعودي للتنس تعزيز جيل واعد يمكنه تمثيل بلاده في المسابقات الدولية بشرف، ورسالتنا هي تمكين الشباب والشابات في المملكة من الازدهار في رياضة التنس من خلال برامج اكتشاف المواهب وتطويرها، واستضافة وتنظيم البطولات، وتعزيز البنية التحتية لجعل التنس إحدى الرياضات الرئيسية في المملكة العربية السعودية.

أهدافنا تطوير البرامج التدريبية التي تنقل اللاعبين من مستوى المواهب إلى نخبة الرياضيين، وتفعيل النظام الذي يدعم أداء نخبة الرياضيين، وتعزيز الاهتمام بالتنس بين الشباب، وجذب السياحة الإقليمية والدولية من خلال استضافة الفعاليات الكبرى المعروفة.

نبذة عن رابطة محترفي التنس:

بصفتها الجهة العالمية المنظمة والمسؤولة عن رياضة التنس الاحترافية للرجال، فإن رسالة رابطة محترفي التنس الرئيسية هي خدمة مجتمع رياضة التنس. وتقدم الرابطة كبرى البطولات التي يشارك فيها نخبة لاعبي العالم ويشاهدها أكثر من مليار مشجع حول العالم، وإلهام الجيل القادم من المشجعين واللاعبين. من كأس يونايتد في أستراليا، إلى أوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية وآسيا، يتنافس نجوم اللعبة على الألقاب ونقاط تصنيف Pepperstone ATP في بطولات ATP Masters 1000 و ATP Masters 500 و ATP Masters 250، وبطولات جراند سلام. والتي تؤدي جميعها إلى نهائيات Nitto ATP، التي تختتم الموسم في مدينة تورينو بإيطاليا، وتضم أفضل 8 لاعبين في فئة الفردي وأفضل 8 فرق ثنائية. كما تشهد البطولة أيضًا التتويج الرسمي المقدم من Pepperstone لصاحب المركز الأول عالميًا في رابطة محترفي التنس نهاية العام والذي يُعد أكبر إنجاز في عالم التنس.