كشفت جامعة تكساس إي أند أم، الجامعة الشريكة لمؤسسة قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة بهدف تعزيز التعاون على دراسة واستقصاء وتطوير أنشطة مشتركة في مجالات الهندسة والعلوم والتكنولوجيا. وتنص الاتفاقية على تعاون الطرفين لدراسة مشاريع بحث وتطوير توفر حلولاً للتحديات المحلية، فضلاً عن دراسة سبل تعزيز التعاون والتميز الأكاديمي في قطر، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ودعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال السيد أندريه كونرادي الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة: "تدعم هذه المذكرة تأسيس علاقات جديدة نحو التعاون المثمر بين راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة وجامعة تكساس إي أند أم في قطر. كما تعزز هذه الشراكة تطوير الإمكانيات التقنية والتشغيلية لدعم الحماية العسكرية وتمكين الجهات المعنية في قطاع الدفاع، ونحن نتطلع إلى هذا التعاون طويل الأمد مع الجامعة المميزة".

ويقوم الطرفين، بموجب المذكرة، بتطوير ورشات عمل وندوات ودورات تدريبية ومؤتمرات مشتركة إلى جانب العديد من البرامج المشتركة الأخرى لتعزيز التميز الأكاديمي ودراسة المشاريع المشتركة باستخدام المنشآت المتطورة وخبرات الباحثين والمهندسين من المؤسستين.

ومن جهته، قال الدكتور سيزار أوكتافيو مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر: "نحن ملتزمون بإعداد الجيل المقبل من رواد قطاع الهندسة المتميزين واستخدام الخبرات المميزة لطلابنا لتطوير حلول هندسية مبتكرة للمشاكل والتحديات التي يواجهها العالم".

وتقوم الفرق التي يقودها الدكتور خالد القرقي، في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، ومراد المعلاوي، الرئيس التنفيذي لشؤون التقنية في راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة، بدراسة إمكانية تطوير نموذج أولي لنظام استباقي وغير جراحي يختص برصد الإرهاق والتنبؤ به بالوقت الفعلي، والذي يقوم بمتابعة أعراض التعب التقليدية مثل الارتعاش وارتفاع حرارة الجسم ومعدل ضربات القلب وتشبع الأكسجين في الدم. ويهدف النظام، الذي يعود السبب في تطويره إلى الحاجة لحماية العمليات العسكرية، إلى التعرف على علامات التعب والإرهاق المبكرة لدى المستخدمين وتوقع بدايتها باستخدام البيانات الحركية والفسيولوجية لمنع الإصابة بنتائج الإرهاق مثل التأخر في اتخاذ القرارات والحوادث المتعلقة بالإرهاق.

ويستخدم الباحثون تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة المتطورة لتنبيه المستخدم عند ظهور أول علامات الإرهاق، حيث يساعد النهج المقترح على معالجة متطلبات الرعاية الأساسية والعملية لصحة المستخدم الجسدية والنفسية والعاطفية.

وأضاف الدكتور مالافي: "نتطلع من خلال هذه الشراكة مع راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة، إلى تطوير نموذج أولي قادر على اكتشاف الإرهاق مبكراً، وبالتالي المشاركة في التقليل من الحوادث والضغوطات وتراجع الإنتاجية والتحفيز بسبب العمل".

توفر راينميتال برزان للتكنولوجيات المتقدمة تقنيات رائدة وحلولًا مبتكرة لمختلف الجهات العسكرية في مجالات القيادة والسيطرة التي تم تطويرها محليًا في قطر، فضلاً عن الأنظمة المستقلة، وبالإضافة إلى حماية البنية التحتية الحيوية والتدريب العسكري المباشر.

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عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر:

منذ عام 2003 تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ 2011. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر حوالي 1,400 مهندس و مهندسة. الاختصاصات الهندسية الأربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة الاعتماد الهندسية في مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقدّر قيمتها بأكثر من277.7 مليون دولار أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر. للمزيد يرجى زيارة الموقع: .www.qatar.tamu.edu