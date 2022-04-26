لتبادل الأفكار ومناقشة المقترحات التي تُسهم في التطوير المهني وتنمية المجتمع

دبي، الإمارات العربية المتحدة- نظم مجلس خريجي جامعة حمدان بن محمد الذكية، ملتقى الخريجين الاجتماعي الثاني بحضور الدكتور فهد السعدي، نائب رئيس "جامعة حمدان بن محمد الذكية" لتطوير الدارسين، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الخريجين للتواصل مع الجامعة و مع زملائهم الخريجين وتبادل المعارف والأفكار ومناقشة المقترحات التي تُسهم في التطوير المهني وتنمية المجتمع.

وتهدف جامعة حمدان بن محمد الذكية من خلال الملتقى إلى التوسع في تجربة الخريجين بعد التخرج وتعزيز ثقافة المنفعة المتبادلة، والمشاركة في تطوير ورعاية منصة اتصال تساعد الخريجين على المشاركة والتواصل والتطور والنمو، والمساهمة في تحقيق رسالة الجامعة ودعم توجهاتها الاستراتيجية 2021-2023، الرامية إلى توسيع دائرة انتشار برامج التدريب الذكية التي تقدمها الجامعة في العالم العربي، وتطبيق نماذج أعمال مبتكرة لجذب قطاعات جديدة من السوق، واعتماد أحدث التقنيات لتسريع الابتكار في التعلم والجوانب الإدارية، ودعم برامج التحول الرقمي للجامعات في الدولة والعالم العربي، وتطبيق مفهوم التعلم من أجل المهارات في البرامج الأكاديمية.

وشهد الملتقى عقد جلسة حوارية بعنوان "تجربة الحياة العملية بعد التخرج"، لمناقشة 3 محاور تركز على التطوع والمبادرة، التعلم المستمر ومواكبة التغيرات، الشغف ومواجهة التحديات، وذلك بمشاركة نخبة من خريجي الجامعة المتميزين، حيث أدارت الجلسة الدكتورة مروة عبدالله شالواني عضو مجلس الخريجين، وضمت قائمة المتحدثين؛ عمر محمد الحميري رئيس مجلس الخريجين، ومحمد حسين سكرتير مجلس الخريجين وفاطمة المرزوقي، عضو في مجلس الخريجين، وحمد محفوظ الشحي، متطوع محلي ودولي ومنى باقر، خريجة دبلوم استشراف المستقبل.

الجدير بالذكر أن جامعة حمدان بن محمد الذكية تقدم العديد من الخدمات للخريجين منها دورات تخصصية لدعم الخريج في الجانب المهني، ودعم البحوث العلمية، ودعم الجوائز التعليمية والأكاديمية، وخدمات الاستشارة والإرشاد الشخصي والوظيفي، ودورات وأنشطة التطور الوظيفي، فضلاً عن توفير فرص وظيفية وخدمات توظيف للخريجين، والانضمام لمجلس رواد الأعمال، وتوفير موارد مساعدة ومنصات تواصل وخدمات مختلفة لرواد الأعمال، وتوفير برامج لصقل مهارات إدارة المشاريع، وخدمات الإرشاد لإدارة المشاريع.

#بياناتحكومية

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