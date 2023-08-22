دبي – في إطار حرصها على تمكين الدارسين في منطقة حتا ومتابعة احتياجاتهم، نظَّمت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" مؤخراً يوماً مفتوحاً في مركز حتّا المجتمعي التابع لهيئة تنمية المجتمع، في إطار استعداداتها لانطلاقة العام الأكاديمي المقبل. كما سلطت الجامعة الضوء على التسهيلات التي تتيحها للدارسين من منطقة حتا، ومن ضمنها حسومات حصرية على الرسوم الدراسية بنسبة 35%.

وأكد الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس الجامعة لقطاع تطوير الدارسين، أن تنظيم اليوم المفتوح في حتّا يأتي تماشياً مع التزامها بتمكين الدراسين، لاسيما أبناء وبنات الوطن، باعتبارهم المحور الرئيسي ضمن رؤيتها الأكاديمية، والقوة الدافعة لتحقيق الاستراتيجيات والمشاريع التنموية الوطنية. وأوضح السعدي أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تولي أهميةً كبيرة للوقوف على احتياجات الدارسين وتعزيز التواصل معهم وتعريفهم بالبرامج التعليمية التي تتيحها الجامعة، لضمان المواءمة بين منظومتها الأكاديمية ومتطلبات المتعلمين، وتزويدهم بالأدوات التعليمية الكفيلة بتعزيز تفوقهم أكاديمياً ومهنياً، وتنمية ثقافة ريادة الأعمال وروح الابتكار لديهم، ليمضوا قدماً كسفراء للتميز في مُختلف المجالات.

وتسعى جامعة حمدان بن محمد الذكية بصورةٍ دورية الى تنظيم اليوم المفتوح في منطقة حتّا تماشياً مع التزامها بالإسهام في البرامج والمشاريع الاستراتيجية لتطوير هذه المنطقة التي تكتسب أهميةً كبيرة ضمن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، وتحظى بمكانةٍ خاصة من النواحي التراثية والثقافية والطبيعية.

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