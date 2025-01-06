الدوحة: عقدت كلية العلوم والهندسة بجامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للإلكترونيات الدقيقة، الذي ضم كبار الباحثين والخبراء والأكاديميين من جميع أنحاء العالم.

وأقيم المؤتمر تحت شعار "ابتكارات في الدوائر والأنظمة من أجل مستقبل مستدام"، واستمر أربعة أيام استعرض خلالها آخر المستجدات في البحوث والتقنيات في هذا المجال عبر جلسات وملصقات وورش عمل تقنية ومحاضرات عامة قدمها خبراء مرموقون عالمياً. كما شارك قادة الفكر في نقاشات حول السياقات الأوسع نطاقاً التي تؤثر على هذا القطاع الحيوي، بما في ذلك حلقة نقاشية بعنوان "سد الفجوة: دور الشرق الأوسط في سباق الرقائق العالمي" والتي ركزت على كيفية تعامل المنطقة مع قطاع أشباه الموصلات على مستوى العالم والذي يزداد استقطاباً.

وتعليقًا على المؤتمر، قال الدكتور أمين برماق، الرئيس المشارك للمؤتمر والأستاذ والعميد المشارك في كلية العلوم والهندسة في جامعة حمد بن خليفة: "اغتنمت الكلية هذه الفرصة للتعاون مع معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات من أجل تطوير التعليم والتدريب والبحوث وبناء القدرات في المجالات الحيوية للإلكترونيات الدقيقة والدوائر والأنظمة وإعادة هذا المؤتمر المؤثر للانعقاد مرة أخرى في دولة قطر. ويجسد هذا المؤتمر كيفية مشاركة الكلية وريادتها في التخصصات البحثية ذات الأهمية الوطنية والعالمية، والسعي لإقامة شراكات مؤثرة تتجاوز الحدود".

وقد تضمن المؤتمر كلمات رئيسية من شخصيات أكاديمية وصناعية رائدة، بما في ذلك الدكتور أخيم ستراس، رئيس قسم استكشاف التكنولوجيا والتعاون في شركة Nexperia، والدكتور براديب إلامانشيلي، نائب الرئيس ورئيس قسم البحث والتطوير العالمي للسيليكون المخصص/ASIC في شركة Western Digital، والدكتور ميهاي ساندوليانو، الأستاذ المشارك في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا.

وشارك أعضاء المؤتمر في جلسات وورش عمل تقنية متخصصة تغطي محاور مختلفة بما في ذلك الهندسة الطبية الحيوية، وأنظمة الاتصالات، ونظرية التشويش، والحوسبة الموفرة للطاقة، وغيرها. واغتنم الخبراء الفرصة للتواصل مع أقرانهم، واستكشاف سبل التعاون المحتمل مع تبادل الرؤى والأفكار انطلاقًا من خبراتهم الخاصة، في حين حظي طلاب الجامعات بفرصة عرض أبحاثهم والمشاركة في جلسات التطوير الوظيفي، مما مكنهم من تعزيز مسيرتهم المهنية الناشئة في مجال الدوائر والأنظمة.

من جانبه، قال السيد فهد الكواري، مدير أول علاقات المستثمرين في وكالة ترويج الاستثمار في قطر (Invest Qatar): "يسلط هذا المؤتمر الضوء على الدور المحوري للإلكترونيات الدقيقة وأشباه الموصلات في مسيرة قطر نحو التحول إلى مركز عالمي للابتكار والتنويع الاقتصادي. ومن خلال تبادل المناقشات والأفكار بين الخبراء الدوليين، فإننا نمهد الطريق لتحقيق إنجازات مستقبلية وتعزيز مكانة دولة قطر في المشهد التكنولوجي العالمي".

تضمن المؤتمر 6 برامج أكاديمية متميزة تتعلق بقضايا معاصرة مثل الذكاء الاصطناعي، والإلكترونيات القابلة للارتداء، والرعاية الصحية، وأجهزة الاستشعار. كما تم إلقاء خمس كلمات رئيسية عالمية المستوى من قبل خبراء مرموقين على مستوى العالم ليس فقط من الأوساط الأكاديمية ولكن أيضًا من صناعات رائدة عالميًا مثل "western digital" و"Nexperia"، كما تضمن المؤتمر أيضاً 83 ورقة بحثية تقنية من 36 دولة من مختلف المؤسسات الأكاديمية والصناعية. وقد كان المؤتمر حدثاً حقيقياً للتواصل بين المؤسسات الأكاديمية والصناعية من جميع أنحاء العالم من أجل تعزيز المعرفة والأبحاث في مجال الإلكترونيات الدقيقة.

وقد عملت "وكالة ترويج الاستثمار في قطر" بشكل وثيق مع جامعة حمد بن خليفة ومعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات لدعم استضافة هذا المؤتمر، كما ساهم مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وهيئة المناطق الحرة في قطر بشكل رئيسي في نجاحه.

نبذة عن جامعة حمد بن خليفة:

ابتكار يصنع الغد

جامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، هي جامعة رائدة تركز على الابتكار وتلتزم بتطوير التعليم والبحوث لمعالجة التحديات الكبرى التي تواجه دولة قطر والعالم الخارجي. وتعمل الجامعة على تطوير برامج أكاديمية متعددة التخصصات وتعزيز الكفاءات البحثية الوطنية التي تقود التعاون مع المؤسسات العالمية الرائدة. وتكرس الجامعة جهودها لتأهيل قادة المستقبل بعقلية ريادة الأعمال وتطوير الحلول المبتكرة التي تُحدث تأثيرًا إيجابيًا على مستوى العالم.

نبذة عن كلية العلوم والهندسة:

كلية العلوم والهندسة هي إحدى أقدم كليات جامعة حمد بن خليفة، وهي حاضنة للابتكار والتفوق الأكاديمي، إذ تخرّج أكبر عدد من الطلاب وتقدم برامج متميزة من التخصصات والدرجات العلمية في الجامعة، كما تضم الكلية قسم الإدارة الهندسية وعلوم القرار، وقسم التنمية المستدامة، وقسم تكنولوجيا المعلومات والحوسبة، والتي تشكل معًا بيئة تعليمية وبحثية فريدة ومتعددة التخصصات.

للمزيد من المعلومات عن كلية العلوم والهندسة، يرجى زيارة: https://www.hbku.edu.qa/ar/cse

نبذة عن (Invest Qatar):

تُشرف وكالة ترويج الاستثمار في قطر على أنشطة ترويج وجذب الاستثمار الأجنبي إلى دولة قطر، وتتمثل مهمة الوكالة التي تأسست في عام 2019 في تعزيز مكانة دولة قطر كوجهة مثالية للاستثمار، واستقطاب وتسهيل الاستثمارات التي تدعم مسيرة التنمية والتنويع الاقتصادي في البلاد.

تُعد الوكالــة الجهة الشـاملة لحلـول الاسـتثمار في دولـة قطـر حيث تربط المستثمرين بمنظومة متكاملة تضم منصات الأعمال والترخيص. وتشارك الوكالة المستثمرين رحلتهم الاستثمارية، بدءًا من مرحلة الاستكشاف والتأسيس، وحتى توسيع الأعمال، بما يضمن نموها على المدى الطويل، من خلال توفير رؤى شاملة حول بيئة الأعمال في دولة قطر، والتعريف بأسواق القطاعات المختلفة، وتقديم خدمات تسهيل الاستثمارات بطريقة مصممة لدعم أهدافهم.

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