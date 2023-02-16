فاز فريق طلابي من جامعة تكساس إي أند أم في قطر، الشريكة لمؤسسة قطر، بالدورة الثانية من بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية، والتي نظمها مركز مناظرات قطر، العضو في مؤسسة قطر، بالتعاون مع مركز مناظرات عُمان ووزارة الثقافة والرياضة والشباب في العاصمة العُمانية مسقط.

وضم الفريق الفائز من الجامعة كلّاً من الكابتن وسام الصادق جادم ومحمد خالد أحمد وموزا فهد الكعبي ومحمد البوعينين. وكجزء من استعداداتهم للبطولة، عمل الطلاب على تطوير استراتجية فريقهم وصقل مهاراتهم في التحليل والتقديم كمحاورين ومتحدثين ، كما نظموا مناظرات تجريبية وتدربوا على مناقشة المواضيع المختلفة مع الجامعات المشاركة الأخرى، فضلاً عن حصولهم على التدريب من مركز مناظرات قطر.

ويسعى فريق مناظرة جامعة تكساس إي أند أم في قطر إلى المنافسة في المزيد من البطولات العالمية الهامة، حيث قالت الكابتن وسام الصادق جادم: "نحن فخورون بالإنجازات التي حققناها، فقد تمكنا من الفوز بالدورة السادية من البطولة الدولية لمناظرات الجامعات باللغة العربية عام 2022، وأضفنا إليه إنجازا جديداً اليوم بالفوز ببطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية. لقد كانت مشاركتنا هذه تجربة رائعة ألهمتنا لمواصلة الطريق والتدريب لنصبح محاورين ومفكرين بارعين في المستقبل. ونأمل أن يشجع فوزنا المزيد من طلاب الجامعة على التقدم وخوض هذا التحدي".

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال البوعينين: "بذلنا جهوداً حثيثة لضمان استعدادنا الأمثل للمشاركة في البطولة. وأنا في غاية الفخر والسعادة لتمكني من تمثيل جامعتي ودولتي على مسرح عالمي هام. ومنحتنا هذه البطولة فرصة رائعة للالتقاء والتعلم من مناظرين آخرين من جميع أنحاء العالم."

وأضاف: "تقدم لنا جامعة تكساس إي أند أم في قطر أفضل مستوى من التعليم الهندسي، إضافة إلى فرص مميزة لتطوير شخصياتنا ومهاراتنا، ما سيساعدنا في حياتنا العملية عند التخرج ودخول سوق العمل". أقيمت بطولة آسيا للمناظرات باللغة العربية في العاصمة العُمانية مسقط، وشهدت مشاركة 165 مناظراً يمثلون 42 فريقاً. وفاز فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا من الأردن بالمركز الثاني. من جهته، قال عبد الرحمن السبيعي، مدير البرامج والتسويق في مركز مناظرات قطر: "نفتخر في مركز مناظرات قطر بالاحتفال بالإنجازات التي حققتها فرقنا في المدينة التعليمية، وخاصة فريق جامعة تكساس إي أند أم في قطر. ويتألف هذا الفريق من مناظرين بارعين صقلوا مهاراتهم على مدى سنوات من المشاركة في برامجنا، بدءاً من أيام دراستهم الثانوية. وقد أسهم للتدريب المتواصل والتطوير المستمر الذي قدمه لهم مركز مناظرات قطر في نجاحهم كطلاب جامعيين ومحاورين متميّزين".

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- انتهى -

عن جامعة تكساس إي أند أم في قطر:

منذ عام 2003 تقدم جامعة تكساس إي أند أم في قطر برامج البكالوريوس في اختصاصات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية وهندسة البترول في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر ، وبرنامج الماجستير في الهندسة الكيميائية منذ 2011. وقد تخرج من جامعة تكساس إي أند أم في قطر حوالي 1,400 مهندس و مهندسة. الاختصاصات الهندسية الأربعة التي يتم تقديمها في جامعة تكساس إي أند أم في قطر هي معتمدة من قبل لجنة الاعتماد الهندسية في مجلس الاعتماد للهندسة والتكنولوجيا. تعمل جامعة تكساس إي أند أم في قطر على جذب أعضاء هيئة تدريس من كافة أنحاء العالم، لتوفير هذه التجربة التعليمية الفريدة، وللمشاركة في نشاطات البحوث التي تقدّر قيمتها بأكثر من277.7 مليون دولار أمريكي، والتي تعالج مسائل مهمة لدولة قطر. للمزيد يرجى زيارة الموقع: .u.eduwww.qatar.tam

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