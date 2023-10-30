استكمالاً لسلسلة مؤتمرات "حوارات"

تواصل جامعة جورجتاون في قطر في شهر نوفمبر المقبل إثراء الحوارات والنقاشات التي ترسم مستقبلًا مستدامًا عبر سلسلة "حوارات"، وذلك بإقامة مؤتمرين يسلطان الضوء على قضيتين اقليميتين بأبعاد دولية، وهما التحديات المعقدة التي تواجه أفغانستان ومستقبل الأمن المائي في قطر والخليج.

ينظم مركز الدراسات الدولية والإقليمية بجامعة جورجتاون في قطر في 11 نوفمبر المقبل مؤتمرًا بعنوان "الندوة الإقليمية بشأن أفغانستان: مواجهة المأزق" يهدف إلى بناء صورة واضحة ودقيقة للتحديات الحالية التي تواجه أفغانستان، وتمهيد الطريق للحلول المدروسة والمؤثرة.

يبدأ المؤتمر بندوة نقاشية حول التحديات المنهجية التي تواجه التعليم في أفغانستان يشارك فيها قادة وممارسون بارزون من أفغانستان وأكاديميون دوليون ودعاة سلام عالميون، من أبرزهم فاطمة جيلاني، الرئيسة السابقة لجمعية الهلال الأحمر الأفغاني وكبيرة المفاوضين في محادثات عملية السلام الأفغانية التي عُقدت في الدوحة.

تضم الندوة النقاشية أيضًا الدكتورة أسماء الفضالة، مدير الأبحاث وتطوير المحتوى في مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم (وايز)، والسفيرة ميلاني فرفير، المدير التنفيذي لمعهد جورجتاون للمرأة والسلام والأمن والسفيرة الأمريكية السابقة لقضايا المرأة العالمية، بالإضافة إلى حميد حكيمي، أحد منظمي الندوة وهو زميل أوّل غير مقيم في المجلس الأطلسي ولديه خبرة واسعة في العمل مستشارًا دوليًا للسياسات وتنمية القدرات في كابول خلال الفترة الانتقالية السياسية في أفغانستان من 2014 إلى 2015.

تعليقًا على هذا المؤتمر، صرح الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، قائلًا: "صممنا سلسلة حوارات لتقديم وجهات النظر أكاديمية متنوعة وأخرى قائمة على الممارسة والخبرة العملية حول أبرز القضايا التي تؤثر على الملايين في المنطقة. وتسهم هذه السلسلة في صياغة حلول مناسبة ومستدامة لمواجهة التحديات المستمرة، وتقدم لصانعي السياسات وقادة الفكر تحليلات عميقة وواقعية تثري رؤيتهم وتمكنهم من اتخاذ القرارات المدروسة والدقيقة. وستواصل المؤتمرات القادمة تطبيق هذا النهج لإثراء الحوار الإقليمي المعزز بالتفاعل بين الخبراء المشاركين وجمهور الحاضرين".

تنظم جامعة جورجتاون في قطر المؤتمر الثاني تحت عنوان "استدامة الواحة: تصور مستقبل الأمن المائي في الخليج" يومي 12 و13 نوفمبر بالتعاون مع "معهد مشاعات الأرض" Earth Commons Institute التابع لجامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة. وستركز نقاشات المؤتمر بمشاركة نخبة عالمية من أبرز الخبراء وصانعي السياسات والممارسين على دراسة الأهمية التاريخية و المنظور المستقبلي للمياه في المنطقة، وتحقيق التوازن بين الاحتياجات البشرية والاستحقاقات البيئية في مواجهة تغير المناخ.

تتناول ندوات المؤتمر رفيعة المستوى والكلمات الرئيسية العديد من الموضوعات والقضايا من أبرزها بحث الروابط بين المياه والغذاء والأمن البيئي ورعاية البيئة، والمبادرات العملية في قطر ودور دول الخليج في رسم عالمٍ آمنٍ مائيًا. ويتضمن برنامج المؤتمر أيضًا جلسات فرعية مشتركة منها ما يتناول مخاطر تغير المناخ بالتعاون مع مركز إرثنا التابع لمؤسسة قطر، ومنها ما يناقش موارد المياه غير التقليدية في المناطق الجافة بالتعاون مع معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة.

تستكمل المؤتمرات المقبلة المفتوحة لحضور الجمهور العام في فندق فور سيزونز بالدوحة الإنجازات التي تحققت في المؤتمرين الأولين من سلسلة "حوارات"، الذين ركزا على الشأن العراقي في الذكرى العشرين لغزو العراق ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا. للاطلاع على المزيد من التفاصيل والقائمة الكاملة لأسماء المتحدثين، وبرامج المؤتمرات والتسجيل يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لسلسلة مؤتمرات "حوارات": https://hiwaraat.qatar.georgetown.edu/ar.

#بياناتحكومية

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نبذة عن سلسلة حوارات

تجمع سلسلة مؤتمرات "حوارات" بجامعة جورجتاون في قطر بين الباحثين والخبراء والجمهور لاستكشاف التحديات العالمية المشتركة بهدف استشراف مستقبل أفضل من خلال الحوار والمناقشة. يوفر كل مؤتمر من هذه السلسلة مساحة شاملة تشجع على المشاركة المجتمعية وخلق المعرفة والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.

https://hiwaraat.qatar.georgetown.edu/

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتسعى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والابحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

تقع جامعة جورجتاون في قطر في المدينة التعليمية بالدوحة، وهي تمنح نفس درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية المعترف بها دوليا التي تمنحها جامعة جورجتاون من حرمها الجامعي الرئيسي في واشنطن العاصمة. يعمل هذا البرنامج الفريد متعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية وإلحاحا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن يبنها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.