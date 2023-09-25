بمشاركة 48 من نخبة لاعبي القولف عالميًا يتقدمهم بروكس كيبكا وكاميرون سميث وفيل ميكلسون وبرايسون ديشامبو وداستن جونسون

تقام منافسات الحدث العالمي على مدار 3 أيام في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر بملعب نادي رويال غرينز في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

جدة، المملكة العربية السعودية: تستعد مدينة جدة لاحتضان بطولة ليف قولف "LIV Golf Jeddah" المقدمة من روشن والتي سيشارك فيها 48 لاعب من نخبة الأسماء العالمية في رياضة القولف، حيث ستقام المنافسات على ملعب نادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر 2023.

وتعتبر بطولة جدة الحدث الثالث عشر ضمن رزنامة بطولات ليف قولف لهذا العام، ومن المنتظر أن تشهد تنافسًا قويًا بين اللاعبين مع اقتراب تحديد الفائزين بلقبي الفرق والأفراد، بالإضافة إلى حجز المقاعد وضمان المشاركة في نسخة العام المقبل. وستضم قائمة الأسماء المشاركة كل من: الأمريكي بروكس كيبكا الذي حقق اللقب الفردي وقاد فريقه "سماش" للفوز بلقب منافسات الفرق في النسخة الماضية من بطولة ليف قولف جدة. والأسترالي كاميرون سميث الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة لعام 2022 والذي يعتلي حاليًا سلم الترتيب العام للمنافسات الفردية، والأمريكي فيل ميكلسون أحد أساطير رياضة القولف، ومواطنيه برايسون ديشامبو بطل أمريكا المفتوحة لعام 2020، إلى جانب داستن جونسون وبوبا واتسون والألماني مارتن كايمر الفائزين بألقاب بطولات كبرى.

ويشهد لقب المنافسات الفردية صراعًا شديدًا مع امتلاك أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لفرصة الفوز مع تبقّي بطولتين، إذ يتصدر سميث الترتيب العام بمجموع 170 نقطة متقدمًا على الأمريكي تالور جوتش الذي يحتل مركز الوصافة بمجموع 162 نقطة أمام مواطنه الفائز بلقب بطولة ليف قولف شيكاغو مؤخرًا برايسون ديشامبو صاحب المركز الثالث بمجموع 146 نقطة. والأمريكي الآخر باتريك ريد الذي يتواجد في المركز الرابع بمجموع 121 نقطة.

وسيتمكن أفضل 24 لاعب من تأكيد مشاركتهم بشكل مباشر في بطولات ليف قولف لعام 2024، في حين يواجه أصحاب المراكز 25 إلى 44 خطر الإقصاء أو الانتقال من فرقهم. وسيقوم أصحاب المراكز الأخيرة بالانتقال بشكل مباشر إلى التصفيات والحصول على فرصة للعودة مرة أخرى لقائمة اللاعبين المشاركين.

وفي المقابل يتصدر فريق "فور أيسز" بقيادة الأمريكي داستن جونسون إلى جانب مواطنيه باتريك ريد، وبات بيريز وبيتر يولاين، الترتيب العام لمنافسات الفرق بمجموع 188 نقطة، وبفارق 10 نقاط أمام فريق "كرشرز" بقيادة الأمريكي برايسون ديشامبو ومواطنه تشارلز هاول والإنجليزي بول كايسي والهندي أنيربارن لاهيري" الذي يتقدم بفارق 7 نقاط على صاحب المركز الثالث فريق "تورك" بقيادة التشيلي خواكين نيمان إلى جانب مواطنه ميتو بيريرا مع الكولومبي سيباستيان مونيوز، والإسباني ديفيد بويغ. ويحتلّ المركز الرابع بمجموع 157 نقطة فريق "ستينجر" بقيادة الجنوب أفريقي لويس أوسثويزن ومعه مواطنيه دين بورميستر وبراندن جريس وتشارل شوارتزل.

وستحصل الفرق المتصدرة بنهاية بطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن على فرصة مميزة للفوز باللقب العام، من خلال عبورهم بشكل مباشر للمرحلة الثانية في بطولة ليف قولف ميامي – آخر بطولات رزنامة 2023 – والتي ستكون مخصصة للفرق فقط.

يتم نقل وبث مجريات بطولات دوري ليف قولف في أكثر من 180 منطقة ويشاهدها ما يتجاوز 380 مليون شخص حول العالم مباشرة على منصة ليف قولف بلس وعلى الحساب الرسمي للدوري على يوتيوب، بالإضافة إلى أكثر من 10 جهات إعلامية دولية. ولمزيد من المعلومات حول تفاصيل النقل المباشر، يمكنكم زيارة الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنا).

وبإمكان الجماهير حول العالم الحصول على التذاكر الخاصة ببطولة ليف قولف جدة المقدمة من روشن عبر الرابط الإلكتروني (اضغط هنا).

ليف قولف للاستثمارات هي من تمتلك وتدير دوري ليف قولف، وتتمحور رؤيتها ورسالتها حول القيام باستثمارات شاملة ومستدامة لتعزيز منظومة القولف عالميًا واستكشاف إمكانات رياضة القولف غير المستغلة في جميع أنحاء العالم.

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نبذة عن ليف قولف للاستثمارات:

تم تأسيس شركة ليف قولف للاستثمارات حديثاً، ولديها مجموعة شركات تابعة في كلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وقريبًا في قارة آسيا. تهدف الشركة إلى زيادة فعالية لعبة القولف الاحترافية بشكل شامل وعلى نطاق عالمي للمساعدة في إطلاق الإمكانات غير المستغلة لهذه الرياضة. يشغل جريج نورمان منصب الرئيس التنفيذي الأول والمؤسس لشركة ليف قولف للاستثمارات. ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة الذي يُعد أحد أكبر الصناديق السيادية بمجموعة من الاستثمارات الدولية، صاحب النسبة الأكبر في ليف قولف للاستثمارات.