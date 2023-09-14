شاركت "جامعة حمدان بن محمد الذكية" في المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة، تحت شعار "دور الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"، والذي عقدته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالعاصمة المصرية القاهرة مؤخراً، بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية.

وجاءت مشاركة الجامعة في هذا الحدث في إطار حرصها على استكشاف آفاق تطوير التعاون وبناء الشراكات المستقبلية مع كبرى الجامعات المصرية المشاركة في المؤتمر، وتجسيداً لالتزامها بتوطيد قنوات التعاون والتنسيق مع الجامعات والمؤسسات التعليمية الرائدة والمجتمعات الأكاديمية والبحثية في الوطن العربي، ومشاركة خبراتها في إرساء معايير جديدة لجودة التعليم العالي، وتوظيف الابتكارات التكنولوجية لدفع عجلة تحوُّل المنظومة التعليمية.

ومثَّل الجامعة في المؤتمر سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، كمتحدثٍ رئيسي؛ والبروفيسور مصطفى حسن، نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي. وشهد المؤتمر مشاركة كوكبةٍ من قادة الفكر والباحثين وصناع السياسات وممثلي المجتمع الأكاديمي العربي، ومن ضمنهم معالي الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وسعادة الأستاذ الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة؛ وسعادة الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا؛ وسعادة الأستاذ الدكتور محمد الوديان، رئيس جامعة عمّان العربية.

وقال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: "نتشرف بالمشاركة في المؤتمر العربي الخامس حول التعليم العالي والتنمية المستدامة، حيث أتاح المؤتمر منصةً للتعاون وتضافر الجهود بين الجامعات العربية لرسم ملامح منظومة تعليمية تُدمج التنمية المستدامة ضمن كافة برامجها ومساقاتها، في سبيل تمكين كوادرنا الوطنية العربية، وترسيخ دور الجامعات كحاضناتٍ للإبداع والابتكار، ومحركاتٍ للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة. ومما لاشكَّ فيه أن التطورات المتسارعة التي نشهدها اليوم تُلقي على كاهل منظومة التعليم العالي مسؤولياتٍ إضافية، وتوجب على المؤسسات الأكاديمية تبني منهجياتٍ مبتكرة وتوسيع نطاق اعتمادها على التكنولوجيا المتقدمة وتطبيقاتها، وتعزيز العمل الجامعي المشترك، وترسيخ الابتكار وتنمية الإبداع لدى كوادرنا الشبابية باعتبارهم عماد المستقبل."

وخلال المؤتمر، قدَّم سعادة الدكتور منصور العور محاضرةً سلط خلالها الضوء على ماهية التعليم والتنمية المستدامة، وتجربة جامعة حمدان بن محمد الذكية السباقة في الارتقاء بجودة التعليم. وأوضح سعادته أن شمول التعليم الجيد، من منظور الأمم المتحدة، يمثل حاجةً أساسية، وركيزةً رئيسية في بناء عالمٍ يسوده السلم والازدهار، باعتباره مَنهل المعرفة والرافد الأول للمهارات التي تتيح الحفاظ على صحة الأفراد وتضمن حصولهم على فرصهم مهنياً، وترسخ القيم الإيجابية وفي مقدمتها التسامح. كما أبرز العور التلازم بين التنمية المستدامة والتعليم، إذ يشكل التعليم الجيد رابع أهداف التنمية المستدامة، ويلعب دوراً محورياً في تحقيق الغاية الجوهرية للاستدامة، والمتمثلة في تلبية حاجات الحاضر دون المساس بقدرات الأجيال المستقبلية على تلبية حاجاتها.

وعلى هامش المؤتمر، التقى سعادة الدكتور منصور العور سعادة الأستاذ الدكتور ناصر القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، كما التقى العور بالشيخ الدكتور عمار ناصر المعلا، ملحق التعليم وعلوم التكنولوجيا لدولة الإمارات في القاهرة، حيث ناقش الجانبان افاق تطوير التعليم وبحث التعاون المشترك بما يخدم استدامة التعليم.

يُذكر أنَّ المنظمة العربية للتنمية الإدارية تتولى تنظيم المؤتمر العربي حول التعليم العالي والتنمية المستدامة، وتعد إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية. وتأسست المنظمة عام 1961م، للمساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في الأقطار العربية، بما يخدم قضايا التنمية الشاملة.

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