دبي – الإمارات العربية المتحدة: شاركت جامعة حمدان بن محمد الذكية في "أسبوع الصحة والسلامة"، الذي أقيم ضمن فعاليات معرض "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية"، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي. تأتي هذه المشاركة في إطار التزام الجامعة بتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الصحة والسلامة، ولتقديم أحدث المعايير العالمية في هذا المجال. وقد شهد الحدث حضورًا واسعًا من جميع شرائح المجتمع، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضايا الصحة العامة.

إبداعات طلابية ومبادرات مبتكرة

قدمت الجامعة مجموعة من المشاريع البحثية المبتكرة التي طورها الدارسون، مما يعكس الإبداع والتفاني في المجالات الأكاديمية. من بين هذه المشاريع، كان هناك تطبيق يهدف إلى تقييم صحة أطفال المدارس، وهو مشروع يعكس التزام الجامعة بالمسؤولية الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للجيل الناشئ. بالإضافة إلى ذلك، تم تقديم مشروع آخر يستفيد من الذكاء الاصطناعي للكشف عن الملوثات في المياه التي من الممكن أن تؤثر على الثروة السمكية، مما يُظهر قدرة الجامعة على دمج التقنية الحديثة في مواجهة التحديات البيئية.

تفاعل مثمر مع المجتمع

شهدت الفعالية تفاعلاً ملحوظًا من الزوار، حيث قدم عدد من الدارسين من تخصصات مختلفة شرحًا شاملًا حول البرامج الأكاديمية والمشاريع البحثية. كما كان لافتًا حضور خريجي الجامعة، الذين أداروا منصات خاصة، مما أتاح لهم فرصة تبادل الخبرات مع زوار من مؤسسات مختلفة، بما في ذلك شرطة دبي والدفاع المدني. هذا التفاعل يعكس أهمية بناء شبكة علاقات مستدامة بين الجامعة والمجتمع.

بدوره قال البروفيسور سامر حمايدي، عميد كلية الدراسات الصحية والبيئية: "نحن فخورون بمشاركتنا في أسبوع الصحة والسلامة، حيث تُعد هذه الفعالية منصة استراتيجية تتيح لنا إبراز التزامنا بتعزيز الصحة العامة والوعي المجتمعي. إن مشاركتنا في هذا الحدث لا تقتصر على عرض مشاريعنا البحثية فقط، بل تتضمن أيضًا تقديم حلول عملية تستهدف تحسين جودة الحياة للمجتمع. نؤمن بأن التعليم هو السبيل لتطوير مهارات الأفراد وتمكينهم من مواجهة التحديات المستقبلية في مجالات الصحة والسلامة. كما نتطلع إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات المحلية والدولية، مما سيسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا وإيجابية."

عكست جامعة حمدان بن محمد الذكية التزامها القوي ببناء علاقات مستدامة مع المجتمع، حيث يسهم هذا الجهد في تعزيز التواصل المستمر وتطوير ثقافة صحية شاملة. من خلال المبادرات التي تنشر الوعي حول أهمية الصحة والسلامة، تسعى الجامعة إلى الوصول إلى جميع الفئات العمرية. بعد اختتام فعاليات "أسبوع الصحة والسلامة"، أكدت الجامعة على أهمية هذه الفعاليات في تحقيق الأهداف الأكاديمية والمجتمعية. كما أعلنت عزمها على تنظيم المزيد من الأنشطة التي تعزز الوعي الصحي، مما يدعم رؤية الإمارات نحو تعزيز الصحة العامة وبناء مجتمع أكثر صحة وسلامة.

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