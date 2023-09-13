بمناسبة مرور عقدين على حرب العراق

يشهد المؤتمر مشاركة الرئيس العراقي السابق معالي الدكتور برهم صالح ونخبة من العلماء وصانعي السياسات والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم

تنطلق أعمال مؤتمر جامعة جورجتاون في قطر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام تحت عنوان "غزو العراق: تأملات إقليمية"، يوم الخميس 14 سبتمبر، بمناقشات حول التداعيات المختلفة لغزو العراق وتأثيرها في الدبلوماسية العالمية على مختلف الأصعدة والمستويات.

ومن المقرر أن يُلقي معالي الدكتور برهم صالح، الرئيس السابق لجمهورية العراق، الكلمة الرئيسية، ويقدم وجهة نظره ورؤيته في مقابلة حوارية مع بيتر هارلينغ، مؤسس ومدير شبكة أبحاث ساينابس، التي تتخذ من بيروت مقرًا لها.

ويُعقد المؤتمر برعاية الدكتور صفوان المصري، عميد جامعة جورجتاون في قطر، وبالتعاون مع مركز الدراسات الدولية والإقليمية بالجامعة. وسيلقي الكلمات الافتتاحية كل من الدكتور روبرت غروفز، عميد الشؤون الأكاديمية بجامعة جورجتاون في واشنطن، والدكتور صفوان المصري.

وعلّق الدكتور صفوان المصري، قائلًا: "إنه لشرف عظيم وسرور كبير أن يلقي معالي الدكتور برهم صالح الكلمة الرئيسية للمؤتمر، فهو سياسي كردي عراقي مخضرم شغل منصب الرئيس الثامن للعراق بين عامي 2018 و2022، ولديه فهمٌ عميقٌ وشخصي للتعقيدات التي ينطوي عليها المشهد الاجتماعي والسياسي المتعدد الأعراق والأديان في العراق. وتمثل مشاركته أبرز فعاليات المؤتمر وستضيف وجهة نظر مهمة وموثوقة إلى النقاشات".

تتضمن الجلسة الافتتاحية ندوة رفيعة المستوى بعنوان "حرب العراق والدبلوماسية العالمية"، يقدم فيها كبار الدبلوماسيين وجهات نظرهم حول دور الدبلوماسية الدولية أثناء الغزو في عام 2003 وبعده، وستدير الجلسة الإعلامية ليلى الشيخلي من قناة الجزيرة.

يتيح المؤتمر، الذي تستمر أعماله حتى يوم 16 سبتمبر في فندق فور سيزونز بالدوحة، مساحة شاملة لتبادل وجهات نظر بين الخبراء والأكاديميين والأساتذة والمتخصصين في الشأن العراقي منهم أعضاء هيئة التدريس بجامعة جورجتاون في قطر، وصانعي السياسات، والصحفيين، وصانعي الأفلام، والجمهور العام.

وأكدت زهرة بابار، المدير المشارك لشؤون البحوث في مركز الدراسات الدولية والإقليمية، قائلة: "يرتكز هذا المؤتمر على العديد من الجهودٌ الدؤوبة والمتواصلة لإبراز الأفكار ووجهات النظر المتنوعة حول الشأن العراقي. هدفنا هو الخروج عن إطار الخطاب الأكاديمي، والحرص على أن تكون تجارب الحياة اليومية والروايات الشخصية للعراقيين جزءًا أصيلًا من مناقشات المؤتمر".

هذا وتقام يوم الجمعة 15 سبتمبر ندوة نقاشية عامة بعنوان "تصورات الأمن الإقليمي بعد الغزو الأمريكي للعراق"، تلقي الضوء على الديناميكيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحالية في العراق. وتتناول المناقشات الحركات والأنشطة الشبابية في العراق، وعلاقات العراق مع الجيران الإقليميين الرئيسيين، بالإضافة إلى وجهات النظر من قطر والكويت. أما اليوم الأخير من المؤتمر (16 سبتمبر) فيناقش العقبات التي تواجه الأجيال القادمة مثل ظهور داعش، ودور المرأة في العراق، والحكم الرشيد الشامل، وإدارة الموارد الطبيعية، وكما ستقام ندوة ختامية بعنوان: "السياسات الخارجية للولايات المتحدة تجاه المنطقة".

جديرُ بالذكر أن سلسلة مؤتمرات حوارات بجامعة جورجتاون في قطر أطلقت مؤخرا لتُشكّل منبرًا حواريًا شاملًا يحتضن الباحثين وصانعي السياسات والدبلوماسيين والمسؤولين الحكوميين من جميع أنحاء العالم لمناقشة مجموعة واسعة من القضايا التي تشغل المنطقة والعالم وتقديم الحلول من أجل بناء مستقبلٍ أفضل.

للاطلاع على القائمة الكاملة لأسماء المشاركين في الجلسات النقاشية وبرنامج المؤتمر ومعرفة المزيد حول

سلسلة مؤتمرات" حوارات" يرجى زيارة: https://cirs.qatar.georgetown.edu/ar/iraq/ أو اضغط هنا.

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نبذة عن سلسلة حوارات:

تجمع سلسلة مؤتمرات"حوارات" بجامعة جورجتاون في قطر بين الباحثين والخبراء والجمهور لاستكشاف التحديات العالمية المشتركة بهدف استشراف مستقبل أفضل من خلال الحوار والمناقشة. يوفر كل مؤتمر من هذه السلسلة مساحة شاملة تشجع على المشاركة المجتمعية وخلق المعرفة والبحث عن حلول مبتكرة للتحديات الحالية والمستقبلية.

https://hiwaraat.qatar.georgetown.edu/

نبذة عن جامعة جورجتاون في قطر

تأسست جامعة جورجتاون في واشنطن العاصمة عام 1789، وهي واحدة من المؤسسات الأكاديمية والبحثية الرائدة في العالم. وتسعى جامعة جورجتاون في قطر، التي تأسست في عام 2005 بالشراكة مع مؤسسة قطر، إلى البناء على السمعة العالمية للجامعة من خلال التعليم والابحاث والخدمة المجتمعية. هذه المساعي مستوحاة من مهمة الجامعة المتمثلة في تعزيز التفاهم الفكري والأخلاقي والروحي، حيث تهدف جامعة جورجتاون في قطر إلى تعزيز المعرفة وتزويد الطلاب والمجتمع بتجربة تعليمية شاملة تثمر مواطنين عالميين ملتزمين بخدمة الإنسانية.

تقع جامعة جورجتاون في قطر في المدينة التعليمية بالدوحة، وهي تمنح نفس درجة بكالوريوس العلوم في الشؤون الدولية المعترف بها دوليا التي تمنحها جامعة جورجتاون من حرمها الجامعي الرئيسي في واشنطن العاصمة. يعمل هذا البرنامج الفريد متعدد التخصصات على إعداد الطلاب لتناول القضايا العالمية الأكثر أهمية وإلحاحا من خلال مساعدتهم على تطوير مهارات التفكير النقدي والتحليلي والاتصال في إطار سياق دولي. ويحظى خريجو جامعة جورجتاون في قطر بفرص للعمل بمؤسسات محلية ودولية رائدة في مختلف المجالات التي تتراوح من التمويل إلى الطاقة والتعليم والإعلام. كما يسهل الحرم الجامعي في قطر الانخراط في برامج الدراسات العليا ومن يبنها برنامج الماجستير التنفيذي في الدبلوماسية والشؤون الدولية إلى جانب برامج الماجستير التنفيذي في القيادة.