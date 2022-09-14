أعلنت جامعة تكساس إي أند إم في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر، عن إصدار النسخة التاسعة من كتاب أفضل كتابة، الذي يستعرض مهارات الكتابة الإبداعية لطلاب الهندسة في الجامعة.

ويتضمن الكتاب، الذي يأتي هذا العام بعنوان التكيّف الغموض، المساهمات الكتابية لطلاب الجامعة والموظفين وأعضاء هيئة التدريس في إطار مجموعةٍ من الأنواع الأدبية، بما فيها الشعر والقصة القصيرة والمقالات والأبحاث والتقارير الفنية.

وشارك عددٌ من الطلاب المؤلّفين في إطلاق الكتاب من خلال قراءة اقتباساتٍ من كتاباتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، أوضحت هيا النعيمي، طالبة هندسة البترول والتي التقطت صورة غلاف الكتاب حيث يظهر فيها سلالم ممتدة نحو السماء، كيف دفعتها إجراءات الإغلاق المرتبطة بأزمة كوفيد-19 إلى إيجاد صور مثيرة للاهتمام في أرجاء منزلها.

وقالت: "اعتدتُ التجوّل في أرجاء المنزل بحثاً عن صورٍ مميزة خلال فترة الإغلاق في قطر، ثم لفتني منظر السلالم التي تصل بين منزلي ومنزل الجيران، وأتذكر أنني نظرت إليها وتمنيتُ لو تأخذني نحو السماء. ورأيتُ بعدها هذه السلالم مراراً على مدار أشهر خلال فترة الإغلاق، لتحمل في كلّ مرة أراها صورةً مليئة بالمعاني الجميلة، مما زاد رغبتي في الخروج من واقعنا الرتيب إلى مكانٍ آخر يزخر بالخيال".

وبدورها بيّنت فاطمة أحمد بوحليقة، طالبة سنة ثالثة في الهندسة الكهربائية، أنها تعتبر الكتابة وسيلةً للتعبير عن رؤيتها الخاصة، حيث شاركت في الكتاب بقصيدةٍ عنوانها "بدأ الأمرُ بسرّ".

وقالت فاطمة: "تتمحور القصيدة حول كيفية تجسيد الأسرار في هيئةٍ بشرية، والذي يمكن التعبير عنه بطرقٍ عديدة. وتبحث القصيدة في تأثير حالتنا الشعورية على معاني الأشياء التي نشهدها يومياً، مما يجعلها ترتبط بموضوع الكتاب ارتباطاً وثيقاً، إذ تتصف بالغموض لكنها تناقش موضوعاً يختبره الجميع بشكلٍ ملموس كل يوم".

وشارك كوشال جوبتا جوروفاسوديفان، طالب السنة الثانية في الهندسة الكيميائية، في الكتاب بقصةٍ عنوانها "اسمي كوش"، يروي فيها كيف تعرّض للتنمّر في المدرسة الثانوية، إضافةً إلى مساهمةٍ كتابية ثانية بعنوان "الكتابة الشاقّة" تستعرض الصعوبات التي واجهته في إتقان اللغة الإنجليزية.

وقال: "تلقيت أول دورة تدريبية لتعلّم اللغة الانجليزية في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، وكانت حول الكتابة والبلاغة. وكنت أخاف الكتابة منذ أيام الثانوية، ولا أعتبر نفسي كاتباً بارعاً، غير أن أعمالي الكتابية لاقت تشجيعاً وتقييماً إيجابياً من قبل مدرّسة المادة. واليوم بفضل دعمها وتشجيعها، قدّمتُ اثنين من أعمالي للمشاركة في مسابقة أفضل كتابة، وسرّني قبولهما معاً في الكتاب، مما منحني الثقة لأعتبر نفسي كاتباً حقيقياً".

وأوضح الدكتور سيزار مالافي، عميد جامعة تكساس إي أند أم في قطر، أن الكتاب تم تصميمه في البداية لإظهار مهارات التفكير الإبداعي والتحليل النقدي لدى المهندسين الحاصلين على لقب آجي في قطر.

وأضاف قائلاً: "أثبت هذا الكتاب، منذ عام 2014، امتلاك مهندسينا مواهباً عديدة تشمل الإبداع والابتكار والشغف، إلى جانب مهاراتهم المميزة في الرياضيات والعلوم. ونسعى في جامعة تكساس إي أند أم في قطر إلى إعداد مهندسين متعدديّ الخبرات، لقيادة تحوّل قطر إلى دولة ذات اقتصادٍ حديث وقائم على المعرفة؛ مع تمكينهم من حمل دورهم القيادي في مجال الهندسة، والخوض في مواضيعها المعقدة بكلّ ثقة، وسط بيئات عمل تتعدد فيها اللغات والخلفيات الثقافية".

وأوضحت الدكتورة ماري كوين وسحر مرعي، المحررتين المشاركتين، أنّ مسابقة أفضل كتابة تأتي ثمرة جهودٍ مشتركة لإعداد مجتمع من الكتّاب والقرّاء في جامعة تكساس إي أند أم في قطر، والذي يتجاوز حدود المجالات الأكاديمية ويركز على القراءة والكتابة باعتبارهما نشاطين أساسيين في رحلة تعلّم الهندسة.

وقالت الدكتورة كوين: "يُسعدني المشاركة في تحرير كتاب أفضل كتابة، ولا سيما الاستمتاع بقراءة القصص والمقالات والقصائد والأوراق البحثية التي أمضى الطلاب ساعاتٍ طويلة في كتابتها ومراجعتها مراراً وتكراراً. كما أفتخر بالتعاون مع فريقنا المميز من طلاب جامعة تكساس إي أند أم في قطر والموظفين وأعضاء هيئة التدريس لإنتاج هذا الكتاب الرائع، والذين يلتزمون جميعاً بتشجيع جوانب الإبداع والابتكار والتجربة لدى الموهوبين في الجامعة، واستعراض هذه المواهب أمام العالم أجمع".

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- انتهى -

عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر:

منذ عام 2003 تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ 2011. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر حوالي 1,400 مهندس و مهندسة. الاختصاصات الهندسية الأربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة الاعتماد الهندسية في مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقدّر قيمتها بأكثر من277.7 مليون دولار أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر. للمزيد يرجى زيارة الموقع: www.qatar.tamu.edu.