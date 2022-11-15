في إطار مبادرة "تحدي دبي للياقة" وبالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة

ضمن مبادرة "تحدي دبي للياقة"، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نظمت جامعة حمدان بن محمد الذكية بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام الفعالية الرياضية "طواف الغد" للدراجات الهوائية. وأقيمت هذه الفعالية لأول مرة في جامعة حمدان بن محمد الذكية وتفردت لتكون الفعالية الأولى التي تقودها جامعة في الإمارة بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وذلك ضمن اهتمام الجامعة بتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية وتفعيل قيمة "التشارك في النمو"، وأهمية دعم المجتمع لعيش حياة أكثر صحة وسعادة واستدامة. وجاءت الفعالية تحت شعار "طواف الغد.. سباق للمستقبل" وبالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، حيث استهدفت فئات المجتمع بنشر الوعي بأهمية الرياضة واللياقة البدنية واتباع أنماط الحياة الصحية.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "بفضل دعم وتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أصبح "تحدي دبي للياقة" حدثًا فريدًا تمتاز به إمارة دبي وساهمت بشكل كبير في تعزيز نمط الحياة الصحي، وتشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الأنشطة البدنية، وترسيخ العادات الصحية كثقافةٍ مجتمعية. كما تقام الفعالية في جامعة حمدان بن محمد الذكية الحاصلة على شهادة «ويل» والتي تمثل معياراً عالمياً رائداً للتميز في ضمان أعلى مستويات الصحة والأمن والسلامة ونموذجاً ملهماً لتعزيز مفاهيم جودة الحياة ضمن بيئات الدراسة والعمل. ونحرص في الجامعة على خلق بيئة مستدامة ومتكاملة تراعي كافة الجوانب ذات الصلة بالصحة والرفاهية ضمن حرمها الجامعي وتشجيع أفراد المجتمع على المشاركة في الفعاليات الهادفة والأنشطة الرياضية وذلك بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة، والتي تساهم في تشجيع سكان دبي على اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً وتعزيز مكانة الإمارة كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والعمل والزيارة."

من جانبه، قال عبد الله المنصوري، المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في مؤسسة دبي للإعلام: "سعدنا بالتعاون مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، في تنظيم فعالية طواف الغد بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، ونسعى دائماً في مؤسسة دبي للإعلام أن نكون على أهبّة الاستعداد لمواكبة الفعاليات ورعاية الأحداث الرياضية الكبرى من باب التزامنا بواجباتنا المجتمعية في نشر ثقافة الرياضة وتطوير الأداء المجتمعي للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة، كما نؤكد على أهمية هذا التعاون المشترك بإبراز الصورة الحقيقية والواقعية للنهضة الإنسانية

والعمرانية التي تعيشها إمارة دبي، إلى جانب تعزيز مؤشر جودة الحياة الصحية والرياضية لدى كافة شرائح المجتمع."

وانطلق الطواف من مقر الجامعة وعبر المدينة الجامعية، من الساعة 3:30 بعد الظهر إلى الساعة 5:30 عصراً. وقدم "طواف الغد" فرصة رائعة للعائلات والأطفال للمشاركة في المسار العائلي بطول 2 كلم، وهو مسار مناسب لكافة الفئات العمرية، والمسار المتقدم بطول 14 كم يشارك فيه أصحاب الخبرة في قيادة الدراجات الهوائية. وأُقيم على هامش الطواف العديد من الأنشطة الترفيهية التي استمرت إلى الساعة 9:00 مساءً، من ضمنها فعاليات ترفيهية نظمتها مؤسسة دبي للإعلام، بالإضافة إلى معرض السيارات الكلاسيكية وسيارات شرطة دبي الفارهة وغيرها من الأنشطة الرياضية المصحابة. وقد اختتمت الفعالية بتكريم الشركاء والداعمين من القطاعين الحكومي والخاص تقديراً لدورهم في إنجاح الفعالية انطلاقاً من رؤية الجامعة في تحقيق شراكات واسعة وهادفة ومستدامة تخدم بها المجتمع.

وشهد "طواف الغد" مشاركة ما يقارب 400 متسابقاً من بينهم 8 فرق للدراجات الهوائية في أجواء شهدت الكثير من النشاط والمتعة. كما تم تكريم شركاء ورعاة الحدث والفرق المشاركة في نهاية الطواف، ويأتي هذا الحدث من ضمن مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة التي تحتضنها إمارة دبي خلال تحدي دبي للياقة والذي يتواصل على مدى 30 يوماً، من 29 أكتوبر إلى 27 نوفمبر 2022.

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